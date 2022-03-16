Війська РФ обстріляли місто Сарни на Рівненщині, - мер Серпенінов

Російські окупанти обстріляли місто Сарни на Рівненщині.

Про це у Facebook повідомив Сарненський міський голова Руслан Серпенінов, інформує Цензор.НЕТ.

"По Сарнах приілт ракет. Попередньо жертв не має", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Драмтеатр Маріуполя до атаки російських окупантів: В будівлі перебували близько тисячі осіб. ВIДЕО