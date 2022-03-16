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Окупанти почали підривати на території Запорізької АЕС нерозірвані снаряди

аес,запорізька

Запорізька АЕС залишилася сьогодні з'єднаною з енергосистемою тільки однією з чотирьох ліній живлення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телеканалу FreeДом.

"Вони почали підривати боєприпаси на території станції. Коли вони обстрілювали станцію, дуже багато снарядів не розірвалося. І ці снаряди позастрівали і в будівлях, в тому числі в асфальті на майданчику станції, і в естакаді, і в трубопроводах. І вони (загарбники) почали розміновувати ці снаряди там, де вони застрягли, їх підривають прямо на місці. Тобто вони закривають це залізним ковпаком і підривають. При цьому не звертають уваги, чи знаходяться вони поруч з блоком або поруч з серйозним, критично важливим для роботи станції обладнанням", - розповів Котін.

За його словами, такі дії несуть загрозу безпеці атомної станції.

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Котін заявив і про інший великий ризик на Запорізькій АЄС у зв'язку з тим, що неподалік йдуть бойові дії.

"Виходять з ладу лінії, якими Запорізька АЕС пов'язана з енергосистемою України. На сьогодні вже третя лінія, буквально дві години тому, відключилася з усіх 4-х, які є на Запорізькій АЕС. Зараз скорочується потужність всіх енергоблоків, які залишаються в роботі. Два енергоблоки будуть розвантажені. Таким чином Запорізька АЕС залишається з'єднаною з енергосистемою тільки однією лінією. Є ще додаткові лінії резервного живлення , які дозволять зберігати безпеку станції, але ситуація деградує, погіршується", - підкреслив Котін.

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За його словами, якщо дійде до того, що станція перейде в режим так званого "блекаута", тоді буде ситуація навіть серйозніша, ніж була на Чорнобильській АЕС, коли відбулося повне знеструмлення.

"І тут, якщо така ситуація відбудеться, то вона буде набагато серйознішою. Тому що 6 реакторів. І все треба буде охолоджувати", - пояснив він.

Щоб уникнути ситуації, за словами Котіна, необхідно відновити як мінімум ще одну лінію зв'язку з енергосистемою, щоб був резерв.

Автор: 

Енергоатом (1632) Петро Котін (111) Запорізька АЕС (1403)


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Їбануті тварини.
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16.03.2022 23:39 Відповісти
такая бесхребетная и бесполезная нация как русские должна прекратить свое существование. Они реально могли бы остановить эту мерзость, а им пох, лишь бы батогом не стегали.
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16.03.2022 23:45 Відповісти
Ну вибачте,там труси в Вікторія Сікрет закінчувались,і подавали останній БігМак,а ще виставити останній прощальний постик в інсту..часу немає на усі ці дурниці
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17.03.2022 00:34 Відповісти
Это говорит о том, что рабсияне нация самоубийц, во главе с ************ человеконенавистником олицетворяющим Сатану.
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16.03.2022 23:51 Відповісти
Треба було з себе починати підривати. Звісно, ліпше поза територією АЕС.
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17.03.2022 00:20 Відповісти
Назва новини не відповідає змісту про загрозу т.з. блекауту з ядерним колапсом за наслідками гіршим ніж Чорнобиль
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17.03.2022 01:15 Відповісти
 
 