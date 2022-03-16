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Новости
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ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России

еспч

Европейский суд по правам человека после исключения России из Совета Европы приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Суда.

"После постановления Комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года (Резолюция (CM/Res(2022)2), Суд решил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации к рассмотрению им правовых последствий этого постановления для работы Суда", - говорится в сообщении.

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россия (95388) Европейский суд по правам человека (811)


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Топ комментарии
+7
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16.03.2022 20:35
+4
Призупинив, а не припинив. Невже уважніше неможна бути у заголовках?
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16.03.2022 20:56
+2
Істінно рускій чєлавєк.
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16.03.2022 20:44
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А справи від РФ проти всіх інших припинив?!
А то, пам'ятаю, там РФ подавала скарги проти України...
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16.03.2022 20:31 Ответить
ты передвижной гроб..
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16.03.2022 20:34 Ответить
Він просто тупорила кацапська свиня
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16.03.2022 20:45 Ответить
то есть, переговоры все-как бы и есть, но толку от всех как бы и нет..Очень даже ожидаемо..Сейчас все условия примем под другим соусом, и вопрос: нафига и ради чего такие жертвы и разрушения..Как-то мне не очень понятно..
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16.03.2022 20:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hLBLrAQFDos Можете жаловаться
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16.03.2022 20:35 Ответить
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16.03.2022 20:35 Ответить
Істінно рускій чєлавєк.
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16.03.2022 20:44 Ответить
Призупинив, а не припинив. Невже уважніше неможна бути у заголовках?
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16.03.2022 20:56 Ответить
Русня запускает 1937 год.
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16.03.2022 22:02 Ответить
Кто ищет правосудия в России, пусть бежит оттуда еще с позавчера. Нет его там и никакой ЕСПЧ им не помощник, когда они жалуются на кремлевских бандитов, а сами на них работают и еще платят им налоги, а также соглашаются с агрессивной внешней политикой, вплоть до войны против Украины.
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16.03.2022 22:04 Ответить
 
 