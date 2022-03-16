Російська армія продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури Луганщини, - ОВА

На Луганщині російський агресор продовжує обстріли об’єктів критичної інфраструктури; сьогодні влучили у адмінбудівлю Укртелекому у місті Попасна.

Як передає Цензор.НЕТ про це у Телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російська армія продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури – сьогодні вони влучили в адмінбудівлю підприємства зв’язку, людей врятовано", - написав очільник області.

Він уточнив, що сьогодні у Попасній загарбники влучили у будівлю Укртелекому, де рятувальники працюють і досі – полум’ям охоплено близько 1000 квадратних метрів. Всіх людей, які там перебували, було евакуйовано.

Також у Попасній сьогодні зруйновано приватний будинок – під завалами опинилися люди. Рятувальникам вдалося одразу врятувати одну людину, однак роботи довелося призупинити через повторний вогонь росіян.

Крім того, у Попасній пошкоджені будівлі двох пожежних частин.

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За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку унаслідок російського вторгнення палали будинки по вул. Курчатова, Новікова, Вілесова, проспекту Гвардійський, у Сиротиному.

У місті Рубіжне – по вул. Менделєєва, Радянська, Хіміків, Визволителів, Залізнична, Шкільна тощо пошкоджені будинки.

"Агресор не перестає руйнувати наші домівки – цілі райони міст області. І поки співробітники ДСНС намагаються врятувати людей та будівлі після обстрілів, росіяни посилюють вогонь. Навіщо? Щоб примножити страх людей, зламати віру, припинити роботу рятувальників. Тобто зробити усе, щоб люди цілодобово перебували у небезпеці", - наголосив керівник області.

Однак пожежники працюють, поки не потрапляють під відкриті обстріли, а потім повертаються знов, підсумував Гайдай.

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