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Немає такого злочину, який би не скоїли російські військові, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф,окупант

Для російських окупантів немає такого воєнного злочину, який би вони ще не здійснили.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку. Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас.

Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський.

"Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ, забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевезти більше 6 тис. маріупольців, з них більше 2 тис. дітей. Російські військові намагалися зірвати і цей рух - вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає", - додав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо війна РФ проти України продовжуватиметься, то мами Росії втратять більше дітей, ніж в афганській та чеченській війнах, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
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17.03.2022 02:11
+5
Пятый год войны.
Зеленський зазначив, що бажання закінчити війну він розгледів в очах хазяїна Кремля - під час зустрічі в Нормандському форматі 9 грудня.
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський.

Восьмой год войны
"Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський
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17.03.2022 02:08
+4
Це про Switchblade!

«Американцы могут задумываться, о чем хотят, - вопрос в том, а кто этими ракетами будет управлять, - сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik. - Я сомневаюсь, что удастся достаточно быстро обучить этому украинских военнослужащих. Скорее всего, управлять ракетами будут представители американской ЧВК. Но, во-первых, эти люди подвергают себя реальному риску, потому что будут уничтожены. Во-вторых, это будет вмешательством иностранного государства, конкретно Соединенных Штатов Америки, в войну. И в-третьих, эти поставки способствуют преступным действиям киевского режима. Уже были пущены ракеты "Точка-У" по жилым кварталам Донецка»
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/16/amerikanskie-rakety-switchblade-ne-izmenyat-situaciyu-na-ukraine-ekspert

Всралися підорашки, а поставок ще не було!
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17.03.2022 02:02
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Це про Switchblade!

«Американцы могут задумываться, о чем хотят, - вопрос в том, а кто этими ракетами будет управлять, - сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik. - Я сомневаюсь, что удастся достаточно быстро обучить этому украинских военнослужащих. Скорее всего, управлять ракетами будут представители американской ЧВК. Но, во-первых, эти люди подвергают себя реальному риску, потому что будут уничтожены. Во-вторых, это будет вмешательством иностранного государства, конкретно Соединенных Штатов Америки, в войну. И в-третьих, эти поставки способствуют преступным действиям киевского режима. Уже были пущены ракеты "Точка-У" по жилым кварталам Донецка»
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/16/amerikanskie-rakety-switchblade-ne-izmenyat-situaciyu-na-ukraine-ekspert

Всралися підорашки, а поставок ще не було!
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17.03.2022 02:02 Відповісти
Керування простіше, ніж екпортними Стугнами з арабським інтерфейсом)
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17.03.2022 02:04 Відповісти
Звісно що всрались. І ніякого постачання точно не було. І не буде. Правда, кацапи?
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17.03.2022 02:07 Відповісти
ТА ТИ ШО?А як же путінське бажання до "миру"?"Порозумнішало" чи перевзулося?
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17.03.2022 02:02 Відповісти
у орков мордора-рф - нет морали, нет совести и нет человечности.. поэтому, нельзя верить оркам, они всегда обманут и убьют, это нелюди..
ЗСУ Герои, которые делают планету Земля чище и защищают не только Украину, но и весь цивилизованный мир..
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17.03.2022 02:07 Відповісти
Пятый год войны.
Зеленський зазначив, що бажання закінчити війну він розгледів в очах хазяїна Кремля - під час зустрічі в Нормандському форматі 9 грудня.
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський.

Восьмой год войны
"Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський
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17.03.2022 02:08 Відповісти
Дійшло!
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17.03.2022 02:17 Відповісти
Сомневаюсь. Просто имеется нехилый шанс получить вопросы за просранные три года, после войны.
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17.03.2022 02:40 Відповісти
Мабуть ми чимось завинили, що в нас один президент "краще" за іншого. А у цьому випадку, тим що вибирали не по розуму, а по "прєколу", і не роздивилися, що це не "прєкол", а жахливий треш.
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17.03.2022 02:26 Відповісти
Просто наш народ верит в чудеса, и доброго царя. Помнишь - Президент Джон Кеннеди в инаугурационной речи в 1961 году произнес историческую фразу: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». А Рональд Рейган в 1981 году произнес: «Правительство - это не решение проблемы. Правительство - это проблема».
Так вот, у нас - они даже в первые тур не попали, с таким подходом
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17.03.2022 02:44 Відповісти
Так а что в итоге ты хотел сказать?
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17.03.2022 02:46 Відповісти
Зеленский пять лет считал войну выдумкой, и бизнесом Пороха. С тем и выборы выиграл.
Зеленский три года лепил видосики, просирал бюджет, и гробил армию.
Я таки хотел сказать, шо я этому поцу - не верю.
Если вы считаете что я ошибаюсь - аргументы в студию.
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17.03.2022 02:55 Відповісти
Уважаемый(вот реально -без стеба и подкола-реально уважаемый мною за написанное выше) человек-я вижу историю так-Зе-президент не выбранный мной(я за него не голосовал лично и много гадостей про него писал с 19-го)-но выбранный нами-Украиной. Я вот лично хотел бы что б был другой. Но-а) менять руководство во время войны-ну писец.. Ну и реально неизвестно как -ну кроме переворота какого-то-в любом случае-на руку врагу
б) Зе-по непонятной и неизвестной мне лично причине из клоуна и ушлепка превратился таки в того кем он и должен быть-в лидера нации. НУ вот по факту сейчас-он делает то что должен делать и делает это достойно. Я не могу понять как возможна такая метаморфоза-но она есть.. и это таки хорошо. Для нас всех. Вариант если б Зе продолжал быть таким же зе как предыдущие 2+года до войны, но во время войны.. давайте не будем об этом.
ну и в) После войны-Порох, зе, Баба Юля.. Мы там сами разберемся и переругаемся не раз и не два. Но сейчас-Сейчас у нас одна цель-победа. И политика просто неуместна. Вот в этом я уверен абсолютно
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17.03.2022 03:11 Відповісти
Я вас поддержу с оговорками.
"менять руководство во время войны-ну писец" - французы получив Петена, с вами не согласятся.
Анличане с Черчилем - тоже. Ну ладно, у них монархия
Меня Зеленский не интересует в плане - поменять. Меня интересуют Татаров, Ермак, Арахамия, Баканов.... Вы ведь понимаете, что люди сливавшие вагнергейт, гробившие оборонпром - сейчас ведут переговоры от имени Украины? Вас это не смущает?
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17.03.2022 04:02 Відповісти
лідер нації ПІДер нації!
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17.03.2022 05:58 Відповісти
Посмотрим.
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17.03.2022 11:12 Відповісти
Для російських війскових буде злочіном- не сконати на цій війні!
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17.03.2022 02:09 Відповісти
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17.03.2022 02:11 Відповісти
язиком ляпать це вам не дороги будувать і нас це турбує...
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17.03.2022 02:11 Відповісти
У них тільки в книжках та кінах: "чєсть імєю", а насправді, такий стиль війни - це їх "ісконниє" традиції! 🤔
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17.03.2022 02:25 Відповісти
всім найкращого, шановні пані і пани.
сподіваюся взавтра прокинутися і побачіти ще одного кацжмура енарала...
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17.03.2022 02:29 Відповісти
Мое личное. Личное сцук мнение-НЕ ЛЮДИ, вот просто-ну НЕ ЛЮДИ-не представители рода человеческого. Кто смотрел там например космические боевики? Таракан селется в человеке.. чужой.. пиявка.. Ну в общем-вот в них во всех поселились пиявки.. тараканы... хз кто-но они не относятся просто биологически к людям.. к обезьянам даже.. к млекопекающим.. к к хрен знает кому. Я видел в нете и плюсовал-лайках их трупы. И мои дети малолетние уже умеют радоваться мертвым русским.. Сдохните все
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17.03.2022 02:52 Відповісти
з кацапами все ясно. мені, принаймні , року так з 1999. з бульбашами теж! а от що робити з такими як ти , Зє, і твої "виборці"? як бути з виборцями опзж? ви ж вже шукаєте як відбілити срусскіх! мовляв, ***** це одне , а "простиє" русмскіє і бєлоруси харошиє!
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17.03.2022 06:03 Відповісти
 
 