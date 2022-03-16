Моравецький закликав лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії відвідати Київ
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який напередодні, попри бойові дії, відвідав Київ з главами урядів Чехії та Словенії, закликав інших європейських лідерів наслідувати їхній приклад.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Моравецький зауважив, що важливо, щоб європейські лідери час від часу з'являлися в Києві.
"Закликаю керівників європейських країн, президента Франції, канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Великої Британії з'їздити до Києва, подивитися в очі матерям, що плачуть, подивитися зблизька на українську націю, зміцнити їхню волю до боротьби, - підкреслив він.
"Сподіваюся, вони відреагують на це звернення", - додав Моравецький.
Прем'єр-міністра запитали, що зараз потрібно українцям, які відбивають напад Росії на свою країну.
"Їм потрібно, щоб наші шановні партнери із Заходу закрили в ящики свої калькулятори, відкрили совість та подивилися на те, що відбувається у середині Європи, у третьому десятилітті 21 століття", - відповів він.
Глава польського уряду та віцепрем’єр-міністр Ярослав Качинський разом із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею зустрілися у вівторок у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Вони прибули попри активні обстріли української столиці російськими окупаційними військами.
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Пусть бы лучше денег дали хотя бы на бронежилеты,шлемы,тепловизоры,гранатометы и легкую стрелковку и топливом помогли ,коль не хотят вообще помогать кондомы озабоченные
ПС. І ще, навіть, не факт, що вони взагалі приїжджали до Києва. Є фото, які це можуть підтвердити?