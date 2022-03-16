ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России

Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Суда.

"После постановления Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года (Резолюция (CM/Res(2022)2), Суд решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации к рассмотрению им правовых последствий этого постановления для работы Суда", - говорится в сообщении.

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