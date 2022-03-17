Обіцяю кожному, хто втратив свій дім через війну, що Україна відновить усе, - Зеленський
Влада вже працює над програмами відновлення Україні після війни.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе. Відновить самостійно", - наголосив він.
Зеленський впевнений, що українці зможуть швидко відбудувати державу, якими б не були збитки.
"Це буде і це буде історичною відбудовою. Проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу, за нашу Україну", - додав президент.
Топ коментарі
+15 Uzer Uzer
показати весь коментар17.03.2022 01:30
+15 Ли Ли #508827
показати весь коментар17.03.2022 01:34
+13 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар17.03.2022 01:27
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пугает желание дельцов на этом заработать
отчего пострадает дело
каждый захочет свою площадку для своей истории
Как сообщалось, депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил https://glavred.info/world/518981-v-latvii-predlozhili-razdrobit-rossiyu-na-neskolko-malyh-stran.html раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы" . "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", - заявил он.
це не принципіально, а мені подобаеться слово
"В 964 году князь Святослав Игоревич освободил последнее зависимое от хазар славянское племя вятичей, а в следующем 965 году разбил хазарское войско с каганом во главе и захватил столицу Саркел, который с этого времени стал руским городом Белая Вежа."
Погуглил немножко :
"Иудейскими потомками хазар считают себя караимы и крымчаки, проживающие в Крыму. К хазарам ведут своё происхождение и горские евреи Кавказа. Кумыки - крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе, одни из самых явных потомков Хазарии. Часть кумыков в 14 веке всё ещё звалась "каза-кумык"."
"держава Україна відновить усе. Відновить самостійно", - наголосив він. Джерело:
План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:
Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.
Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.
Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.
С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.
Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.
Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах.
ДА ПЛЕВАТЬ **** НА СВОЁ ЛИЦО - ОН ЛАКЕЙ ПО СУТИ.
Ключевое Здесь Армия, если Украинская Армия будет ограничена хоть в чем то а Украина будет ограничена в Суверенитете (не вступление в НАТО - тогда Запад не будет так активно помогать) то остальное дело техники и небольшого времени, учитывая разруху после войны.
Ты 23февраля обещал, что войны не будет.
Зе, твои обещания меня уже пугают.
Зверніть увагу всі... на ситуацію з гуманітарною допомогою на кордоні.
Главное в этом посыле - Відновить самостійно
Как это понимать? Типа сами себе отстроите?
1. Каждому украинцу, который потерял жилье, государством будет компенсирована его стоимость по рыночной цене или предоставлено новое.
2. "Украина восстановит всё"
Почувствуйте разницу ...