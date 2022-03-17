Немає такого злочину, який би не скоїли російські військові, - Зеленський
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Для російських окупантів немає такого воєнного злочину, який би вони ще не здійснили.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку. Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі. Але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас.
Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський.
"Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ, забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу вдалося перевезти більше 6 тис. маріупольців, з них більше 2 тис. дітей. Російські військові намагалися зірвати і цей рух - вони відкрили мінометний вогонь по ділянці дороги між Василівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає", - додав президент.
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«Американцы могут задумываться, о чем хотят, - вопрос в том, а кто этими ракетами будет управлять, - сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik. - Я сомневаюсь, что удастся достаточно быстро обучить этому украинских военнослужащих. Скорее всего, управлять ракетами будут представители американской ЧВК. Но, во-первых, эти люди подвергают себя реальному риску, потому что будут уничтожены. Во-вторых, это будет вмешательством иностранного государства, конкретно Соединенных Штатов Америки, в войну. И в-третьих, эти поставки способствуют преступным действиям киевского режима. Уже были пущены ракеты "Точка-У" по жилым кварталам Донецка»
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/03/16/amerikanskie-rakety-switchblade-ne-izmenyat-situaciyu-na-ukraine-ekspert
Всралися підорашки, а поставок ще не було!
ЗСУ Герои, которые делают планету Земля чище и защищают не только Украину, но и весь цивилизованный мир..
Зеленський зазначив, що бажання закінчити війну він розгледів в очах хазяїна Кремля - під час зустрічі в Нормандському форматі 9 грудня.
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський.
Восьмой год войны
"Для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили", - наголосив Зеленський
Так вот, у нас - они даже в первые тур не попали, с таким подходом
Зеленский три года лепил видосики, просирал бюджет, и гробил армию.
Я таки хотел сказать, шо я этому поцу - не верю.
Если вы считаете что я ошибаюсь - аргументы в студию.
б) Зе-по непонятной и неизвестной мне лично причине из клоуна и ушлепка превратился таки в того кем он и должен быть-в лидера нации. НУ вот по факту сейчас-он делает то что должен делать и делает это достойно. Я не могу понять как возможна такая метаморфоза-но она есть.. и это таки хорошо. Для нас всех. Вариант если б Зе продолжал быть таким же зе как предыдущие 2+года до войны, но во время войны.. давайте не будем об этом.
ну и в) После войны-Порох, зе, Баба Юля.. Мы там сами разберемся и переругаемся не раз и не два. Но сейчас-Сейчас у нас одна цель-победа. И политика просто неуместна. Вот в этом я уверен абсолютно
"менять руководство во время войны-ну писец" - французы получив Петена, с вами не согласятся.
Анличане с Черчилем - тоже. Ну ладно, у них монархия
Меня Зеленский не интересует в плане - поменять. Меня интересуют Татаров, Ермак, Арахамия, Баканов.... Вы ведь понимаете, что люди сливавшие вагнергейт, гробившие оборонпром - сейчас ведут переговоры от имени Украины? Вас это не смущает?
сподіваюся взавтра прокинутися і побачіти ще одного кацжмура енарала...