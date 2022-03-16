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Новини Війна
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Волонтерка Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів

Волонтерка, парамедик та Народний Герой України Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталя Воронкова, передає Цензор.НЕТ.

"Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян!!!

Вона 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!!

ВИМАГАЄМО ЗВІЛЬНЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ ЮЛІ та СЕРГІЯ!!!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти відпустили із полону викрадених напередодні працівників і волонтерів Бучанської міськради

Волонтерка Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів 01

Автор: 

полон (1546) волонтери (1329) полонені (2251) Воронкова Наталя (10)


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Топ коментарі
+26
Я ее знаю! Дай им Бог остаться живыми!
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16.03.2022 21:33
+24
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16.03.2022 21:37
+18
Надо срочно на орков поменять. Новых касапов ещё будет много.
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16.03.2022 21:34
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хочется верить что это случайность и совпадение обстоятельств.. а не слив и точное указание где когда и как...
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16.03.2022 21:33 Відповісти
Я ее знаю! Дай им Бог остаться живыми!
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16.03.2022 21:33 Відповісти
Тайра.
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16.03.2022 21:55 Відповісти
Суки! Я її теж трохи знаю...
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17.03.2022 06:43 Відповісти
Надо срочно на орков поменять. Новых касапов ещё будет много.
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16.03.2022 21:34 Відповісти
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16.03.2022 21:37 Відповісти
путину насрать на своих орков. Он, судя по всему, их менять и вовсе не намерен... Разве пилотов вытащит, по аналогии с Цемахом, тут Гаага... А на Ванек ему глубоко пох, - бабы еще нарожают... Придется это говно еще и кормить
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16.03.2022 21:39 Відповісти
Не неси хренотєнь…
За ці вісім років багато штучних героїв виявились та відпали, а за Тайру жодного косяка не чув - почитав би хоч «Горького Лука», який в її команді працював…
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16.03.2022 22:12 Відповісти
сьогодні в наших ЗМІ облетіла новина, що в Чернігові близько 10 години окупанти розстріляли чергу за хлібом. Вони що вже Чернігов захватили, чи що? Звідки вони там взялися?
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16.03.2022 21:43 Відповісти
Обстреляли ,а не расстреляли . Я тоже когда прочитал аху.л с легонца .
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16.03.2022 21:50 Відповісти
чи обстріляли, чи розстріляли, але там вроді на фото трупи я бачив: https://zaxid.net/rosiyani_rosiyani_rozstrilyali_mirnih_lyudey_v_cherzi_za_hlibom_u_chernigovi_n1538557 Але звідки вони в Чернігові взялися я так і не зрозумів.
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16.03.2022 21:57 Відповісти
а все, кажуть з важкої артилерії вроді гатили- https://portal.lviv.ua/news/2022/03/16/okupanty-rozstrilialy-chernihivtsiv-iaki-stoialy-v-cherzi-za-khlibom-desiat-zahunylo
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16.03.2022 22:03 Відповісти
а от про це можна було і помовчати, може кацапи і не знали шо вона волонтерка, зараз знають.
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16.03.2022 21:44 Відповісти
Это Тайра. Ее все знают еще с 2014.
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16.03.2022 21:56 Відповісти
коли йдеться за конкретну людину в полоні у кацапів краще промовчати, гірше так точно не буде.
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16.03.2022 22:05 Відповісти
Ну так, згоден....
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16.03.2022 22:07 Відповісти
Блин, уберите эту новость! Вы нормальные вообще? Не все орки знают её в лицо, так вы им подсказываете?
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16.03.2022 21:47 Відповісти
На ЦН много кацапсинской гнойной агентуры, которая помогает оркам трупоедам....
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16.03.2022 22:02 Відповісти
Покидьки - медиків хапають у полон…
кацапня їпана…
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16.03.2022 22:01 Відповісти
Надо набирать знаковых для рашистов фигур для обменного фонда.
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16.03.2022 22:02 Відповісти
Віддайте всіх тих ублюдків-полонених за одну цю дитину. Положіть їй хто може
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16.03.2022 22:33 Відповісти
 
 