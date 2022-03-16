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Драмтеатр Маріуполя до атаки російських окупантів: В будівлі перебували близько тисячі осіб. ВIДЕО

В будівлі Маріупольського драматичного театру ховалися близько тисячі біженців, які втратили домівку. Пізніше російські окупанти завдали потужного удару по театру.

Відео з Маріупольського ДрамТеатру опублікував раніше полк "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"Драматичний театр міста Маріуполь зараз не демонструє вистав. В період війни тут знайшли прихисток близько 1000 людей, що залишилися без даху над головою. Тепер там, де гардероб - місце для видачі їжі, а на допомогу біженцям у рідному місті приходять самі актори. В Драмтеатрі наразі понад тисяча осіб, серед яких багато дітей і хворих, що потребують уваги і медикаментів. Людей щоденно потрібно забезпечувати водою і їжею, в чому зараз особлива нестача. Втім і виходу з цієї складної ситуації немає, адже ворог продовжує нищити місто і не допускає в Маріуполь гуманітарну допомогу", - йдеться в описі відео.

16 березня російіські окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя

Читайте: Міноборони РФ заперечило авіаудар окупантів по театру в Маріуполі, а розстріл людей у черзі по хліб у Чернігові назвало постановкою

Автор: 

Маріуполь (3230) обстріл (28449)


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Топ коментарі
+18
Сколько просил, люди не собирайтесь большими группами даже в больницах. Выродки кацапские целенаправленно стреляют и бомбят скопления мирных людей. Неужели за 8 лет войны вы еще не поняли что твари рашистские самая мерзкая нация на земле?
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16.03.2022 22:18
+12
Твари кацапские. Будьте вы прокляты суки. ***** как Гитлера и его сообщников нужно судить за геноцид и уничтожение мирного населения. Какие к черту могут быть переговоры с Гитлером кремлевским.
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16.03.2022 22:15
+7
Нічого - зараз якась чергова мразота типу Галкіна, Овсяннікової чи Моргенштерна запише черговий відосік про те як вони всі проти війни і ми знову будем "васхіщатся харошімі рускімі" наче ніхто від їх рук і не помер
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16.03.2022 22:10
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Нічого - зараз якась чергова мразота типу Галкіна, Овсяннікової чи Моргенштерна запише черговий відосік про те як вони всі проти війни і ми знову будем "васхіщатся харошімі рускімі" наче ніхто від їх рук і не помер
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16.03.2022 22:10 Відповісти
невже? хто вам дохтур?
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16.03.2022 22:15 Відповісти
Спитайте у всіх тих людей, хто два дня носиться з кацапською пропагандисткою-вбивцею, вимагаючи дати їй наше громадянство, бо після того, як вона вбила 20000 українців, вона помахала плакатиком в постановочному відосі.
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16.03.2022 22:19 Відповісти
я поняття зеленого не маю про яку кацапку мова!
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16.03.2022 22:22 Відповісти
это уже вряд ли
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16.03.2022 22:25 Відповісти
Де українці?
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16.03.2022 22:10 Відповісти
у полон мацкалів не брати
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16.03.2022 22:10 Відповісти
Невозможно смотреть. Рыдаю.
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16.03.2022 22:11 Відповісти
Такі реалі війни з рашистом …(
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16.03.2022 22:13 Відповісти
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16.03.2022 22:15 Відповісти
Ну не может ТАКОЕ остаться безнаказанным....................
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16.03.2022 22:16 Відповісти
Братская могила. Сравнима Бабьим Яром
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16.03.2022 22:20 Відповісти
А какой-то писюн только сегодня кричал по телеку что там сотни людей.. докричался..
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16.03.2022 22:15 Відповісти
рашисты всё знали, о сколько, и где
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16.03.2022 22:27 Відповісти
не в писюне дело, недавно целый сюжет был из этого театра, где два чувака всё показывали а потом слёзно просили чтоб дали " *****" коридор и прекратили это всё, так и не назвав кого просят и кто чтоб прекратил.. как буд то не понимают что в Мариуполе происходит.. что удивило, рядом ходили военные, может и Азов. Они то должны понимать что такие репортажи о скоплении людей в блокадном городе светить не следует.. странно
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16.03.2022 22:52 Відповісти
затупили !!!

ще з підриву рашиськими орками ДАПу треба було знати з ким маєте справу:
не збирайтесь великими групами
не повідомляйте місця скупчення і т.д.

R.I.P. мариупільцям !

це - конкретний військовий злочин !
пілот має бути встановлений, знайдений та показово покараний, навіть на території рашки !
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17.03.2022 00:04 Відповісти
та да, а в тому сюжеті чувак ексуурсію проводить на камеру, а отут у нас роженіци а отут пожилиє, а ми ім всє ткані поотдавалі чтоб нє мьорзлі.. і через три дні замість театру воронка і братська могила. бідні дітки яких там було мабуть вдосталь, наївно думали що з батьки їх привели в чарівний домік( нема слів, ще й військові це паливо супроводжували
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17.03.2022 00:20 Відповісти
Твари кацапские. Будьте вы прокляты суки. ***** как Гитлера и его сообщников нужно судить за геноцид и уничтожение мирного населения. Какие к черту могут быть переговоры с Гитлером кремлевским.
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16.03.2022 22:15 Відповісти
Сколько просил, люди не собирайтесь большими группами даже в больницах. Выродки кацапские целенаправленно стреляют и бомбят скопления мирных людей. Неужели за 8 лет войны вы еще не поняли что твари рашистские самая мерзкая нация на земле?
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16.03.2022 22:18 Відповісти
Наліюсь всі по тривозі сховались в сховище інакше то справжня мученицька братня могила, 21 століття, світ стоїть і дивиться, 3.14дараси.
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16.03.2022 22:23 Відповісти
Вони і були у підвалі. Підвал засипано. Відкопувати завали просто нікому.
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16.03.2022 22:27 Відповісти
Говорят, что раненый зверь не только зол, но и смертельно опасен. Может и так. В таком случае его надо поскорее ДОБИВАТЬ, пока кого-то не порвал.
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16.03.2022 22:24 Відповісти
Я уверен что ***** сейчас кинет все силы на захват Мариуполя. Чтобы скрыть следы своих преступлений от которых мир ох***еет. Как говорил в свое время жуков, *если бы мы не оставили себе Кенигсберг, нас бы судили в ГААГе на одной скамье с гитлеровцами*
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16.03.2022 22:27 Відповісти
выступал мэр Мариуполя, вскоре убрали, но я сама слышала.., погибших там среди мирных около 20тыщ., и это было дня 3 тому..
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16.03.2022 22:29 Відповісти
Я один не розумію, ***** було повідомляти місцерозташування схованки і кількість людей? Достатньо було зняти відео зсередини і показати, який ******* коїться в Маріку. Навіщо було повідомляти координати свого прихистку? Страшно уявити, скільки людей разом з малечею загинуло під тими завалами.
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16.03.2022 22:44 Відповісти
Подлые кацапы - увидели видео , где много людей в театре- сбросили бомбу, увидели видео , где много добровольцев на Яворивском полигоне- обстреляли ракетами .

сколько ещё видео надо выкладывать в сеть ?????
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17.03.2022 00:16 Відповісти
 
 