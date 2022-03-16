Волонтерка Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів
Волонтерка, парамедик та Народний Герой України Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталя Воронкова, передає Цензор.НЕТ.
"Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян!!!
Вона 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!!
ВИМАГАЄМО ЗВІЛЬНЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ ЮЛІ та СЕРГІЯ!!!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Славко Артеменко
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+24 Семен Шкаралупа
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+18 Саша Пончик
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За ці вісім років багато штучних героїв виявились та відпали, а за Тайру жодного косяка не чув - почитав би хоч «Горького Лука», який в її команді працював…
кацапня їпана…