УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9788 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 727 3

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії протидію російській агресії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном протидію російській агресії.

Про це Зеленський написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном. Говорили про протидію агресії та страшні злочини РФ проти цивільного населення. Висловив співчуття через вбивство російськими солдатами ірландського журналіста П'єра Закревського. Подякував за допомогу народу України", - написав президент.

Провів розмову з Прем'єр-міністром 🇮🇪 @MichealMartinTD. Говорили про протидію агресії та жахливим злочинам РФ проти цивільних. Висловив співчуття через убивство російськими солдатами 🇮🇪 журналіста П'єра Закревського. Подякував за допомогу народу 🇺🇦. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірландія закриває авіапростір для російських літаків, - глава МЗС Ковні

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Ірландія (167)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.03.2022 21:06 Відповісти
Ирландцы неплохо так сейчас крошат кацапскую мразь в Украине.
показати весь коментар
16.03.2022 21:14 Відповісти
Це добре що підключають Ірландію, там орки мають багато інвестицій, треба обрубувати. Нехай сосуть лапу руцкага мідвєтя
показати весь коментар
16.03.2022 21:29 Відповісти
 
 