Канада закрила небо для білоруських літаків
Через підтримку Білоруссю російського вторгнення в Україну Канада заборонила літакам цієї країни використовувати свій авіаційний простір.
Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми забороняємо літакам Білорусі використовувати канадський авіапростір у зв'язку з підтримкою російської агресії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що зараз між Канадою та Білоруссю немає прямого авіаційного сполучення.
Раніше Канада разом із багатьма іншими країнами закрила свій авіапростір для російських літаків.
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