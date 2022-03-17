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Новини Війна
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Обіцяю кожному, хто втратив свій дім через війну, що Україна відновить усе, - Зеленський

київ,обстріл

Влада вже працює над програмами відновлення Україні після війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе. Відновить самостійно", - наголосив він.

Зеленський впевнений, що українці зможуть швидко відбудувати державу, якими б не були збитки. 

"Це буде і це буде історичною відбудовою. Проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу, за нашу Україну", - додав президент.

Дивіться: Якщо війна РФ проти України продовжуватиметься, то мами Росії втратять більше дітей, ніж в афганській та чеченській війнах, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23705)


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Топ коментарі
+15
Зе, ты обещал, что надо скинуть Пороха, и войны не будет.
Ты 23февраля обещал, что войны не будет.
Зе, твои обещания меня уже пугают.
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17.03.2022 01:30
+15
Цікаво знати як? На ******* виділялось мільярди, а на Збройні Сили України збір пожертвувань з простих людей?
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17.03.2022 01:34
+13
Похоже на дележку шкуры неубитого медведя.
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17.03.2022 01:27
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Для того чтобы отстроить разбитые города , надо пригласить ведущих архитекторов мира и СОВМЕСТНО с местными архитекторами ( которые знают историю города и культурные традиции) делать комплексную квартальную застройку по принципу Вены.

пугает желание дельцов на этом заработать
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17.03.2022 01:22 Відповісти
Похоже на дележку шкуры неубитого медведя.
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17.03.2022 01:27 Відповісти
Похоже , что шайка барыг мостится у корыта , а ЗЕ НЕ В ТЕМЕ ДЕВЕЛОПЕРСТВА
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17.03.2022 01:31 Відповісти
"Любі друзі" України каламойскій, ахмєто і т.п.?
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17.03.2022 01:50 Відповісти
Думаю , что фигуры поменьше - председатель конгресса всех городов Ермак 😀, Корниенко , и т д
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17.03.2022 01:52 Відповісти
У них подворачивается шанс урвать большие деньги и они к корыту никого не пустят
отчего пострадает дело
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17.03.2022 01:54 Відповісти
Хм...
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17.03.2022 01:56 Відповісти
Обещалкин.
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17.03.2022 06:05 Відповісти
Думаю, что многие архитекторы даже без приглашения захотят поучаствовать в этом крупном деле.
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17.03.2022 01:31 Відповісти
Тут Вы на 100% правы . Но архитекторы - люди Амбициозные . Они табуном не ходят .
каждый захочет свою площадку для своей истории
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17.03.2022 01:35 Відповісти
Вот как зароем всем миром кацапию в яму истории, то мы вернёмся к этому вопросу. Обязательно вернёмся.))
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17.03.2022 01:46 Відповісти
Тогда на повестке дня РАЗВАЛ РАШИ
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17.03.2022 01:49 Відповісти
У меня и карта готова - как разваливать
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17.03.2022 01:50 Відповісти
На месте, закрашенном красным надо организовать международный военный полигон, с остальным согласен.
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17.03.2022 01:55 Відповісти
Где-то в 2014-2016 гг. я читал одну статью с кратким предсказанием будущего Украины, рашки и всего мира в целом. Там было сказано, что война с рашкой неизбежна и Украина одержит в ней блестящую победу. Роися развалится, а на ёё трупе возникнет много новых государств. От самой рашки останется небольшой кусок, который вот как раз показан на рисунке. В то же время будет создан коллективный орган по демилитаризации и контролем за Московией (так и будет называться тот небольшой кусок), состоящий из Украины и других влиятельных государств. А сама Украина станет фортпостом для защиты всей Европы с самой сильной армией в этой части света (по сути это уже сбывшееся предсказание). А вот жизнь на осколке бывшей недоимперии станет серой и непримечательной.
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17.03.2022 02:08 Відповісти
Теперь остался "хьюстонский проект". Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам - Курилы, эстонцам - часть Псковской области

Как сообщалось, депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил https://glavred.info/world/518981-v-latvii-predlozhili-razdrobit-rossiyu-na-neskolko-malyh-stran.html раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы" . "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", - заявил он.
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17.03.2022 02:29 Відповісти
а можна від таймира трохи відрізати і передати на бурятію?
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17.03.2022 01:56 Відповісти
Нееть , бурятов надо наказать за воровство унитазов и убийства .
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17.03.2022 01:59 Відповісти
може тоді на селкупію?
це не принципіально, а мені подобаеться слово
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17.03.2022 02:07 Відповісти
Селькупия? Американцы точно что-то знают больше нас 🤣🤣
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17.03.2022 02:25 Відповісти
Ответ внизу (про статью).
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17.03.2022 02:09 Відповісти
Что за Хазария возле нашей границы?
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17.03.2022 20:54 Відповісти
Может это те, кому собирался ОТМСТИТЬ ВЕЩИЙ ОЛЕГ ?
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Лучше уж Святослав:
"В 964 году князь Святослав Игоревич освободил последнее зависимое от хазар славянское племя вятичей, а в следующем 965 году разбил хазарское войско с каганом во главе и захватил столицу Саркел, который с этого времени стал руским городом Белая Вежа."

Погуглил немножко :
"Иудейскими потомками хазар считают себя караимы и крымчаки, проживающие в Крыму. К хазарам ведут своё происхождение и горские евреи Кавказа. Кумыки - крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе, одни из самых явных потомков Хазарии. Часть кумыков в 14 веке всё ещё звалась "каза-кумык"."
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17.03.2022 21:25 Відповісти
Кунешно!))
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17.03.2022 01:50 Відповісти
Преамбула освоения 300 лярдов раши в наивеличайшем строительстве?
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17.03.2022 01:24 Відповісти
Надеюсь на деньги из российских репараций а не на деньги украинских налогоплательщиков. Но репарации будут если Украина не подпишет очередное перемирие названное миром на века, если Украина будет иметь сильную Армию и Суверенитет а не бумажку о НЕ вступлении в НАТО. Лишь тогда Украина может рассчитывать на помощь Запада и инвестиции в разрушенную страну.
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17.03.2022 01:24 Відповісти
Не надейся.
"держава Україна відновить усе. Відновить самостійно", - наголосив він. Джерело:
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17.03.2022 01:32 Відповісти
Комусь 300 мулярдів, а комусь скумбрія.))
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17.03.2022 01:35 Відповісти
Шо за херня ? Мы (Зе) - такие гордые ? За чей счёт ?
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17.03.2022 01:36 Відповісти
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17.03.2022 01:38 Відповісти
😀
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17.03.2022 01:43 Відповісти
Ну конечно же за наш. Мы вроде не нищие...
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17.03.2022 01:45 Відповісти
Грустно похоже боюсь увидеть что они там на подписывают, боюсь инсайт на GULAGU NET таки был не уткой:

План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:

Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.

Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.

Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.

С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.

Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.

Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах.
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17.03.2022 01:40 Відповісти
То есть опят погонят украинцев в Сибирь на 25 лет , а сами займут их дома ???
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17.03.2022 01:45 Відповісти
Всё проще. ***** необходимо сохранить лицо. Наши в этом помогают, и получают билет на царство, и гарантию, шо мы с них не спросим за три ********* года. Плюсом к этому, статус "величайшего миротворца" и облегчённый вздох Европы.
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17.03.2022 01:45 Відповісти
Думаю , что « **** должен сберечь своё лицо» придумано в ФСБ , как отвлекающий манёвр от рук шулера ,
ДА ПЛЕВАТЬ **** НА СВОЁ ЛИЦО - ОН ЛАКЕЙ ПО СУТИ.
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17.03.2022 02:20 Відповісти
Наверно надо было добавить "перед своим лохторатом", и да, ему нужна хоть какая победа для кацапов. Ну и не забывайте, он строил свой имидж довольно долго.
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17.03.2022 02:38 Відповісти
Не стоит ставить ставки на мертвецов 😀
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17.03.2022 02:51 Відповісти
Брехня. Они такую ***** никогда не подпишут.
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17.03.2022 01:52 Відповісти
Про Крым и ОРДЛО может пока и не подпишут но это лишь для отвлечения внимания.

Ключевое Здесь Армия, если Украинская Армия будет ограничена хоть в чем то а Украина будет ограничена в Суверенитете (не вступление в НАТО - тогда Запад не будет так активно помогать) то остальное дело техники и небольшого времени, учитывая разруху после войны.
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17.03.2022 02:02 Відповісти
не будет ни кто армию ограничивать хватит писать эти кацапсике вбросы точнее никто подолякам это сделать не даст
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17.03.2022 02:14 Відповісти
А вот рашке надо ЗАПРЕТИТЬ ИМЕТЬ АРМИЮ
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17.03.2022 02:52 Відповісти
это только после ее развала пока до этого еще далеко
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17.03.2022 03:21 Відповісти
Досить базікати!
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17.03.2022 01:29 Відповісти
Так в сценарии.
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17.03.2022 01:32 Відповісти
Теперь понятно чем занят дерьмяк в эти дни...
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17.03.2022 01:37 Відповісти
Так. Стопе. Я запутался в их Санта-Барбаре. Вроде продюсером был Баканов? Не?
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17.03.2022 01:40 Відповісти
Там всё сложно. Их любовные нити тесно переплетены.))
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17.03.2022 01:43 Відповісти
Gang Bang
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17.03.2022 01:47 Відповісти
Офіс Порностудії 95
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17.03.2022 01:53 Відповісти
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17.03.2022 02:01 Відповісти
Зе, ты обещал, что надо скинуть Пороха, и войны не будет.
Ты 23февраля обещал, что войны не будет.
Зе, твои обещания меня уже пугают.
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17.03.2022 01:30 Відповісти
Ох и любит он обещать! Война ещё не выиграна, а он тут уже поляну накрывает, панимашь...
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17.03.2022 01:33 Відповісти
Мясо на шашлыки пропадает
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17.03.2022 01:34 Відповісти
В этом году в трынде жареные кацапы с привкусом металлолома.)
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17.03.2022 01:38 Відповісти
Найвидатніший обіцяльник **********!
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17.03.2022 01:31 Відповісти
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17.03.2022 01:34 Відповісти
Не нужно громко обещать..,лучше тихо это сделать…
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17.03.2022 01:33 Відповісти
Золотые слова!
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17.03.2022 01:34 Відповісти
балаболы и трепачи по другому не умеют
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17.03.2022 02:15 Відповісти
Цікаво знати як? На ******* виділялось мільярди, а на Збройні Сили України збір пожертвувань з простих людей?
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17.03.2022 01:34 Відповісти
які там в біса плани, війну би для початку закінчити.....а там вже якось відбудуємо.....
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17.03.2022 01:36 Відповісти
Вы от Верещук выступаете ?
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17.03.2022 01:38 Відповісти
Походу Зе во второй раз закончил войну в своей голове.
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17.03.2022 01:40 Відповісти
брехло , ти вже вчителькам обіцяв по 4000 !
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17.03.2022 01:44 Відповісти
Так знов скоро вибори , треба ж лапша для 73%
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17.03.2022 01:48 Відповісти
Після перемоги їх буде 93%
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17.03.2022 01:54 Відповісти
не будет такого - а те кто опять наступит на те же грабли потом опять будут опять слезами кровавыми умываться
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17.03.2022 02:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_dH7d8qQESU https://www.youtube.com/watch?v=_dH7d8qQESU

Зверніть увагу всі... на ситуацію з гуманітарною допомогою на кордоні.
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17.03.2022 01:48 Відповісти
я в шоці
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17.03.2022 02:06 Відповісти
ну так офис же"работает" - главное видосики каждый день и лапши по-больше от арестовича и пианиста
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17.03.2022 02:18 Відповісти
дороги сперше побудуй до кожної хати - бо вже замахалися їх підривати...
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17.03.2022 01:50 Відповісти
Артист больших и малых театров , сейчас даже Станиславский скажет "верю", для выступлений в конгрессе, бундестаге, европарламенте это хорошо там он на своем месте , а за принятием политических решений им и его сподвижниками надеюсь присматривают компетентные люди
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17.03.2022 01:56 Відповісти
не верю ни разу - так как в каждом видосике его пробивает на ржаку при сотнях убитых каждый день
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17.03.2022 02:20 Відповісти
Ми і інші обіцянки пам"ятаємо: «Війна не припиняється, бо вона їм вигідна, вони на війні заробляють. Як тільки їх не буде, війна припиниться. Припинимо стріляти, не буде мотивації на цьому заробляти і війни не буде».
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17.03.2022 02:09 Відповісти
"Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе. Відновить самостійно"

Главное в этом посыле - Відновить самостійно

Как это понимать? Типа сами себе отстроите?
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17.03.2022 02:12 Відповісти
не хочет откаты ни с кем делить
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17.03.2022 02:21 Відповісти
Но строительные фирмы прийдется нанимать с других стран, как не крути. Ну или тендер выиграет Рога и копыта, а подрядчик будет турок. И будет турок сидеть как в Днепре на строительстве метрополитена и недоумевать - я ж строить должен, а с меня деньги требуют
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17.03.2022 02:26 Відповісти
да к сожалению на этой стройке потенциально будет очень много мутных сзем - хотя турки строят быстро и по довольно современным технологиям
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17.03.2022 03:23 Відповісти
А вчителі отримують 4000 usd... І хто це обіцяв?...
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17.03.2022 02:41 Відповісти
Конфискованных денег у кацапов, хватит, чтобы дать по несколько миллионов долларов всем пострадавшим, чтобы они не ждали, когда им восстановят, а сами купили, что хотят и где хотят.
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17.03.2022 05:02 Відповісти
Следите за руками:
1. Каждому украинцу, который потерял жилье, государством будет компенсирована его стоимость по рыночной цене или предоставлено новое.
2. "Украина восстановит всё"

Почувствуйте разницу ...
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17.03.2022 07:57 Відповісти
 
 