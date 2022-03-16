Переполненная больница Мариуполя. ВИДЕО 18+
В сеть попали кадры из переполненной больницы Мариуполя, в подвале которой находятся трупы, которые невозможно похоронить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет сняли журналисты АР.
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