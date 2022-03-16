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ЄСПЛ призупинив розгляд скарг проти Росії

еспч

Європейський суд з прав людини після виключення Росії з Ради Європи призупинив розгляд усіх скарг проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Суду.

"Після постанови Комітету міністрів про те, що Російська Федерація перестає бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року (Резолюція (CM/Res(2022)2), Суд вирішив призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації до розгляду нею правових наслідків цієї постанови для роботи Суду", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЄСПЛ ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії

Автор: 

росія (64946) Європейський суд з пр... (452)


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Топ коментарі
+7
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16.03.2022 20:35
+4
Призупинив, а не припинив. Невже уважніше неможна бути у заголовках?
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16.03.2022 20:56
+2
Істінно рускій чєлавєк.
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16.03.2022 20:44
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А справи від РФ проти всіх інших припинив?!
А то, пам'ятаю, там РФ подавала скарги проти України...
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16.03.2022 20:31 Відповісти
ты передвижной гроб..
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16.03.2022 20:34 Відповісти
Він просто тупорила кацапська свиня
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16.03.2022 20:45 Відповісти
то есть, переговоры все-как бы и есть, но толку от всех как бы и нет..Очень даже ожидаемо..Сейчас все условия примем под другим соусом, и вопрос: нафига и ради чего такие жертвы и разрушения..Как-то мне не очень понятно..
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16.03.2022 20:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hLBLrAQFDos Можете жаловаться
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16.03.2022 20:35 Відповісти
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16.03.2022 20:35 Відповісти
Істінно рускій чєлавєк.
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16.03.2022 20:44 Відповісти
Призупинив, а не припинив. Невже уважніше неможна бути у заголовках?
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16.03.2022 20:56 Відповісти
Русня запускает 1937 год.
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16.03.2022 22:02 Відповісти
Кто ищет правосудия в России, пусть бежит оттуда еще с позавчера. Нет его там и никакой ЕСПЧ им не помощник, когда они жалуются на кремлевских бандитов, а сами на них работают и еще платят им налоги, а также соглашаются с агрессивной внешней политикой, вплоть до войны против Украины.
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16.03.2022 22:04 Відповісти
 
 