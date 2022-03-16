Вартість нафти опустилася нижче за 100 доларів

Котирування ф'ючерсів на нафту марки Brent розпочали зниження після публікації даних про запаси сировини у США.

Про це повідомляє ZN.UA передає Цензор.НЕТ.

Травневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,96 долара — до 98,95 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на квітень на Нью-Йоркській товарній біржі опустилася на 0,22 долара — до 96,22 долара за барель.

Причиною низхідного руху ціни стала публікація комерційних запасів нафти США. Замість зменшення резервів на 1,8 млн барелів, виявилося, що вони збільшилися на 4,35 млн барелів.

Тим часом товарні запаси бензину скоротилися на 3,62 млн барелів, аналітики прогнозували зниження резервів бензину на 1,46 млн барелів.

Нафтові котирування на початку березня оновили максимуми з 2008 року, а потім звалилися на 22%. Таке падіння сигналізує про початок "ведмежого" тренду, вважають аналітики.

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Раніше Штати закликали свої нафтові компанії наростити видобуток, щоб знизити ціну на ресурс.