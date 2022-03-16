ЄСПЛ призупинив розгляд скарг проти Росії

Європейський суд з прав людини після виключення Росії з Ради Європи призупинив розгляд усіх скарг проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Суду.

"Після постанови Комітету міністрів про те, що Російська Федерація перестає бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року (Резолюція (CM/Res(2022)2), Суд вирішив призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації до розгляду нею правових наслідків цієї постанови для роботи Суду", - йдеться в повідомленні.

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