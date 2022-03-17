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Канада заборонила мовлення пропагандистських телеканалів RT та RT France

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пропаганда

Канадський регулятор CRTC заборонив мовлення в країні телеканалів RT та франкомовного RT France.

Про це повідомляє телерадіокорпорація CBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У CRTC пояснили, що обидва телеканали виключені зі списку іноземних ресурсів, яким дозволено розповсюджувати свої програми в Канаді.

На початку березня 2022 року регулятор уже попереджав, що схиляється до ухвалення такого рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube обмежив доступ до каналів російських пропагандистів на території України

Автор: Ірина Дашківська
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дуже дивно ,напевно і в Европі ще транслюють..пропаганду
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17.03.2022 06:57 Відповісти
КАНАДІЙЦІ-РОЗДУПЛЯТИСЬ ПОТРІБНО НАБАГАТО ШВИДШЕ...
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17.03.2022 07:02 Відповісти
Мені в рекламі ютюба викидало RT Franse. Виявляється, Україна постійно бомбить Україну.
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17.03.2022 08:11 Відповісти
Правительство Канады даже не представляет, насколько оно опоздало с этой полумерой и какие последствия старалось не замечать, но которые уже проявляются в обществе и гарантированно будут еще мощнее подрывать их устои в близком и далеком будущем.
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17.03.2022 18:59 Відповісти
 
 