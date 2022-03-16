Ціна на електроенергію під час війни не зростатиме - міністр

Україна не має наміру підвищувати ціни на електроенергію для населення за умов розв'язаної Росією війни, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – сказав Галущенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що схиляється до збереження чинної моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії, хоча падіння рівня розрахунків за е/е, зокрема і з боку побутових споживачів, позначилося і на генерації ПАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергоатом", що бере участь у ПСО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна знизила рівень розрахунків на енергоринку приблизно на 30% – голова Міненерго

"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, за словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку е/е з початку війни впав на 30%.