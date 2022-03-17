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Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Херсонська область перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова заявила в Телеграмі.

"Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Доправити будь-які товари з інших регіонів України не видається можливим через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів", - наголосила вона.

Також в області є проблема із електро-, газо- та водопостачанням.

Російські військові обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги.

Денісова наголосила, що такі дії військ російської федерації з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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Омбудсман закликала міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення військової агресії та свавілля росії на території України.

Автор: Ірина Дашківська
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Всюди де москаль,там катастрофа.До війни не було ніякої гуманітарної катастрофи.
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17.03.2022 06:23 Відповісти
Потрібно вже звільняти Херсон. Скільки їх вже росіяни будуть мучити?
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17.03.2022 07:02 Відповісти
 
 