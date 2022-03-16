Міноборони РФ заперечило авіаудар окупантів по театру в Маріуполі, а розстріл людей у черзі по хліб у Чернігові назвало постановкою

У російському Міноборони заперечують, що російські літаки розбомбили драмтеатр у центрі Маріуполя. Розстріл людей, які стояли у черзі в Чернігові, там назвали постановкою.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські державні медіа.

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Речник російського міноборони РФ Ігор Конашенков заперечив, що авіація РФ здійснювала авіаудар по драматичному театрі в середмісті Маріуполя.

Мовляв, театр ніколи не був "ціллю" для російських окупантів, бо вони знають, що там в укриттях ховаються цивільні.

Натомість Конашенков безпідставно твердить, що театр буцімто підірвали навмисне бійці полку "Азов", щоби звинуватити російських окупантів у кривавому бомбардуванні.

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Окрім того, в Міноборони РФ назвали інсценізацією СБУ розстріл людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові.