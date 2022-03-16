Драмтеатр Мариуполя до атаки российских оккупантов: В здании находились около тысячи человек. ВИДЕО

В здании Мариупольского драматического театра прятались около тысячи потерявших дом беженцев. Позже российские оккупанты нанесли мощный удар по театру.

Видео из Мариупольского ДрамТеатра опубликовал ранее полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Драматический театр города Мариуполь сейчас не демонстрирует спектаклей. В период войны здесь нашли убежище около 1000 человек, оставшихся без крова. Теперь там, где гардероб – место для выдачи еды, а на помощь беженцам в родном городе приходят сами актеры. В Драмтеатре сейчас более тысячи человек, среди которых много детей и больных, требующих внимания и медикаментов. Людей ежедневно нужно обеспечивать водой и пищей, в чем сейчас особый недостаток. Впрочем, и выхода из этой сложной ситуации нет, ведь враг продолжает уничтожать город и не допускает в Мариуполь гуманитарную помощь", - говорится в описании видео.

16 марта российские оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Переполненная больница Мариуполя. ВИДЕО 18+