Драмтеатр Маріуполя до атаки російських окупантів: В будівлі перебували близько тисячі осіб. ВIДЕО
В будівлі Маріупольського драматичного театру ховалися близько тисячі біженців, які втратили домівку. Пізніше російські окупанти завдали потужного удару по театру.
Відео з Маріупольського ДрамТеатру опублікував раніше полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.
"Драматичний театр міста Маріуполь зараз не демонструє вистав. В період війни тут знайшли прихисток близько 1000 людей, що залишилися без даху над головою. Тепер там, де гардероб - місце для видачі їжі, а на допомогу біженцям у рідному місті приходять самі актори. В Драмтеатрі наразі понад тисяча осіб, серед яких багато дітей і хворих, що потребують уваги і медикаментів. Людей щоденно потрібно забезпечувати водою і їжею, в чому зараз особлива нестача. Втім і виходу з цієї складної ситуації немає, адже ворог продовжує нищити місто і не допускає в Маріуполь гуманітарну допомогу", - йдеться в описі відео.
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ще з підриву рашиськими орками ДАПу треба було знати з ким маєте справу:
не збирайтесь великими групами
не повідомляйте місця скупчення і т.д.
R.I.P. мариупільцям !
це - конкретний військовий злочин !
пілот має бути встановлений, знайдений та показово покараний, навіть на території рашки !
сколько ещё видео надо выкладывать в сеть ?????