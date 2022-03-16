Японія спростила в'їзд для українців, які тікають від війни
Уряд Японії спростив в'їзд для українців, які тікають від розв'язаної РФ війни. В країну можна в'їхати, навіть якщо немає родичів або знайомих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Уряд планує розглядати кожен випадок окремо і видавати короткострокову візу для перебування в кожному конкретному випадку як виняток", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. Японія прийняла до 13 березня 47 евакуйованих громадян України, тому що однією з головних умов перетину кордону була наявність родичів або знайомих, які могли поручитися. Тепер у країну зможуть в'їхати й ті, у кого немає поручителів.
Топ коментарі
+10 Ivan Naumeiko #507716
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+4 Долгова
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+4 Александр Петров #480260
показати весь коментар16.03.2022 20:03
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Я был там один раз на экскурсии. И мне сложно представить, что эта страна сможет вот так экстренно у себя принять десятки и сотни тысяч беженцев.
Тем не менее спасибо Японии.
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/novosti/izrail-otmenil-bezvizovyy-rejim-s-ukrainoy-i-ne-budet-prinimat-bejentsev Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною і не прийматиме біженців