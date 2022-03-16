УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11341 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
25 353 19

Переповнена лікарня Маріуполя. ВIДЕО 18+

В мережу потрапили кадри з переповненої лікарні Маріуполя, у підвалі якої знаходяться тіла мертвих, які неможливо поховати.

Як інформує Цензор.НЕТ, сюжет відзняли журналісти АР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі російські терористи розбомбили спорткомплекс, де перебували вагітні і матері з дітьми. ВIДЕО

Автор: 

лікарня (1359) Маріуполь (3230)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
В плен не брать, только уничтожать эту кацапстанскую опузоль
показати весь коментар
16.03.2022 21:00
+11
Мені дуже шкода маріупольців, деколи аж плачу, від жалю та безпорадності. Але, одне но .... Всі ці люди майже не кажуть що іх вбиває раха і *****. Ні один не каже "***** астанавись, русские сделайте коридор, пропустите гуманитарку !". Всі претензіі до украінськоі влади
показати весь коментар
16.03.2022 21:04
+9
От напуя рашистам давати цілі для бомбардувань???
показати весь коментар
16.03.2022 20:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******.....
показати весь коментар
16.03.2022 20:53 Відповісти
В плен не брать, только уничтожать эту кацапстанскую опузоль
показати весь коментар
16.03.2022 21:00 Відповісти
Яка буде відповідальність для проститукок з телемарафону? Покидьки тільки за переглядами женуться, несуть будь яку маячню, навіть ту, яка дае чітку ціль для фашистів.
показати весь коментар
16.03.2022 20:54 Відповісти
От напуя рашистам давати цілі для бомбардувань???
показати весь коментар
16.03.2022 20:59 Відповісти
Мені дуже шкода маріупольців, деколи аж плачу, від жалю та безпорадності. Але, одне но .... Всі ці люди майже не кажуть що іх вбиває раха і *****. Ні один не каже "***** астанавись, русские сделайте коридор, пропустите гуманитарку !". Всі претензіі до украінськоі влади
показати весь коментар
16.03.2022 21:04 Відповісти
Треба розблоковувати Маріуполь. Це просто треба зробити. Для цього потрібен контрудар, бажано - по територіях т.з. "ДНР". Маріуполь не може бути взятий фашистсько-мордорськими ордами!
показати весь коментар
16.03.2022 21:04 Відповісти
Ситуация по деблокаде безнадежная. Об этом сказал пару дней назад Арестович. Типа 300 км от Запорожья (хотя на самом деле там 200 км) по степи при полном господстве авиации РФ - это самоубийство для войск. На последнем (прекрасно снятом) сегодняшнем видео, где Азов уничтожает танк врага, хорошо видно, что это пересечение проспектов Мира и Будивельников, самый центр города. Уличные бои в разгаре. Город практически разрушен...
показати весь коментар
16.03.2022 22:20 Відповісти
Не треба військ у степу. Потрібні лише декілька ДРГ та все необхідне для здійснення диверсійної діяльності. Особовий склад таких ДРГ може легко дістатися звичайним потягом, наприклад - до Запоріжжя чи до будь-якої іншої працюючої залізничної станції, а вже звідти пересуватися вночі звичайними автівками у цивільному одязі безпосередньо до місць передбачуваних диверсійних акцій. Для здійснення таких дій не треба багато людей, ані важкої зброї, ні навіть участі в цьому військових - із цим має чудово впоратися особовий склад відповідних підрозділів СБУ. І це очевидна річ для всіх, але чомусь цього досі не застосували. Це треба зробити негайно!
показати весь коментар
17.03.2022 16:09 Відповісти
Из Запорожья выехать в сторону Мариуполя невозможно. Очень скоро заканчиваются наши блок-посты, начинаются блок-посты оккупантов. По проселочным ехать рискованно из-за мин, да и в бинокль засекут. Так что ДРГ - это такое мероприятие, сам понимаешь. Гражданские, которые выскользнули из Мариуполя, добираются на своих машинах до Запорожья (12 часов). Везде шмон, пролистывают мобилки, обыскивают вещи, заставляют снять тонированную пленку. В сторону же Мариуполя пока никто не добрался.
показати весь коментар
17.03.2022 18:14 Відповісти
Ну то їм й не треба потрапляти до Маріуполя. Їм треба до місць дислокації підрозділів тилового забезпечення та ротаційних загонів, і диверсії мають бути проведені саме щодо них. а з ударними підрозділами загарбників захисники Маріуполя і самі дадуть ладу.
показати весь коментар
17.03.2022 21:19 Відповісти
Дарма відео з лікарні...тепер це теж потенційна ціль для бомбардування...їхні кацапські плюгаві пілоти вже течуть в передчутті оргазму.
показати весь коментар
16.03.2022 21:08 Відповісти
Повне відео тут https://t.me/Pravda_Gerashchenko/5119
показати весь коментар
16.03.2022 21:10 Відповісти
***** ті кацапські плєнні, вони мордору не потрібні. На мордорі, у кожного, наголошую у кожного орка, включно з олігархами, бомжами, алкашами и салдацкими матірямі, начисто відсутні почуття людських цінностей, це дикуни. Але то таке, ми ж все таки європейці, цивілізація, поступаємо по людськи навіть з нєдочєлавєками
показати весь коментар
16.03.2022 21:10 Відповісти
Плачу, это уже даже фашистов переплюнули.
показати весь коментар
16.03.2022 21:11 Відповісти
ТРАГЕДИЯ человечества!
показати весь коментар
16.03.2022 21:12 Відповісти
КАЦАПОВ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ !
показати весь коментар
16.03.2022 21:18 Відповісти
Там з людьми щось не те. Якийсь рюзькій вірус. Жоден ,жоден не звинувачує московію. Де там українці-не бачу.пуйло вбиває своїх.
показати весь коментар
16.03.2022 22:08 Відповісти
Я переконаний, що є ДУЖЕ БАГАТО тих, хто впевнений, що бомбардує їх САМЕ Україна. Після війни ми ще почуєм багато перлів...
показати весь коментар
16.03.2022 23:20 Відповісти
Я не изверг, не изувер, но дай Бог чтобы города россии так рушились, чтобы они так горели, чтобы народ ихний так страдал. Я очень им этого желаю. Аминь.
показати весь коментар
16.03.2022 22:20 Відповісти
 
 