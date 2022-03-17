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"Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна не припиняється. Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом", - наголосив він.

Президент розповів, що під час виступу у Конгресі США він закликав до створення нового обʼєднання U-24.

"Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно. Одразу. Не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
не надо переговоров с мордором-рф..
орки мордора - подсунут или будапештский меморандум-2 или Иловайский расстрельный коридор-2 для всех украинцев..
кабаева может остановить только ЗСУ..
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17.03.2022 02:46
+10
Ihor Lapin


По команді - бойовики Ківи вступили в ТРО. Це, щоб ви знали, хто біля нас може бути в окопах.
Звертаю увагу Полтавщина з Кременчугом, Київ та область, Харкіщина, Кривий ріг.... ОПЗЖ і інші колаборанти вели сюди руzький мір

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17.03.2022 02:46
+9
почему дерьмак все ещё крутится возле президента?
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17.03.2022 02:48
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Оно то так, но это ничего не даст. ***** себе в бункере сидит и нихера его не волнует кто и как его называет.
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17.03.2022 02:40 Відповісти
Пане Президент, как женщина, советую вам побриться и привести свой внешний вид в порядок. Запухшее и небритое лицо на мачо не дотягивает. Я понимаю, военное время, но ваша должность и ваш внешний вид, должны внушать нам оптимизм и уверенность, а не наоборот.
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17.03.2022 05:59 Відповісти
Так должно быть в НОРМАЛЬНОМ ,друг друга защищающем ,надежном и дружелюбном мире..,а не эгоистичном только на себе фиксирующем мире
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17.03.2022 02:41 Відповісти
Если бы не стойкость и героизм ВСУ, теробороны, отчаянное сопротивление народа.
Первый день нападения - рассказал Кулеба
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17.03.2022 03:15 Відповісти
не тільки партнерів! і для нашого "президента" також! тільки сліпий це не бачить. навіть , на 3 день і риторика трішки змінилася... і все кодло його навіть із бункера вилізло на чолі з дєрьмаком-падляком!
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17.03.2022 05:51 Відповісти
Хватит гадить на Украину , ********** решил помочь , крьіса ? 🤮
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17.03.2022 08:32 Відповісти
+
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17.03.2022 02:43 Відповісти
Осмотрелись они, оклемались,
Похмелились, потом протрезвели...
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17.03.2022 02:44 Відповісти
Ihor Lapin


По команді - бойовики Ківи вступили в ТРО. Це, щоб ви знали, хто біля нас може бути в окопах.
Звертаю увагу Полтавщина з Кременчугом, Київ та область, Харкіщина, Кривий ріг.... ОПЗЖ і інші колаборанти вели сюди руzький мір

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17.03.2022 02:46 Відповісти
не надо переговоров с мордором-рф..
орки мордора - подсунут или будапештский меморандум-2 или Иловайский расстрельный коридор-2 для всех украинцев..
кабаева может остановить только ЗСУ..
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17.03.2022 02:46 Відповісти
почему дерьмак все ещё крутится возле президента?
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17.03.2022 02:48 Відповісти
він "крутить " презідєнтом!
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17.03.2022 05:52 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!
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17.03.2022 02:51 Відповісти
бубочка, а що трапилося? заглянуть в очко путіну і побачити там мір вже нема бажання?
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17.03.2022 03:45 Відповісти
ще й яке бажання!!!
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17.03.2022 05:53 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 04:23 Відповісти
Всім москалям.
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17.03.2022 04:36 Відповісти
Чуем
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17.03.2022 04:34 Відповісти
Это в 14 году было очевидно, ничтожества.
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17.03.2022 04:45 Відповісти
Бубочка, вона не стала , раптом, а була вже тоді , коли ти на москві " немножко отодвигал границу" поки наші воїни гинули.
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17.03.2022 04:50 Відповісти
Задумка не плохая, но такой союз уже есть - НАТО. Только нас они защитить не хотят.
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17.03.2022 04:51 Відповісти
Ну да. Висуває умови і погрожує вбивати людей. Це ж терорист.
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17.03.2022 05:39 Відповісти
Дуже важливо визнати, оскільки за фінансування тероризму... ви самі розумієте... вже не буде хитрозроблених обходжувачів санкцій
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17.03.2022 05:42 Відповісти
🇹🇷 Турция заявила, что аннексия Крыма противоречит международному праву

«Украинская Автономная Республика Крым присоединилась к Российской Федерации на нелегитимном референдуме 16 марта 2014 года. Этот акт, противоречащий международному праву, не признается нашей страной и международным сообществом.

Мы продолжим внимательно следить за тем, что происходит в Крыму, особенно за положением крымско-татарских тюрков, коренных народов полуострова. Эти отношения еще раз подтверждают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, стратегического партнера Турции», - заявили в турецком МИДе.
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17.03.2022 05:53 Відповісти
⚡️ Президент Молдовы Майя Санду потребовала от России вывести войска из Приднестровья.

Об этом она сказала, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию об исключении россии, в которой левобережье Днестра признано зоной российской оккупации.
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17.03.2022 05:53 Відповісти
Китай никогда не нападет на Украину, но поддержит ее экономически и политически, заявил представитель КНР в Украине Фан Сяньжун на совещании во Львовской областной военной администрации.

«Китай и Украина - стратегические партнеры, в текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай - дружественная страна для народа. Как посол, могу ответственно сказать, что Китай навсегда останется хорошей силой для Украины как экономически, так и политически. Мы всегда будем уважать ваше государство, будем развивать отношения на основе равенства и взаимной выгоды. Мы будем считать путь, выбранный украинцами, потому что это суверенное право каждого народа», - заверил он. И добавил: «Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а значит, и его сила».
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17.03.2022 05:55 Відповісти
Всі чудово знають що параша спонсорує весь світовий тероризм. Бояться визнати
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17.03.2022 06:57 Відповісти
 
 