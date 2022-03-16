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Міноборони РФ заперечило авіаудар окупантів по театру в Маріуполі, а розстріл людей у черзі по хліб у Чернігові назвало постановкою

росія,санкції

У російському Міноборони заперечують, що російські літаки розбомбили драмтеатр у центрі Маріуполя. Розстріл людей, які стояли у черзі в Чернігові, там назвали постановкою.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські державні медіа.

Читайте також: Окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховається тисяча людей. ФОТО

Речник російського міноборони РФ Ігор Конашенков заперечив, що авіація РФ здійснювала авіаудар по драматичному театрі в середмісті Маріуполя.

Мовляв, театр ніколи не був "ціллю" для російських окупантів, бо вони знають, що там в укриттях ховаються цивільні.

Натомість Конашенков безпідставно твердить, що театр буцімто підірвали навмисне бійці полку "Азов", щоби звинуватити російських окупантів у кривавому бомбардуванні.

Читайте також: Виявлено тіла 5 осіб, зокрема 3 дітей, під завалами гуртожитка в Чернігові

Окрім того, в Міноборони РФ назвали інсценізацією СБУ розстріл людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові.

Маріуполь (3224) Чернігів (787) Міноборони рф (701) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+60
И с этими людьми хочет договориться арахамия ????
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16.03.2022 20:55
+53
Не арахамия,а дерьмак у которого папаша-бывший сотрудник ГРУ засрашки. А бывших среди этой публики не бывает.
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16.03.2022 20:56
+40
Ось це попрошу зафіксувати для трибуналу!
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16.03.2022 20:55
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И с этими людьми хочет договориться арахамия ????
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16.03.2022 20:55 Відповісти
Не арахамия,а дерьмак у которого папаша-бывший сотрудник ГРУ засрашки. А бывших среди этой публики не бывает.
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16.03.2022 20:56 Відповісти
Не дЕрьмак, а Зеленский, который аж ссытся - так в очко заглянуть хочет.
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16.03.2022 20:59 Відповісти
США ще рік тому називали єрмака агентом москви. Але навіть віна нічого не змінила навколо блаЗЄнського.
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16.03.2022 21:07 Відповісти
Давно не треба називати їх людьми. Це - не люди, а ПОТВОРИ без серця і будь-яких ознпк душі.
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16.03.2022 21:10 Відповісти
Згодна
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16.03.2022 21:16 Відповісти
Ці покидьки сьогодні завдали авіаудару не лише Драмтеатру, а й приміщенню басейну "Нептун", де були діти та жінки, кількість жертв поки неможливо визначити.
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16.03.2022 21:31 Відповісти
где вы там людей увидели?!твари они фашистские,их на куски рвать надо!!!!
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16.03.2022 21:12 Відповісти
Згодна
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16.03.2022 21:15 Відповісти
Ось це попрошу зафіксувати для трибуналу!
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16.03.2022 20:55 Відповісти
Они все такие
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16.03.2022 20:56 Відповісти
Эти ******** думают, что мы делаем, как они постановки.
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16.03.2022 20:57 Відповісти
Можно не цитировать кацапскую дрянь. Заранее известно всё что эта дрянь скажет.
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16.03.2022 20:57 Відповісти
Не сходиться у конашенкова. Саме під час бомбардування кацапи заявили, що у театрі знаходився штаб нацистів.
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16.03.2022 20:57 Відповісти
так... це була перше що їм спало на думку - там був штаб Азову (так сказано в першій заяві.... я ще сказав - скільки ж там ще по городу штабів Азову, бо як не в пологовому так в театрі... знищують )
тварі брехливі...вбивці жінок і дітей !!!
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16.03.2022 21:13 Відповісти
Разгромленные "штабы ИГИЛ" в Сирии, помните? Ничего нового ублюдки придумать не могут. Куда вь...ли, - там и "штаб".
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16.03.2022 21:55 Відповісти
Щоб ви здохли
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16.03.2022 20:57 Відповісти
А туры своих солдат назвала жалкой пропагандой, мол, это манекены, разбросанные по полям, лесам и дорогам киевским режимом.
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16.03.2022 20:57 Відповісти
Не буде тобі ігарьоша трибуналу, за свій язик 👅 ти пройдеш всі круги пекла, інквізиція середньовічна за голову візьметься від приготовленого тобі.
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16.03.2022 20:58 Відповісти
Ніяких полонених! Ріжте,паліть, вбивайте!москаль не людина,і навіть не тварина
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16.03.2022 20:58 Відповісти
Тю. Я думал скажет, что там был штаб ИГИЛа. Совсем нудный кацап.
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16.03.2022 20:58 Відповісти
Скоро дойдёт опять до того что "ихтамнет и никагданебыло "
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16.03.2022 20:59 Відповісти
Ну старий мерин вже казав що вони в Україну не вторгалися.
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16.03.2022 21:02 Відповісти
Підарами віри нема!
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16.03.2022 20:59 Відповісти
Рашафашисти - нелюди
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16.03.2022 20:59 Відповісти
Ничего нового, все тот же 3.14здешь что и последние 20 лет - это не мы, нас там нет, и прочие хорошо знакомые мотивы рашистских ублюдков.
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16.03.2022 20:59 Відповісти
чому тільки останні 20 років? Ці підараси ще в 1939р бомбили Фінляндію, а казали, що то були корзини з хлібом, а не бомби.
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16.03.2022 21:14 Відповісти
ну ну
куда не глянь, везде полк азов
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16.03.2022 20:59 Відповісти
Нафіга, взагалі писати, що там каже московія- вони брешуть, брехали і будуть брехати! Незасмічуйте інформаційний простір, бо це хіба злить і толку ніякого!
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16.03.2022 20:59 Відповісти
"Кровь людская - не водица"
Дети и внуки до седьмого колена, этих летчиков, будут прокляты и платить за грехи своих предков
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16.03.2022 21:00 Відповісти
Himikus



У рашистів (за свідченнями полонених) нема прямого наказу вбивати цивільних.
Є тільки ДОЗВІЛ це робити. І вони вбивають цивільних, бо їм дозволено і вони цього ХОЧУТЬ.
Русня - не люди
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16.03.2022 21:01 Відповісти
Полонені брешуть. дайте "спеціалісту" пласкогобці і покази полонених вас вразять. Все вони знають, все вони розуміють і твердять вироблену ЛЕГЕНДУ по навчання. Пласкогобці зруйнують їх стійкість і віру в ядерний потенціал ерефії. Все геніальне просте.
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16.03.2022 21:20 Відповісти
хороший кацап - дохлый кацап
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16.03.2022 21:01 Відповісти
как кто-то уже сказал, кацапы это вредный для остального человечества вид...
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16.03.2022 21:10 Відповісти
Не признают они ничего, поскольку их тут нет. Таких трусливых и лживых тварей мир ещё не видел... Патологическая трусость и бесконечное стремление спихнуть на другого, а так же никогда не признавать своего поражения, делает представителя рускаго мира - уникальным и лишнехромосомным существом, которого и человеком уже назвать трудно.
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16.03.2022 21:11 Відповісти
Кацапи, щоб ви всі стали учасниками такої "постановки"!
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16.03.2022 21:06 Відповісти
Так це не росія на Україну напала! Це полк Азов! ...
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16.03.2022 21:08 Відповісти
Азов вроде бы в Мариуполе.
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16.03.2022 21:52 Відповісти
Про що можна домовлятися з такими брехливими нелюдами і відвертими абивцями , як рашисти ?
 Нашим переговорникам хочу дати пораду - не дай Бог , хоть щось підпишете із цими зомбаками ,
до Ростова не встигнете добігти 😠

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16.03.2022 21:09 Відповісти
Треба менше мокш
у полон брати, разів у десять
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16.03.2022 21:10 Відповісти
а в кацапів ще нема департменту "Мінзаперечувало всього"?
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16.03.2022 21:11 Відповісти
Є. Міністерство Закордонних Справ називається, з Лавруном на чолі.
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16.03.2022 22:05 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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16.03.2022 21:14 Відповісти
1939 рік. "Советский наркоминдел Молотов опровергал сообщения о бомбардировках Хельсинки, заявляя, что с самолётов сбрасывались мешки с хлебом для голодающих финских трудящихся".
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16.03.2022 21:15 Відповісти
Неймовірне бажання, почати бомбордування мокшанських міст та селищ, щоб орки, на своїй шкірі змогли отримати повне задоволення, від війни...
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16.03.2022 21:17 Відповісти
Как можно быть такими лживыми подлыми ********? Кацапы полностью расчеловечелись, это спидозный вирус, а не люди.
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16.03.2022 21:18 Відповісти
Чи є в світі щось паскудніше і брихливіші рашиськоі росіі ? це варвари ,дика орда.
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16.03.2022 21:18 Відповісти
Перемовини з *********-це помилка! Вони тягнуть час і вбивають наших людей і намагаються цей час використати на свою користь. Найкращій наш перемовник-це ЗСУ! Чим більше ЗСУ знищіть орків-загарбників, тим вдаліші перемовини! Або ми, або вони! Ящо Мордор не розвалиться, буде інша війна!
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16.03.2022 21:20 Відповісти
Кацап рот открыл - сп§здел! Не открыл - думает, что бы сп§здеть!! 💩
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16.03.2022 21:27 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!
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16.03.2022 21:39 Відповісти
Хай повернеться вам все зроблене сторицею.
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16.03.2022 21:49 Відповісти
І про що Зеленський хоче з цими підлими, брехливими, заздрісними, наглими нелюдами домовлятись? Розібрати всю кацапню на молекули.
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16.03.2022 21:49 Відповісти
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
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16.03.2022 21:51 Відповісти
Щоб не говорили кацапи, не єдиному їхньому слову ніхто вже й ніколи не повірить.
Тому що правда на боці України, а на боці свинособак завжди лише о-дна брехня.
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16.03.2022 22:13 Відповісти
Я не я и хата не моя..
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16.03.2022 22:17 Відповісти
А москали уже взяли Чернигов ?
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16.03.2022 22:53 Відповісти
Брехлива псятина.Прошу командування обдумати нанесення удару по арт складах у 8-10 містах раші..
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17.03.2022 08:01 Відповісти
Є в світі ще більш наближений до сатани народ ніж рускіє чи росіянє ?
Риторичне питання.
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17.03.2022 09:58 Відповісти
Хочу увидеть такую "постановку" в центре Москвы.
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17.03.2022 10:00 Відповісти
 
 