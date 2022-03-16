УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 470 17

Японія спростила в'їзд для українців, які тікають від війни

японія

Уряд Японії спростив в'їзд для українців, які тікають від розв'язаної РФ війни. В країну можна в'їхати, навіть якщо немає родичів або знайомих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Уряд планує розглядати кожен випадок окремо і видавати короткострокову візу для перебування в кожному конкретному випадку як виняток", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. Японія прийняла до 13 березня 47 евакуйованих громадян України, тому що однією з головних умов перетину кордону була наявність родичів або знайомих, які могли поручитися. Тепер у країну зможуть в'їхати й ті, у кого немає поручителів.

Читайте також: Японія запроваджує санкції проти 17 громадян Росії, - МЗС

Автор: 

біженці (1861) Японія (1197)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Дякуємо. На відміну від євреїв , які зразу ж закрили в'їзд як тільки почалася війна. Японці - справжні друзі України
показати весь коментар
16.03.2022 20:03
+4
По яких днях потяг зі Львова?
показати весь коментар
16.03.2022 20:02
+4
Вот так поступают друзья, а не как сраный Израиль. Мне как украинцу еврейского происхождения просто безумно стыдно за Израиль, пусть в аду горят жи.ы
показати весь коментар
16.03.2022 20:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По яких днях потяг зі Львова?
показати весь коментар
16.03.2022 20:02 Відповісти
Тоже хочешь пожить в Японии?
показати весь коментар
16.03.2022 20:23 Відповісти
Ні, не хочу, аде зрозуміло що справжні біженці туди аж ніяк не дістануться. Цим скористуються скоріш за все хтось інші, але не ті, хто справді потребує допомоги.
показати весь коментар
16.03.2022 20:26 Відповісти
нах та японія кому впала!
показати весь коментар
16.03.2022 22:19 Відповісти
Дякуємо. На відміну від євреїв , які зразу ж закрили в'їзд як тільки почалася війна. Японці - справжні друзі України
показати весь коментар
16.03.2022 20:03 Відповісти
PS, думаю що Голд Мейр , яка сама з Києва , зараз крутися у гробу як вентилятор, і волає на все кладовище «ах ви пейсаті підараси !!!».
показати весь коментар
16.03.2022 21:14 Відповісти
Вот так поступают друзья, а не как сраный Израиль. Мне как украинцу еврейского происхождения просто безумно стыдно за Израиль, пусть в аду горят жи.ы
показати весь коментар
16.03.2022 20:03 Відповісти
Может как еврею украинского происхождения? Или ты чтишь тору и талмуд? Может свинину не ел никогда?

Шучу
показати весь коментар
16.03.2022 20:18 Відповісти
А з якого дива вам соромно ? Ви нормальний український єврей , а у ісраєлі живуть жиди (( Це як за Україну борються українці , а хохли зрадниками на побігеньках у кацапів (( хохол це така істота , якій ніколи не бути українцем ; як жидові ніколи не стати євреєм !
показати весь коментар
16.03.2022 20:26 Відповісти
Хз, японцам спасибо, но туда еще нужно умудриться добраться. И я бы не гнал так на Израиль. Вы посмотрите на карту мира, найдите там Израиль, узнайте его площадь и население.

Я был там один раз на экскурсии. И мне сложно представить, что эта страна сможет вот так экстренно у себя принять десятки и сотни тысяч беженцев.

Тем не менее спасибо Японии.
показати весь коментар
16.03.2022 20:18 Відповісти
Всі, хто хотіли виїхати в Їзраїль, вже давно виїхали, але ми про це ще напишемо у книгах історії. Це не забудеться, якщо вони так собі думають.
показати весь коментар
16.03.2022 20:22 Відповісти
Є лише одне уточнення - ісраєльські жиди відмовляють у в"їзді навіть українським євреям що хотіли приїхати туди на запрошення знайомих не претендуючи на статус біженця .
показати весь коментар
16.03.2022 20:29 Відповісти
Прочитал еще раз новость про Израиль. Честно говоря, не очень понимаю что там к чему. Но, кажется, да. Эта квота в 5000 людей из Украины действует для всех категорий и приезжающих по любым причинам. Странно, вроде ж всегда рассказывают, что готовы помогать евреям из любого уголка мира.
показати весь коментар
16.03.2022 20:43 Відповісти
Ви і досі вірите ісраєльським жидам ? Я вам заздрю - ви романтичний ідеаліст ))
показати весь коментар
16.03.2022 20:48 Відповісти
Японія спростила в'їзд для українців, які тікають від війни.
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/novosti/izrail-otmenil-bezvizovyy-rejim-s-ukrainoy-i-ne-budet-prinimat-bejentsev Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною і не прийматиме біженців
показати весь коментар
16.03.2022 20:25 Відповісти
шо ви забули в тому їзраїлі?
показати весь коментар
16.03.2022 22:21 Відповісти
 
 