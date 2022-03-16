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Новости Война
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Волонтер Юлия Паевская попала в плен к российским оккупантам

Волонтер, парамедик и Народный Герой Украины Юлия Паевская попала в к российским оккупантам.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Воронкова, передает Цензор.НЕТ.

"Известная волонтер, парамедик, Народный Герой Украины вместе со своим водителем Сергеем попала в плен к россиянам!!!

Она 8 лет спасала жизнь мирных жителей, в том числе детей и раненых военных!!!

ТРЕБУЕМ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ЮЛИ И СЕРГЕЯ!!!" - говорится в сообщении.

Читайте: Обнаружены тела 5 человек, в том числе 3 детей, под завалами общежития в Чернигове

Волонтер Юлия Паевская попала в плен к российским оккупантам 01

плен (2595) волонтеры (2629) пленные (2127) Воронкова Наталья (10)


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Топ комментарии
+26
Я ее знаю! Дай им Бог остаться живыми!
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16.03.2022 21:33
+24
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16.03.2022 21:37
+18
Надо срочно на орков поменять. Новых касапов ещё будет много.
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16.03.2022 21:34
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хочется верить что это случайность и совпадение обстоятельств.. а не слив и точное указание где когда и как...
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16.03.2022 21:33 Ответить
Я ее знаю! Дай им Бог остаться живыми!
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16.03.2022 21:33 Ответить
Тайра.
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16.03.2022 21:55 Ответить
Суки! Я її теж трохи знаю...
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17.03.2022 06:43 Ответить
Надо срочно на орков поменять. Новых касапов ещё будет много.
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16.03.2022 21:34 Ответить
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16.03.2022 21:37 Ответить
путину насрать на своих орков. Он, судя по всему, их менять и вовсе не намерен... Разве пилотов вытащит, по аналогии с Цемахом, тут Гаага... А на Ванек ему глубоко пох, - бабы еще нарожают... Придется это говно еще и кормить
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16.03.2022 21:39 Ответить
Не неси хренотєнь…
За ці вісім років багато штучних героїв виявились та відпали, а за Тайру жодного косяка не чув - почитав би хоч «Горького Лука», який в її команді працював…
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16.03.2022 22:12 Ответить
сьогодні в наших ЗМІ облетіла новина, що в Чернігові близько 10 години окупанти розстріляли чергу за хлібом. Вони що вже Чернігов захватили, чи що? Звідки вони там взялися?
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16.03.2022 21:43 Ответить
Обстреляли ,а не расстреляли . Я тоже когда прочитал аху.л с легонца .
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16.03.2022 21:50 Ответить
чи обстріляли, чи розстріляли, але там вроді на фото трупи я бачив: https://zaxid.net/rosiyani_rosiyani_rozstrilyali_mirnih_lyudey_v_cherzi_za_hlibom_u_chernigovi_n1538557 Але звідки вони в Чернігові взялися я так і не зрозумів.
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16.03.2022 21:57 Ответить
а все, кажуть з важкої артилерії вроді гатили- https://portal.lviv.ua/news/2022/03/16/okupanty-rozstrilialy-chernihivtsiv-iaki-stoialy-v-cherzi-za-khlibom-desiat-zahunylo
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16.03.2022 22:03 Ответить
а от про це можна було і помовчати, може кацапи і не знали шо вона волонтерка, зараз знають.
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16.03.2022 21:44 Ответить
Это Тайра. Ее все знают еще с 2014.
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16.03.2022 21:56 Ответить
коли йдеться за конкретну людину в полоні у кацапів краще промовчати, гірше так точно не буде.
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16.03.2022 22:05 Ответить
Ну так, згоден....
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16.03.2022 22:07 Ответить
Блин, уберите эту новость! Вы нормальные вообще? Не все орки знают её в лицо, так вы им подсказываете?
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16.03.2022 21:47 Ответить
На ЦН много кацапсинской гнойной агентуры, которая помогает оркам трупоедам....
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16.03.2022 22:02 Ответить
Покидьки - медиків хапають у полон…
кацапня їпана…
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16.03.2022 22:01 Ответить
Надо набирать знаковых для рашистов фигур для обменного фонда.
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16.03.2022 22:02 Ответить
Віддайте всіх тих ублюдків-полонених за одну цю дитину. Положіть їй хто може
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16.03.2022 22:33 Ответить
 
 