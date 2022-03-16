Канада закрила небо для білоруських літаків

Через підтримку Білоруссю російського вторгнення в Україну Канада заборонила літакам цієї країни використовувати свій авіаційний простір.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми забороняємо літакам Білорусі використовувати канадський авіапростір у зв'язку з підтримкою російської агресії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що зараз між Канадою та Білоруссю немає прямого авіаційного сполучення.

Раніше Канада разом із багатьма іншими країнами закрила свій авіапростір для російських літаків.

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