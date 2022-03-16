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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли місто Сарни на Рівненщині, - мер Серпенінов

ракета

Російські окупанти обстріляли місто Сарни на Рівненщині.

Про це у Facebook повідомив Сарненський міський голова Руслан Серпенінов, інформує Цензор.НЕТ.

"По Сарнах приілт ракет. Попередньо жертв не має", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Драмтеатр Маріуполя до атаки російських окупантів: В будівлі перебували близько тисячі осіб. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28274) Рівненська область (1171)


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Топ коментарі
+6
А ви зараз в зсу чи просто коментуєте?
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16.03.2022 23:29
+5
Народный герой Ичкерии Ш.Басаев -Ваша великорусская мечта-сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть руссизм.
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16.03.2022 23:20
+3
Бульбаши на драніки готуються ?!
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16.03.2022 23:08
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Від бульбофюрера?
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16.03.2022 23:08 Відповісти
Угу
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16.03.2022 23:09 Відповісти
до Сарн від кордону не менше 40 км по прямій

з чого били ?
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16.03.2022 23:11 Відповісти
70-80
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16.03.2022 23:13 Відповісти
можливо то наші ППО щось збили над Сарнами? Там немає по чому стріляти .
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16.03.2022 23:19 Відповісти
ага. Там арсенал на всю гугльмапс відсвічує А, якщо прикинути, що мудаки користуються картами з минулого століття, то могли по частині і запустити. Три дні тому там безпілотник збили.
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16.03.2022 23:40 Відповісти
Ракети
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16.03.2022 23:23 Відповісти
Бульбаши на драніки готуються ?!
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16.03.2022 23:08 Відповісти
мітболи
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16.03.2022 23:11 Відповісти
Пробивають коридор смерті , навіть не камікадзе …хвор
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16.03.2022 23:09 Відповісти
схоже це війна іди до краю взаємознищення....Захід звичайно класний товариш - дав сяку-таку зброю і бийтеся між собою до скону. Добре, що хоч біженців приймає, та й то левову долю взяла Польща.
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16.03.2022 23:18 Відповісти
А ви зараз в зсу чи просто коментуєте?
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16.03.2022 23:29 Відповісти
я нині пенсіонер, синок, приболів трохи, пройде кашель - і знову в наряди охороняти місто.
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16.03.2022 23:42 Відповісти
Попахивает от тебя, пенсионер, рашистской пропагандой
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17.03.2022 00:42 Відповісти
говорю те , що бачу, наразі бачу бій до скону, а ви пане що бачите, інші варіанти?
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17.03.2022 01:00 Відповісти
Я вижу в твоем посте красной нитью проходит тезис - "запад стравил братские народы и смотрит, со стороны, как мы убиваем друг друга.
А ты не видишь, что пишешь?
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17.03.2022 01:06 Відповісти
Поки я бачу, що Захід не поніс втрат у живій силі, його міста і села не палають. Хотіли би, то війська ООН вже давно ввійшли для припинення війни, якщо вже НАТО не може, а так тільки одні заклики та ай-яй-яй....от сама по собі виникає думка - що це відбувається? Два десятка днів іде війна, а вони ніяк не роздупляться з ПВО та літаками, щоб ми війну хуткіше закінчили....як це розуміти? Бояться третьої світової, але ж іншу зброю надають і не бояться....Чи можеш це пояснити?
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17.03.2022 01:28 Відповісти
Так раша не на них напала, бот. Лучше прокашливайся дальш, скоро пригожин свою лахту в Украину отправит, на утилизацию.
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17.03.2022 01:33 Відповісти
а деж Будапешський меморандум - задницю ним підтерли? Де статути ООН, на цигарки пустили? Нафіга Україна платила внески в те ООН, коли толку з неї як з цапа молока? Ми свої миротворчі війська під прапором ООН направляли в гарячі місця, то чого ж нам не поможуть нині живою силою?
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17.03.2022 01:42 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш.Басаев -Ваша великорусская мечта-сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть руссизм.
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16.03.2022 23:20 Відповісти
 
 