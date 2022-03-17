Бомбоубежище в Мариуполе выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые, - Тарута

Бомбоубежище под зданием драмтеатра в Мариуполе выдержало.

Об этом сообщил в фейсбуке местный бизнесмен и политик, экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ.

"После страшной ночи неизвестности на утро 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живы!", - написал он.

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