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Фармкомпанія Novartis припинить інвестиції в РФ, але завод не закриє

novartis

Швейцарський виробник ліків Novartis припинить інвестиції та маркетингову діяльність в РФ, а також проведення усіх наукових заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Reuters.

"Novartis заявив, що припинить інвестиції, маркетингову діяльність і всі наукові заходи, організовані компанією або зовнішніми сторонами, в Росії", - пише видання.

При цьому, як пише "Интерфакс", завод компанії в Санкт-Петербурзі продовжить виготовляти медикаменти для російського ринку.

На російському заводі Novartis працює близько 2 тис осіб.

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Автор: 

росія (64946) санкції (11771) фармацевтика (81)


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Топ коментарі
+2
підараси.
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16.03.2022 21:22
+1
Це тіпа вони ще один завод поки що не побудують.
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16.03.2022 21:24
+1
Швейцарія - выгоните Кабаеву !!!!
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16.03.2022 21:25
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підараси.
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16.03.2022 21:22 Відповісти
Чому одразу "під*р*си"? Може вони пургєн та клізми виробляють?
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16.03.2022 21:40 Відповісти
Новартіс виробляє ліки проти смертельного генетичного захворювання сма, найдорожчий укол за 2 млн доларів і інші препарати такі як спінраза, еврісді
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16.03.2022 23:20 Відповісти
Ну так . "Куріть я буду , но піть нє брошу" ..
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16.03.2022 21:23 Відповісти
Це тіпа вони ще один завод поки що не побудують.
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16.03.2022 21:24 Відповісти
недоработка!
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16.03.2022 21:24 Відповісти
Швейцарія - выгоните Кабаеву !!!!
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16.03.2022 21:25 Відповісти
А США -- доньку Лавруна!
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16.03.2022 21:41 Відповісти
гандоны не могут хоть на мес закрыть завод, ниче потом еще долго как все москали от крови не отмоются
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16.03.2022 21:26 Відповісти
Все буде гаразд, не переймайтеся, бо все закінчиться саме тоді, коли працівники заводу отримають заробітну платню тим, що той нещасний завод виробляє.
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16.03.2022 21:43 Відповісти
Якщо завод лишається, то і інвестиції будуть.
От турки..
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16.03.2022 21:31 Відповісти
Швейцарці.
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16.03.2022 21:34 Відповісти
Швейцари.
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16.03.2022 21:43 Відповісти
Швейцари - то ті , що біля входу до готелю стоять . Хоча і так зійде , якщо подумати ...
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16.03.2022 21:47 Відповісти
 
 