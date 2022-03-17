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Канада заборонила мовлення пропагандистських телеканалів RT та RT France
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Канадський регулятор CRTC заборонив мовлення в країні телеканалів RT та франкомовного RT France.
Про це повідомляє телерадіокорпорація CBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У CRTC пояснили, що обидва телеканали виключені зі списку іноземних ресурсів, яким дозволено розповсюджувати свої програми в Канаді.
На початку березня 2022 року регулятор уже попереджав, що схиляється до ухвалення такого рішення.
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Bob Fayn
показати весь коментар17.03.2022 06:57 Відповісти Мені подобається 5
Александр Чуднивец f1b95bc0
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