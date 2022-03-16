ЄСПЛ призупинив розгляд скарг проти Росії
Європейський суд з прав людини після виключення Росії з Ради Європи призупинив розгляд усіх скарг проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Суду.
"Після постанови Комітету міністрів про те, що Російська Федерація перестає бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року (Резолюція (CM/Res(2022)2), Суд вирішив призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації до розгляду нею правових наслідків цієї постанови для роботи Суду", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.03.2022 20:35
+4 V #508818
показати весь коментар16.03.2022 20:56
+2 Семен Шкаралупа
показати весь коментар16.03.2022 20:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то, пам'ятаю, там РФ подавала скарги проти України...