Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії протидію російській агресії
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном протидію російській агресії.
Про це Зеленський написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном. Говорили про протидію агресії та страшні злочини РФ проти цивільного населення. Висловив співчуття через вбивство російськими солдатами ірландського журналіста П'єра Закревського. Подякував за допомогу народу України", - написав президент.
Провів розмову з Прем'єр-міністром 🇮🇪 @MichealMartinTD. Говорили про протидію агресії та жахливим злочинам РФ проти цивільних. Висловив співчуття через убивство російськими солдатами 🇮🇪 журналіста П'єра Закревського. Подякував за допомогу народу 🇺🇦. #StopRussia— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
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