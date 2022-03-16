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Переполненная больница Мариуполя. ВИДЕО 18+

В сеть попали кадры из переполненной больницы Мариуполя, в подвале которой находятся трупы, которые невозможно похоронить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сюжет сняли журналисты АР.

больница (1439) Мариуполь (5712)


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Топ комментарии
+20
В плен не брать, только уничтожать эту кацапстанскую опузоль
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16.03.2022 21:00
+11
Мені дуже шкода маріупольців, деколи аж плачу, від жалю та безпорадності. Але, одне но .... Всі ці люди майже не кажуть що іх вбиває раха і *****. Ні один не каже "***** астанавись, русские сделайте коридор, пропустите гуманитарку !". Всі претензіі до украінськоі влади
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16.03.2022 21:04
+9
От напуя рашистам давати цілі для бомбардувань???
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16.03.2022 20:59
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******.....
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16.03.2022 20:53 Ответить
В плен не брать, только уничтожать эту кацапстанскую опузоль
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16.03.2022 21:00 Ответить
Яка буде відповідальність для проститукок з телемарафону? Покидьки тільки за переглядами женуться, несуть будь яку маячню, навіть ту, яка дае чітку ціль для фашистів.
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16.03.2022 20:54 Ответить
От напуя рашистам давати цілі для бомбардувань???
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16.03.2022 20:59 Ответить
Мені дуже шкода маріупольців, деколи аж плачу, від жалю та безпорадності. Але, одне но .... Всі ці люди майже не кажуть що іх вбиває раха і *****. Ні один не каже "***** астанавись, русские сделайте коридор, пропустите гуманитарку !". Всі претензіі до украінськоі влади
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16.03.2022 21:04 Ответить
Треба розблоковувати Маріуполь. Це просто треба зробити. Для цього потрібен контрудар, бажано - по територіях т.з. "ДНР". Маріуполь не може бути взятий фашистсько-мордорськими ордами!
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16.03.2022 21:04 Ответить
Ситуация по деблокаде безнадежная. Об этом сказал пару дней назад Арестович. Типа 300 км от Запорожья (хотя на самом деле там 200 км) по степи при полном господстве авиации РФ - это самоубийство для войск. На последнем (прекрасно снятом) сегодняшнем видео, где Азов уничтожает танк врага, хорошо видно, что это пересечение проспектов Мира и Будивельников, самый центр города. Уличные бои в разгаре. Город практически разрушен...
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16.03.2022 22:20 Ответить
Не треба військ у степу. Потрібні лише декілька ДРГ та все необхідне для здійснення диверсійної діяльності. Особовий склад таких ДРГ може легко дістатися звичайним потягом, наприклад - до Запоріжжя чи до будь-якої іншої працюючої залізничної станції, а вже звідти пересуватися вночі звичайними автівками у цивільному одязі безпосередньо до місць передбачуваних диверсійних акцій. Для здійснення таких дій не треба багато людей, ані важкої зброї, ні навіть участі в цьому військових - із цим має чудово впоратися особовий склад відповідних підрозділів СБУ. І це очевидна річ для всіх, але чомусь цього досі не застосували. Це треба зробити негайно!
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17.03.2022 16:09 Ответить
Из Запорожья выехать в сторону Мариуполя невозможно. Очень скоро заканчиваются наши блок-посты, начинаются блок-посты оккупантов. По проселочным ехать рискованно из-за мин, да и в бинокль засекут. Так что ДРГ - это такое мероприятие, сам понимаешь. Гражданские, которые выскользнули из Мариуполя, добираются на своих машинах до Запорожья (12 часов). Везде шмон, пролистывают мобилки, обыскивают вещи, заставляют снять тонированную пленку. В сторону же Мариуполя пока никто не добрался.
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17.03.2022 18:14 Ответить
Ну то їм й не треба потрапляти до Маріуполя. Їм треба до місць дислокації підрозділів тилового забезпечення та ротаційних загонів, і диверсії мають бути проведені саме щодо них. а з ударними підрозділами загарбників захисники Маріуполя і самі дадуть ладу.
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17.03.2022 21:19 Ответить
Дарма відео з лікарні...тепер це теж потенційна ціль для бомбардування...їхні кацапські плюгаві пілоти вже течуть в передчутті оргазму.
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16.03.2022 21:08 Ответить
Повне відео тут https://t.me/Pravda_Gerashchenko/5119
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16.03.2022 21:10 Ответить
***** ті кацапські плєнні, вони мордору не потрібні. На мордорі, у кожного, наголошую у кожного орка, включно з олігархами, бомжами, алкашами и салдацкими матірямі, начисто відсутні почуття людських цінностей, це дикуни. Але то таке, ми ж все таки європейці, цивілізація, поступаємо по людськи навіть з нєдочєлавєками
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16.03.2022 21:10 Ответить
Плачу, это уже даже фашистов переплюнули.
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16.03.2022 21:11 Ответить
ТРАГЕДИЯ человечества!
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16.03.2022 21:12 Ответить
КАЦАПОВ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ !
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16.03.2022 21:18 Ответить
Там з людьми щось не те. Якийсь рюзькій вірус. Жоден ,жоден не звинувачує московію. Де там українці-не бачу.пуйло вбиває своїх.
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16.03.2022 22:08 Ответить
Я переконаний, що є ДУЖЕ БАГАТО тих, хто впевнений, що бомбардує їх САМЕ Україна. Після війни ми ще почуєм багато перлів...
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16.03.2022 23:20 Ответить
Я не изверг, не изувер, но дай Бог чтобы города россии так рушились, чтобы они так горели, чтобы народ ихний так страдал. Я очень им этого желаю. Аминь.
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16.03.2022 22:20 Ответить
 
 