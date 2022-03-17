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Новини Війна
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Диверсанти РФ можуть заїжджати до України з боку Європи із посвідченнями журналістів, - Центр протидії дезінформації

рф

Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує про загрозу потрапляння диверсійних груп на українську територію.

Про це ЦПД повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На цей раз окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи. Вони заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. Російська агенція відеоновин має офіс в Берліні.

Можуть також мати назву "Канал Redfish" чи "Агенція Maffick", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Обіцяю кожному, хто втратив свій дім через війну, що Україна відновить усе, - Зеленський

Автор: 

диверсія (346) Центр протидії дезінформації (157)


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Топ коментарі
+1
А.... А погранцы у нас нахера?
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17.03.2022 01:37
+1
По реестру или по тел. звонку наверное можно пробить истину - есть ли у них такие шт. сотрудники.
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17.03.2022 01:43
+1
А вот это уже вопрос интересный. Как здоровые лбы утекают за кордон, подмазав кого-то, как с волонтеров вымогают деньги, которые за свой счёт везут амуницию и медикаменты. Странное поведение во время войны, честно говоря. А потом кто-то кому-то грозит кулачками. Хотя бы в этом можно порядок навести, поставить адекватного кого-то, конечно, гневные ролики штамповать как-то привычнее... Только на всех это не обобщайте, вы поняли, о чем я
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17.03.2022 01:43
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С каким гражданством?
Сербии?
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17.03.2022 01:34 Відповісти
Или Германии (российские немцы)?
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17.03.2022 01:35 Відповісти
А.... А погранцы у нас нахера?
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17.03.2022 01:37 Відповісти
А вот это уже вопрос интересный. Как здоровые лбы утекают за кордон, подмазав кого-то, как с волонтеров вымогают деньги, которые за свой счёт везут амуницию и медикаменты. Странное поведение во время войны, честно говоря. А потом кто-то кому-то грозит кулачками. Хотя бы в этом можно порядок навести, поставить адекватного кого-то, конечно, гневные ролики штамповать как-то привычнее... Только на всех это не обобщайте, вы поняли, о чем я
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17.03.2022 01:43 Відповісти
Вообще, это был риторический вопрос. Насколько мне не изменяет мой склероз, они должны получать аккредитацию.
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17.03.2022 01:48 Відповісти
По реестру или по тел. звонку наверное можно пробить истину - есть ли у них такие шт. сотрудники.
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17.03.2022 01:43 Відповісти
Опять этот российский Тelegram. Странно когда украинские чиновники сидят в ФСБшном Тelegram.
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17.03.2022 01:53 Відповісти
невежды и малограмотные не образованные как и большинство населения Украины к сожалению..
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17.03.2022 02:04 Відповісти
Не думаю что это просто глупость.
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17.03.2022 02:06 Відповісти
ничего себе глупость на ровне с предательством или преступлением
простота - хуже воровства
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17.03.2022 02:08 Відповісти
дааа... смешались в кучу кони, люди... а почему об этом говорит центр противодействия, а не СБУ?
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17.03.2022 02:27 Відповісти
а почему дбр во время войны беспределит - все вопросы к зеленскому и его оппе - рыба гниет с головы и началось это не вчера
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17.03.2022 03:39 Відповісти
бачив відео з аеродрому в Чорнобаївці, подумав хто ж відкрито сидячи за кермом авто, знімає. Побічно випливло - та це ж СНН біля рузге крутиться. От заробітчани. Саме СНН першими передає інфу про поставки в Україну зброї. От прохвости. А потім ***** погрожує ядерною зброєю. Першими їх з України на хер. А тут якийсь центрик викотився, хтось приїде з Німеччини і буде вчиняти теракти.
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17.03.2022 04:10 Відповісти
А ось ще один "заєзжий дівєрсант"

Жид на довєрії, я б сказав.
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17.03.2022 06:23 Відповісти
Це лазівка з боку української влади, а не Європи. Що там вже казати про відкритий з білоруськими вилупками кордон!
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17.03.2022 07:10 Відповісти
 
 