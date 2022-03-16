Волонтерка Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів

Волонтерка, парамедик та Народний Герой України Юлія Паєвська потрапила до полону російських окупантів.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталя Воронкова, передає Цензор.НЕТ.

"Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян!!!

Вона 8 років рятувала життя мирних мешканців, в тому числі дітей та поранених військових!!!

ВИМАГАЄМО ЗВІЛЬНЕННЯ ВОЛОНТЕРІВ ЮЛІ та СЕРГІЯ!!!" - йдеться в повідомленні.

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