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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Бердичеве. ФОТО

Бердичевская районная военная администрация информирует, что 16 марта в 04:13 утра Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Бердичеву, в результате чего фактически разрушена инфраструктура военного учебного центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Бердичевская районная военная администрация.

В сообщении отмечается: "Есть значительные потери среди личного состава воинской части.

Кроме того, российская армия продолжает воевать с мирным населением, цинично нарушая все нормы международного права. К сожалению, в результате сегодняшнего авианалета разрушены дома в одном из жилых массивов города, также есть пострадавшие среди гражданского населения.

Проводятся следственные действия, на месте трагедии работают специалисты, масштабы ночного налета и количество жертв уточняются. Призываем жителей Бердичева сохранять спокойствие и обязательно находиться в укрытиях во время сигнала тревоги".

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Российские оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Бердичеве 01
Российские оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Бердичеве 02
Российские оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Бердичеве 03
Российские оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Бердичеве 04

Бердичев (52) обстрел (26942) Житомирская область (1386)


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Топ комментарии
+32
П...ц. Невже Яворів не навчив....
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16.03.2022 19:42
+25
Ля

Вони там того?
Кто під час війни буде сидіти в казармі?
Який дурень віддавав такі накази?
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16.03.2022 19:43
+22
Ну що за біда.
Ну невже не можна розосередитись.
Зрозуміло, що краще спати в ліжку в теплому приміщенні, але ж не в таких обставинах.
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16.03.2022 19:43
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16.03.2022 19:41 Ответить
Это дроны камидзе видимо про которые говорили. Интересная вещь, но насколько я понимаю один дрон одна единица противника. Наверно такое выгодно против кацапского ПВО использовать
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16.03.2022 19:47 Ответить
Даже против танков выгодно, стоимость этих дронов 6-10 тыс. долларов.
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16.03.2022 19:51 Ответить
Джа в 40 разів дорожче. Економлять на нас?
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16.03.2022 19:52 Ответить
Для Джавеліна потрібне пряме оптичне чи теплове наведення. А цим дроном можна задвухстотити орків на танку за 30 км від позицій.
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16.03.2022 19:57 Ответить
Джавелін той що у нас - дальність 2 км , безпілотник - дальність 80 км , плюс можливість атакувати ворога на закритих позиціях де джавелін не дістане . То що - економлять , чи може наших військових прагнуть зберегти ?
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16.03.2022 20:02 Ответить
П...ц. Невже Яворів не навчив....
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16.03.2022 19:42 Ответить
Я не перестаю дивуватись, це тупість, чи чи вони роблять це спеціально. На дату дивіться:

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16.03.2022 20:40 Ответить
І тупість і біда....
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16.03.2022 22:02 Ответить
Ну що за біда.
Ну невже не можна розосередитись.
Зрозуміло, що краще спати в ліжку в теплому приміщенні, але ж не в таких обставинах.
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16.03.2022 19:43 Ответить
Ля

Вони там того?
Кто під час війни буде сидіти в казармі?
Який дурень віддавав такі накази?
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16.03.2022 19:43 Ответить
Напевне той, хто повідомив про це оркам.
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16.03.2022 19:56 Ответить
Знову ?
Ну скільки вже можна.
Значні втрати серед особового складу.
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16.03.2022 19:44 Ответить
Дуже хочеться вірити що це дезінформація для ворога, а із втрат - пустий будинок... ну, раптом 🙄.
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16.03.2022 19:47 Ответить
"Є значні втрати серед особового складу військової частини. Джерело:
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16.03.2022 19:49 Ответить
Нихера не понял.Просили же не выкладывать фото.Цензор ты гонишь.
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16.03.2022 19:49 Ответить
Необучаемые...
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16.03.2022 19:52 Ответить
Влучили ще в 4 ранку, а виклали тільки зараз.
Коригуванню вогню ця інформація вже не допоможе. ДСНС вже закінчили свою роботу на місці
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16.03.2022 20:12 Ответить
Вони обстрілюють завжди вночі(вдень легше евакуюватися), ну можна ж якось хоть на ніч розселитися десь не далеко, а не в казармі? Ну на 21 день можна вже керівникам чогось навчитись на крові українців?
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16.03.2022 19:50 Ответить
20-й день войны, а войска о сих пор в казармах ночуют. один прилет и всех накрывает. это уже не халатность, это преступление. одно и то же в разных городах и воинских частях...
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16.03.2022 19:52 Ответить
вроде как принято же решение вывести военнослужащих из ППД именно из-за угрозы ракетных атак, причём давно... но опять нет
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16.03.2022 19:53 Ответить
Требо шукати наводника .
Тут не знаю , але в Яворіві -- то точно .

Бо ракет в них не так багато й вони скорішей зруйнують у ночі багато-поверхівку десь в Харкові чи Чернігові , ніж будуть бити за 700 км в пусту казарму .

На частину наводять виключно переконавшися , що там хтось є . Й тому требо навколо частин постійно патролювати й й перевіряти усі телефони й записувати номери .
Требо домовитися з провайдерами й з"ясовувати трафік .
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16.03.2022 19:54 Ответить
Тактика та сама.Ці у-бки прицільно бють по військових частинах.Зараз почнуться висловлювання кому на цей раз розчарований путін подав сигнал
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16.03.2022 19:55 Ответить
Кто ответственный за размещение войск в казармах - под суд за предательство.

Зрадофилов ака "закройти небо!" - растрелять за тупость.
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16.03.2022 19:56 Ответить
Ну і навіщо це показувати і казати, що це військова частина?
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16.03.2022 19:56 Ответить
Чи не можна особовий склад розсередити по місцевості? Та військових залюбки місцеві розквартирують та ще й нагодують.
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16.03.2022 20:00 Ответить
Видать целились в дома, но промахнулся..
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16.03.2022 20:02 Ответить
Преступная халатность, хватит уже сопли жевать нужно привлекать к ответственности
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16.03.2022 20:09 Ответить
Со всех нормальних частей в первий день войни повиводили а тупие идиоти или предатели так подставляют личний состав, под требунал
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16.03.2022 20:12 Ответить
Да расквартируйте военных малыми группами. Сколько можно на одни и те же грабли.
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16.03.2022 20:29 Ответить
У нас ще 24 лютого наказали всім покинути військову частину . Цей випадок потребує розлідування , кримінальною справою *******
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16.03.2022 20:52 Ответить
Почему не рассредотачивает войска с военных обьектов, это преступная халатность..
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16.03.2022 20:56 Ответить
явно был наводчик и предатель на месте
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16.03.2022 20:59 Ответить
 
 