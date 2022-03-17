"Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав світ офіційно визнати Росію державою-терористом.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна не припиняється. Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом", - наголосив він.

Президент розповів, що під час виступу у Конгресі США він закликав до створення нового обʼєднання U-24.

"Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно. Одразу. Не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу", - додав він.

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