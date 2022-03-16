Российские оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Бердичеве. ФОТО
Бердичевская районная военная администрация информирует, что 16 марта в 04:13 утра Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Бердичеву, в результате чего фактически разрушена инфраструктура военного учебного центра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Бердичевская районная военная администрация.
В сообщении отмечается: "Есть значительные потери среди личного состава воинской части.
Кроме того, российская армия продолжает воевать с мирным населением, цинично нарушая все нормы международного права. К сожалению, в результате сегодняшнего авианалета разрушены дома в одном из жилых массивов города, также есть пострадавшие среди гражданского населения.
Проводятся следственные действия, на месте трагедии работают специалисты, масштабы ночного налета и количество жертв уточняются. Призываем жителей Бердичева сохранять спокойствие и обязательно находиться в укрытиях во время сигнала тревоги".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну невже не можна розосередитись.
Зрозуміло, що краще спати в ліжку в теплому приміщенні, але ж не в таких обставинах.
Вони там того?
Кто під час війни буде сидіти в казармі?
Який дурень віддавав такі накази?
Ну скільки вже можна.
Значні втрати серед особового складу.
Коригуванню вогню ця інформація вже не допоможе. ДСНС вже закінчили свою роботу на місці
Тут не знаю , але в Яворіві -- то точно .
Бо ракет в них не так багато й вони скорішей зруйнують у ночі багато-поверхівку десь в Харкові чи Чернігові , ніж будуть бити за 700 км в пусту казарму .
На частину наводять виключно переконавшися , що там хтось є . Й тому требо навколо частин постійно патролювати й й перевіряти усі телефони й записувати номери .
Требо домовитися з провайдерами й з"ясовувати трафік .
Зрадофилов ака "закройти небо!" - растрелять за тупость.