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Моравецький закликав лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії відвідати Київ

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який напередодні, попри бойові дії, відвідав Київ з главами урядів Чехії та Словенії, закликав інших європейських лідерів наслідувати їхній приклад.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Моравецький зауважив, що важливо, щоб європейські лідери час від часу з'являлися в Києві.

"Закликаю керівників європейських країн, президента Франції, канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Великої Британії з'їздити до Києва, подивитися в очі матерям, що плачуть, подивитися зблизька на українську націю, зміцнити їхню волю до боротьби, - підкреслив він.

"Сподіваюся, вони відреагують на це звернення", - додав Моравецький.

Прем'єр-міністра запитали, що зараз потрібно українцям, які відбивають напад Росії на свою країну.

"Їм потрібно, щоб наші шановні партнери із Заходу закрили в ящики свої калькулятори, відкрили совість та подивилися на те, що відбувається у середині Європи, у третьому десятилітті 21 століття", - відповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький - до європейців: Ваш комфорт важливіший за сльози та кров українських дітей?

Глава польського уряду та віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею зустрілися у вівторок у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Вони прибули попри активні обстріли української столиці російськими окупаційними військами.

Автор: 

Велика Британія (5553) Німеччина (7326) Франція (3049) Моравецький Матеуш (371)


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такі вони дурні щоб їхати....здаля війну легше споглядати та поради давати....
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16.03.2022 23:20 Відповісти
мда це фактично тролінг боягузів
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16.03.2022 23:23 Відповісти
Да, круто он их
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16.03.2022 23:25 Відповісти
Так они и приехали-особенно Маскарон и хитрожопая лисица Штольц.
Пусть бы лучше денег дали хотя бы на бронежилеты,шлемы,тепловизоры,гранатометы и легкую стрелковку и топливом помогли ,коль не хотят вообще помогать кондомы озабоченные
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16.03.2022 23:31 Відповісти
Сам Моравецький багато заплаканих очей українських матерів побачив? На час їх приїзду українська влада навіть комендантський час запровадила майже на дві доби.
ПС. І ще, навіть, не факт, що вони взагалі приїжджали до Києва. Є фото, які це можуть підтвердити?
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17.03.2022 00:33 Відповісти
 
 