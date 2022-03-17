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Глави МЗС країн G7 проведуть онлайн-зустріч щодо ситуації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) 17 березня проведуть в режимі онлайн-конференції чергові переговори. Головною темою зустрічі стане ситуація в Україні.

Про це повідомляє МЗС Японії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У ніч на 17 березня міністр закордонних справ Есімаса Хаясі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка пройде в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні японського зовнішньополітичного відомства.

Відзначається, що раніше глави МЗС G7 підтвердили готовність підтримувати зв'язок один з одним щодо війни Росії проти України. На сьогоднішній зустрічі міністри планують поділитися інформацією про ситуацію в Україні та обмінятися думками про майбутні відповіді на існуючі виклики.

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Автор: Ірина Дашківська
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