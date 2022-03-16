Війська РФ обстріляли місто Сарни на Рівненщині, - мер Серпенінов
Російські окупанти обстріляли місто Сарни на Рівненщині.
Про це у Facebook повідомив Сарненський міський голова Руслан Серпенінов, інформує Цензор.НЕТ.
"По Сарнах приілт ракет. Попередньо жертв не має", - йдеться в повідомленні.
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з чого били ?
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