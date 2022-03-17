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"Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна не припиняється. Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом", - наголосив він.
Президент розповів, що під час виступу у Конгресі США він закликав до створення нового обʼєднання U-24.
"Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно. Одразу. Не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу", - додав він.
Топ коментарі
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Звертаю увагу Полтавщина з Кременчугом, Київ та область, Харкіщина, Кривий ріг.... ОПЗЖ і інші колаборанти вели сюди руzький мір
орки мордора - подсунут или будапештский меморандум-2 или Иловайский расстрельный коридор-2 для всех украинцев..
кабаева может остановить только ЗСУ..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
«Украинская Автономная Республика Крым присоединилась к Российской Федерации на нелегитимном референдуме 16 марта 2014 года. Этот акт, противоречащий международному праву, не признается нашей страной и международным сообществом.
Мы продолжим внимательно следить за тем, что происходит в Крыму, особенно за положением крымско-татарских тюрков, коренных народов полуострова. Эти отношения еще раз подтверждают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, стратегического партнера Турции», - заявили в турецком МИДе.
Об этом она сказала, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию об исключении россии, в которой левобережье Днестра признано зоной российской оккупации.
«Китай и Украина - стратегические партнеры, в текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай - дружественная страна для народа. Как посол, могу ответственно сказать, что Китай навсегда останется хорошей силой для Украины как экономически, так и политически. Мы всегда будем уважать ваше государство, будем развивать отношения на основе равенства и взаимной выгоды. Мы будем считать путь, выбранный украинцами, потому что это суверенное право каждого народа», - заверил он. И добавил: «Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а значит, и его сила».