Волонтер Юлия Паевская попала в плен к российским оккупантам
Волонтер, парамедик и Народный Герой Украины Юлия Паевская попала в к российским оккупантам.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Воронкова, передает Цензор.НЕТ.
"Известная волонтер, парамедик, Народный Герой Украины вместе со своим водителем Сергеем попала в плен к россиянам!!!
Она 8 лет спасала жизнь мирных жителей, в том числе детей и раненых военных!!!
ТРЕБУЕМ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ЮЛИ И СЕРГЕЯ!!!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+26 Славко Артеменко
показать весь комментарий16.03.2022 21:33
+24 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий16.03.2022 21:37
+18 Саша Пончик
показать весь комментарий16.03.2022 21:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За ці вісім років багато штучних героїв виявились та відпали, а за Тайру жодного косяка не чув - почитав би хоч «Горького Лука», який в її команді працював…
кацапня їпана…