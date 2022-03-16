УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8970 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 281 20

Вартість нафти опустилася нижче за 100 доларів

нефть

Котирування ф'ючерсів на нафту марки Brent розпочали зниження після публікації даних про запаси сировини у США.

Про це повідомляє ZN.UA передає Цензор.НЕТ.

Травневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,96 долара — до 98,95 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на квітень на Нью-Йоркській товарній біржі опустилася на 0,22 долара — до 96,22 долара за барель.

Причиною низхідного руху ціни стала публікація комерційних запасів нафти США. Замість зменшення резервів на 1,8 млн барелів, виявилося, що вони збільшилися на 4,35 млн барелів.

Тим часом товарні запаси бензину скоротилися на 3,62 млн барелів, аналітики прогнозували зниження резервів бензину на 1,46 млн барелів.

Нафтові котирування на початку березня оновили максимуми з 2008 року, а потім звалилися на 22%. Таке падіння сигналізує про початок "ведмежого" тренду, вважають аналітики.

Також читайте: Ціни на нафту продовжують падати

Раніше Штати закликали свої нафтові компанії наростити видобуток, щоб знизити ціну на ресурс.

Автор: 

нафта (5489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ура! Звільнили Ірпінь і Бучу! Слава воїнам нашої держави! Україна переможе!..
показати весь коментар
16.03.2022 23:04
+10
Шо тваріцца! )))
показати весь коментар
16.03.2022 23:00
+9
Песец) не за горами. Zомби,пока еще, не осознают, что вяличие отваливается.
показати весь коментар
16.03.2022 23:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо тваріцца! )))
показати весь коментар
16.03.2022 23:00 Відповісти
оба на !!!!

а за юралс покупцям вже доплачувати ?
показати весь коментар
16.03.2022 23:01 Відповісти
основна стаття доходів рашки не газ, а саме нафта !
показати весь коментар
16.03.2022 23:02 Відповісти
Це гуд.
показати весь коментар
16.03.2022 23:02 Відповісти
Діду - вері Робін Гуд !

сказав що уроєт кіллера та військового прєступніка, то так і буде
показати весь коментар
16.03.2022 23:04 Відповісти
Ура! Звільнили Ірпінь і Бучу! Слава воїнам нашої держави! Україна переможе!..
показати весь коментар
16.03.2022 23:04 Відповісти
фланговим ударом відразати всю групіровку від Білорусі та знищити в лісах к іпеням !
показати весь коментар
16.03.2022 23:14 Відповісти
Откуда инфа?
показати весь коментар
16.03.2022 23:29 Відповісти
Звідти зателефонували!
показати весь коментар
16.03.2022 23:30 Відповісти
Пуйло селёдкой давится.
показати весь коментар
16.03.2022 23:05 Відповісти
Ой. Лапотна бензоколонка **********.
показати весь коментар
16.03.2022 23:06 Відповісти
Песец) не за горами. Zомби,пока еще, не осознают, что вяличие отваливается.
показати весь коментар
16.03.2022 23:07 Відповісти
Не тільки Zомбі, а ще й військові Zлочинці.
показати весь коментар
16.03.2022 23:16 Відповісти
Ще би на наших заправках ті космічні ціни знизились. Коли вже заберуть ПДВ і акциз з палива , як обіцяли ? Посівна йде , та й взагалі без палива ні туди і не сюди...
показати весь коментар
16.03.2022 23:07 Відповісти
Дядько Сем ****** ссср, ***** і расейку
показати весь коментар
16.03.2022 23:13 Відповісти
навіть з аятолами домивились - нічого не пожаліли для святої справи
показати весь коментар
16.03.2022 23:15 Відповісти
мабуть щось зробили - чі з шейхами домовилися, чі пару-тройку своїх скважин на Алясці і в Техасу відкупорили....
показати весь коментар
16.03.2022 23:15 Відповісти
Рашка зараз пропонує величезні знижки на свою жижу, але щось ніхто не хоче купувати...
Скоро буде купляти лише Китай доларів по 20
показати весь коментар
16.03.2022 23:16 Відповісти
20 баксів це рашкіна доплата Китаю ?
показати весь коментар
16.03.2022 23:22 Відповісти
США отменила санкции к тем, кто купит тяжелую рашкину нефть, она и упала
показати весь коментар
16.03.2022 23:21 Відповісти
 
 