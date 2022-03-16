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Новини Війна
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Ціна на електроенергію під час війни не зростатиме - міністр

Україна не має наміру підвищувати ціни на електроенергію для населення за умов розв'язаної Росією війни, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – сказав Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що схиляється до збереження чинної моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії, хоча падіння рівня розрахунків за е/е, зокрема і з боку побутових споживачів, позначилося і на генерації ПАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергоатом", що бере участь у ПСО".

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"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, за словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку е/е з початку війни впав на 30%.

електроенергія (6179)


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Ура! Звільнили Ірпінь і Бучу! Слава воїнам нашої держави! Україна переможе!.
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16.03.2022 23:01 Відповісти
Зате після війни стане, як в Європі. До них же підключились. А вони дешевше, ніж для своїх, нам не продаватимуть.
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16.03.2022 23:37 Відповісти
 
 