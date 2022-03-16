Российские оккупанты обстреляли ракетами воинскую часть в Бердичеве. ФОТО

Бердичевская районная военная администрация информирует, что 16 марта в 04:13 утра Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Бердичеву, в результате чего фактически разрушена инфраструктура военного учебного центра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Бердичевская районная военная администрация.

В сообщении отмечается: "Есть значительные потери среди личного состава воинской части.

Кроме того, российская армия продолжает воевать с мирным населением, цинично нарушая все нормы международного права. К сожалению, в результате сегодняшнего авианалета разрушены дома в одном из жилых массивов города, также есть пострадавшие среди гражданского населения.

Проводятся следственные действия, на месте трагедии работают специалисты, масштабы ночного налета и количество жертв уточняются. Призываем жителей Бердичева сохранять спокойствие и обязательно находиться в укрытиях во время сигнала тревоги".

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