Японія спростила в'їзд для українців, які тікають від війни.

Уряд Японії спростив в'їзд для українців, які тікають від розв'язаної РФ війни. В країну можна в'їхати, навіть якщо немає родичів або знайомих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Уряд планує розглядати кожен випадок окремо і видавати короткострокову візу для перебування в кожному конкретному випадку як виняток", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посвідку на проживання в Японії мають близько 1900 українців. Японія прийняла до 13 березня 47 евакуйованих громадян України, тому що однією з головних умов перетину кордону була наявність родичів або знайомих, які могли поручитися. Тепер у країну зможуть в'їхати й ті, у кого немає поручителів.

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