Бомбосховище у Маріуполі витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі, - Тарута

Бомбосховище під будівлею драмтеатру у Маріуполі витримало.

Про це повідомив у фейсбуці місцевий бізнесмен та політик, ексглава Донецької ОДА Сергій Тарута, інформує Цензор.НЕТ.

"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля будівлі драмтеатру у Маріуполі був напис "Дети", який можна було побачити з повітря. ФОТО