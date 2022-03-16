Міноборони РФ заперечило авіаудар окупантів по театру в Маріуполі, а розстріл людей у черзі по хліб у Чернігові назвало постановкою
У російському Міноборони заперечують, що російські літаки розбомбили драмтеатр у центрі Маріуполя. Розстріл людей, які стояли у черзі в Чернігові, там назвали постановкою.
ЯК повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські державні медіа.
Речник російського міноборони РФ Ігор Конашенков заперечив, що авіація РФ здійснювала авіаудар по драматичному театрі в середмісті Маріуполя.
Мовляв, театр ніколи не був "ціллю" для російських окупантів, бо вони знають, що там в укриттях ховаються цивільні.
Натомість Конашенков безпідставно твердить, що театр буцімто підірвали навмисне бійці полку "Азов", щоби звинуватити російських окупантів у кривавому бомбардуванні.
Окрім того, в Міноборони РФ назвали інсценізацією СБУ розстріл людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові.
Будь ласка, зачекайте...
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тварі брехливі...вбивці жінок і дітей !!!
куда не глянь, везде полк азов
Дети и внуки до седьмого колена, этих летчиков, будут прокляты и платить за грехи своих предков
У рашистів (за свідченнями полонених) нема прямого наказу вбивати цивільних.
Є тільки ДОЗВІЛ це робити. І вони вбивають цивільних, бо їм дозволено і вони цього ХОЧУТЬ.
Русня - не люди
Нашим переговорникам хочу дати пораду - не дай Бог , хоть щось підпишете із цими зомбаками ,
до Ростова не встигнете добігти 😠
у полон брати, разів у десять
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
Тому що правда на боці України, а на боці свинособак завжди лише о-дна брехня.
Риторичне питання.