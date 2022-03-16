Волонтер Юлия Паевская попала в плен к российским оккупантам

Волонтер, парамедик и Народный Герой Украины Юлия Паевская попала в к российским оккупантам.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Воронкова, передает Цензор.НЕТ.

"Известная волонтер, парамедик, Народный Герой Украины вместе со своим водителем Сергеем попала в плен к россиянам!!!

Она 8 лет спасала жизнь мирных жителей, в том числе детей и раненых военных!!!

ТРЕБУЕМ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ЮЛИ И СЕРГЕЯ!!!" - говорится в сообщении.

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