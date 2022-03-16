Фармкомпанія Novartis припинить інвестиції в РФ, але завод не закриє
Швейцарський виробник ліків Novartis припинить інвестиції та маркетингову діяльність в РФ, а також проведення усіх наукових заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.
"Novartis заявив, що припинить інвестиції, маркетингову діяльність і всі наукові заходи, організовані компанією або зовнішніми сторонами, в Росії", - пише видання.
При цьому, як пише "Интерфакс", завод компанії в Санкт-Петербурзі продовжить виготовляти медикаменти для російського ринку.
На російському заводі Novartis працює близько 2 тис осіб.
Топ коментарі
+2 Ustym Karmaliuk
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+1 Cool Spot
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+1 Sophia-Maria Duglass
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От турки..