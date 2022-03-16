Переповнена лікарня Маріуполя. ВIДЕО 18+
В мережу потрапили кадри з переповненої лікарні Маріуполя, у підвалі якої знаходяться тіла мертвих, які неможливо поховати.
Як інформує Цензор.НЕТ, сюжет відзняли журналісти АР.
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