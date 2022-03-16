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Драмтеатр Мариуполя до атаки российских оккупантов: В здании находились около тысячи человек. ВИДЕО

В здании Мариупольского драматического театра прятались около тысячи потерявших дом беженцев. Позже российские оккупанты нанесли мощный удар по театру.

Видео из Мариупольского ДрамТеатра опубликовал ранее полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Драматический театр города Мариуполь сейчас не демонстрирует спектаклей. В период войны здесь нашли убежище около 1000 человек, оставшихся без крова. Теперь там, где гардероб – место для выдачи еды, а на помощь беженцам в родном городе приходят сами актеры. В Драмтеатре сейчас более тысячи человек, среди которых много детей и больных, требующих внимания и медикаментов. Людей ежедневно нужно обеспечивать водой и пищей, в чем сейчас особый недостаток. Впрочем, и выхода из этой сложной ситуации нет, ведь враг продолжает уничтожать город и не допускает в Мариуполь гуманитарную помощь", - говорится в описании видео.

16 марта российские оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя.

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Мариуполь (5712) обстрел (27129)


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Топ комментарии
+18
Сколько просил, люди не собирайтесь большими группами даже в больницах. Выродки кацапские целенаправленно стреляют и бомбят скопления мирных людей. Неужели за 8 лет войны вы еще не поняли что твари рашистские самая мерзкая нация на земле?
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16.03.2022 22:18
+12
Твари кацапские. Будьте вы прокляты суки. ***** как Гитлера и его сообщников нужно судить за геноцид и уничтожение мирного населения. Какие к черту могут быть переговоры с Гитлером кремлевским.
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16.03.2022 22:15
+7
Нічого - зараз якась чергова мразота типу Галкіна, Овсяннікової чи Моргенштерна запише черговий відосік про те як вони всі проти війни і ми знову будем "васхіщатся харошімі рускімі" наче ніхто від їх рук і не помер
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16.03.2022 22:10
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Нічого - зараз якась чергова мразота типу Галкіна, Овсяннікової чи Моргенштерна запише черговий відосік про те як вони всі проти війни і ми знову будем "васхіщатся харошімі рускімі" наче ніхто від їх рук і не помер
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16.03.2022 22:10 Ответить
невже? хто вам дохтур?
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16.03.2022 22:15 Ответить
Спитайте у всіх тих людей, хто два дня носиться з кацапською пропагандисткою-вбивцею, вимагаючи дати їй наше громадянство, бо після того, як вона вбила 20000 українців, вона помахала плакатиком в постановочному відосі.
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16.03.2022 22:19 Ответить
я поняття зеленого не маю про яку кацапку мова!
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16.03.2022 22:22 Ответить
это уже вряд ли
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16.03.2022 22:25 Ответить
Де українці?
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16.03.2022 22:10 Ответить
у полон мацкалів не брати
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16.03.2022 22:10 Ответить
Невозможно смотреть. Рыдаю.
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16.03.2022 22:11 Ответить
Такі реалі війни з рашистом …(
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16.03.2022 22:13 Ответить
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16.03.2022 22:15 Ответить
Ну не может ТАКОЕ остаться безнаказанным....................
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16.03.2022 22:16 Ответить
Братская могила. Сравнима Бабьим Яром
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16.03.2022 22:20 Ответить
А какой-то писюн только сегодня кричал по телеку что там сотни людей.. докричался..
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16.03.2022 22:15 Ответить
рашисты всё знали, о сколько, и где
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16.03.2022 22:27 Ответить
не в писюне дело, недавно целый сюжет был из этого театра, где два чувака всё показывали а потом слёзно просили чтоб дали " *****" коридор и прекратили это всё, так и не назвав кого просят и кто чтоб прекратил.. как буд то не понимают что в Мариуполе происходит.. что удивило, рядом ходили военные, может и Азов. Они то должны понимать что такие репортажи о скоплении людей в блокадном городе светить не следует.. странно
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16.03.2022 22:52 Ответить
затупили !!!

ще з підриву рашиськими орками ДАПу треба було знати з ким маєте справу:
не збирайтесь великими групами
не повідомляйте місця скупчення і т.д.

R.I.P. мариупільцям !

це - конкретний військовий злочин !
пілот має бути встановлений, знайдений та показово покараний, навіть на території рашки !
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17.03.2022 00:04 Ответить
та да, а в тому сюжеті чувак ексуурсію проводить на камеру, а отут у нас роженіци а отут пожилиє, а ми ім всє ткані поотдавалі чтоб нє мьорзлі.. і через три дні замість театру воронка і братська могила. бідні дітки яких там було мабуть вдосталь, наївно думали що з батьки їх привели в чарівний домік( нема слів, ще й військові це паливо супроводжували
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17.03.2022 00:20 Ответить
Твари кацапские. Будьте вы прокляты суки. ***** как Гитлера и его сообщников нужно судить за геноцид и уничтожение мирного населения. Какие к черту могут быть переговоры с Гитлером кремлевским.
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16.03.2022 22:15 Ответить
Сколько просил, люди не собирайтесь большими группами даже в больницах. Выродки кацапские целенаправленно стреляют и бомбят скопления мирных людей. Неужели за 8 лет войны вы еще не поняли что твари рашистские самая мерзкая нация на земле?
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16.03.2022 22:18 Ответить
Наліюсь всі по тривозі сховались в сховище інакше то справжня мученицька братня могила, 21 століття, світ стоїть і дивиться, 3.14дараси.
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16.03.2022 22:23 Ответить
Вони і були у підвалі. Підвал засипано. Відкопувати завали просто нікому.
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16.03.2022 22:27 Ответить
Говорят, что раненый зверь не только зол, но и смертельно опасен. Может и так. В таком случае его надо поскорее ДОБИВАТЬ, пока кого-то не порвал.
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16.03.2022 22:24 Ответить
Я уверен что ***** сейчас кинет все силы на захват Мариуполя. Чтобы скрыть следы своих преступлений от которых мир ох***еет. Как говорил в свое время жуков, *если бы мы не оставили себе Кенигсберг, нас бы судили в ГААГе на одной скамье с гитлеровцами*
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16.03.2022 22:27 Ответить
выступал мэр Мариуполя, вскоре убрали, но я сама слышала.., погибших там среди мирных около 20тыщ., и это было дня 3 тому..
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16.03.2022 22:29 Ответить
Я один не розумію, ***** було повідомляти місцерозташування схованки і кількість людей? Достатньо було зняти відео зсередини і показати, який ******* коїться в Маріку. Навіщо було повідомляти координати свого прихистку? Страшно уявити, скільки людей разом з малечею загинуло під тими завалами.
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16.03.2022 22:44 Ответить
Подлые кацапы - увидели видео , где много людей в театре- сбросили бомбу, увидели видео , где много добровольцев на Яворивском полигоне- обстреляли ракетами .

сколько ещё видео надо выкладывать в сеть ?????
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17.03.2022 00:16 Ответить
 
 