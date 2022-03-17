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Бомбоубежище в Мариуполе выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые, - Тарута

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Бомбоубежище под зданием драмтеатра в Мариуполе выдержало.

Об этом сообщил в фейсбуке местный бизнесмен и политик, экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ.

"После страшной ночи неизвестности на утро 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живы!", - написал он.

Бомбоубежище в Мариуполе выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые, - Тарута 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись "Дети", которую можно было увидеть с воздуха. ФОТО
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Топ комментарии
+90
Слава Богу!
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17.03.2022 10:32
+51
ГОСПОДИ-ДУЖЕ ТОБІ ДЯКУЮ...А ДУРНІИМ ЖУРНАЛІСТАМ ПОТРІБНО ПРИПИНИТИ РОЗПОВІДАТИ ДЕ ХОВАЮТЬСЯ ЛЮДИ...
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17.03.2022 10:33
+37
Гарна новина, дякую!
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17.03.2022 10:32
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Слава Богу!
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17.03.2022 10:32 Ответить
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17.03.2022 10:42 Ответить
Маріуполь від нечисті захищає не лише Азов
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17.03.2022 10:59 Ответить
Господи, дяку тобі!
Діва Марія милостива до свого міста -

Маріуполя
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17.03.2022 11:32 Ответить
І тепер коли хтось заікнеться про "демілітаризацію" чи "нейтральний статус" треба казати -

Драмтеатр Марика ! 👿
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17.03.2022 12:05 Ответить
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17.03.2022 10:32 Ответить
Бог не фраер, все видит. И хранит. Аминь.
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17.03.2022 10:32 Ответить
що за хрінь? який Бог? той що допустив ворога в мою хату?
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17.03.2022 11:05 Ответить
За гріхи наші і ближніх наших нерозумних, які не дбали про захист України спокутуємо...
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17.03.2022 11:34 Ответить
що ти несеш, малохольний? свої гріхи залиш при собі, не розмазуй їх по невинних, дітях й немовлятах...
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17.03.2022 11:49 Ответить
У дітей є батьки, які голосують ....

Вони повинні думати не про дороги, дєтськиц капітал чи каго саджати будемо, а про

Армію, Мову, Віру



тоді жодне ***** не страшне
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17.03.2022 11:56 Ответить
Ізраїль 30 років був бідною країною, тому що будував армію,

а ми 30 років її розвалювали
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17.03.2022 11:58 Ответить
30 мінус (2014-2019)
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17.03.2022 12:06 Ответить
300 років рабства, кацапізації, денаціоналізації, асиміляції, етноциду дали свої гнилі росточки....війна, як гербіцид, повинна знищити той смітяний бур,ян і будуть армія і мова, і віра, і Україна - все наше.
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17.03.2022 12:41 Ответить
Гарна новина, дякую!
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17.03.2022 10:32 Ответить
эпичный чел- сидит где-то на Кипре и комментирует...вернись разгребать завалы хитрожопый
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17.03.2022 10:32 Ответить
ГОСПОДИ-ДУЖЕ ТОБІ ДЯКУЮ...А ДУРНІИМ ЖУРНАЛІСТАМ ПОТРІБНО ПРИПИНИТИ РОЗПОВІДАТИ ДЕ ХОВАЮТЬСЯ ЛЮДИ...
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17.03.2022 10:33 Ответить
Так там люди сами по сторонам от драмтеатра сделали 2 огромные надписи "Дети", чтобы самолеты их не бомбили. Это было всем известно, в том числе и кацапам. Обычно на войнах это работает. Многие просто еще не в состоянии осознать с какими бесчеловечными мразями Украина имеет дело.
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17.03.2022 10:52 Ответить
Згадайте ДАП

Рашка це - азіатська дика орда
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17.03.2022 11:36 Ответить
Ну я куй его знает,каким нужно быть наивным дурачком.Я вот пришел в убежище(пародия на убежища),а там мамки детей много и я такой подумал,сюда ******** в первую очередь,прячусь в другом месте.
Ну как можно не знать наших соседей?Каждому отдельно о них рассказывать?
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17.03.2022 11:39 Ответить
А ти показав матерям із дітьми свою схованку ?
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17.03.2022 11:59 Ответить
Кацапні пох . Вони вже розказують що мовляв - " нацисти Азова " навмисно малюють ті написи ( ДІТИ ) , щоб таким чином уберегти свої штаби і казарми від знищення . .
Тому кацапня навпаки - скидатиме бомби туди де будуть ці написи .
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17.03.2022 12:13 Ответить
https://www.facebook.com/100008612829760/videos/1003131913912234
На відео від помийки Г+Г , причина - чому у військовий час ЗМІ мають бути взяті під контроль військовими. А особливо ця помийка Коломойського.
В погоні за гаряченьким від біженця, який "щойно вирвався з блокади", в ефір фактично дали координати цілей для ворога. У нас ворог - терорист, ми знаємо, що він намагається нас зламати максимальними жертвами серед мирних жителів, а помийка Коломойського в ефір видає йому авіакорегування.
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17.03.2022 12:07 Ответить
наводчик
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17.03.2022 13:02 Ответить
Дякую Тобі Боже !
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17.03.2022 10:33 Ответить
за що? що впустив ворога в твою хату?
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17.03.2022 11:06 Ответить
Не гніви Бога!

Про свою хату, про нашу хату, треба самим дбати і оберігати
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17.03.2022 11:38 Ответить
в нас одна хата - Україна.
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17.03.2022 11:46 Ответить
Вот про нашу єдину для всіх хату Україну і пишу - не дбали про їх захист
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17.03.2022 11:52 Ответить
не дбали..., це не дає ніякого права фашистському кацапстану на нас нападати, це наш дім і всі проблеми в ньму наші, ніякі дикі мацковські орки нам тут не поможуть. зато найдуть в нас свою смерть.
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17.03.2022 12:36 Ответить
Слава Богу !
(и строителям не сэкономившим на материалах)
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17.03.2022 10:34 Ответить
То сховище, розраховане на ядерну війну
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17.03.2022 10:39 Ответить
Пишуть що там було правильне сховище часів холодної війни - стіни з бетону неперервного заливання, два виходи, незалежна вентиляція і все таке.
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17.03.2022 11:01 Ответить
В правильном убежище есть выход в стороне от здания,выполняет функцию вентиляции,и можно через него покинуть убежище.
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17.03.2022 12:00 Ответить
богу чи будівельникам? оприділись ясніше. бог завів окупанта на нашу землю, за що йому дякувати?
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17.03.2022 11:07 Ответить
Богу! (і будівельникам) , хіба одне одному суперечить?
Бог нікого нікуди не заводив... рашкіних ********* веде диявол і *****...
то чому я не маю дякувати Богу???
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17.03.2022 11:12 Ответить
не принижуйте роль будівельників, не ставте їх на друге місце, ще й в дужках.....з Богом, то ваше особисте...
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17.03.2022 11:16 Ответить
ні кого не принижував... а другими після Бога зробив ..то хіба принизив?
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17.03.2022 11:25 Ответить
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17.03.2022 10:34 Ответить
Желаю этим людям - никогда больше не испытывать этот ужас!
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17.03.2022 10:34 Ответить
Під час другої світової, влітку 41-го, радянські захисники фортеці прикордонного Бресту вирішили відправити до наці в полон жінок та дітей, аби хоч як зберегти їм життя. Влітку 42-го радянські керманичі підставили під нищівні бомби люфтвафе цивільне населення Сталінграду, суворо заборонивши напередодні евакуацію. Якщо зараз нелюді-рашисти не дотримуються попередніх домовленностей та не відкривають для населення Маріуполя гумкоридори до вільної України, мабуть, для збереження життя ціх жінок та дітей захисникам міста треба піти на гіркий, але людяний крок: відправити всіх цивільних, тих, хто не тримає зброю й тих, хто бажає, в тимчасовий полон до орків. Цей вимушений крок, звісно, не зробить з них сакральну жертву для яскравої медійної картинки та майбутнього військового трибуналу над пуйлом, але збереже їм життя та посилить можливості захисників міста.
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17.03.2022 10:34 Ответить
Орки не дають провести евакуацію, це якщо ви не в курсі.
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17.03.2022 10:38 Ответить
так вони ж суки і постріляють цю колону. Рашисти гірше фашистів
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17.03.2022 10:38 Ответить
Пішов ти нах.й кацапський скот.
Маріуполь був антиподом ОРДЛО. Ху.ло ненавидить його містян. Він не просто так їм "дає" коридор до ОРДЛО, бо знає, що там на них чекає МГБ. Це не коридор, це шлях до смерті.
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17.03.2022 10:38 Ответить
Які ще "радянські захисники" польського Бресту?
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17.03.2022 12:03 Ответить
Є все ж таки Бог на світі...
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17.03.2022 10:36 Ответить
наукою не доказано і не буде доказано...
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17.03.2022 11:08 Ответить
емае..... СЛАВА БОГУ, хоть я и атеист....
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17.03.2022 10:37 Ответить
Вы уже не атеист, раз отдаете Славу Богу
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17.03.2022 10:39 Ответить
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
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17.03.2022 10:58 Ответить
краще залишайтесь атеїстом, щоб не бути розчарованим...
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17.03.2022 11:09 Ответить
а это куй откуда вылез Тарута в смысле. Пусть с ходоро из сепаров по фоткается ышо пиараст мля
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17.03.2022 10:37 Ответить
Долбой.оби. Нахера це писати, хочуть щоб поки не дістали людей знов прилетіло?
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17.03.2022 10:38 Ответить
А де сам Тарута?
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17.03.2022 10:38 Ответить
Ви бачили як вчора Тарута на українській мові давав інтерв'ю? Я ледве не потерп... дива та й годі.
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17.03.2022 10:40 Ответить
Ура! Є ще справедливість на світі!
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17.03.2022 10:38 Ответить
Той путін сидить у пушкіні
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро

Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині

Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій

Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах

https://zbruc.eu/node/111132
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17.03.2022 10:40 Ответить
Убить дракона?
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17.03.2022 10:48 Ответить
Slava Bogu !
Slava Ukraini !
Slava Nacii !
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17.03.2022 10:40 Ответить
Слава строителям Украины! Строили бы москали - не выдержало бы удар и меньшей бомбы!
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17.03.2022 10:41 Ответить
Совковое бомбоубежище
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17.03.2022 10:48 Ответить
Тому і будували українці, як і воювали, судячи по російській армії.
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17.03.2022 11:14 Ответить
Коли будемо відбудовувати міста - в кожному місті потрібно залишити 1 об'єкт розрушений.

Школу чи лікарню.

І поставити табличку перед ним: "Пам'ятка про воєнну агресію росії проти України"
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17.03.2022 10:41 Ответить
краще:

"Щоб ти робив - ПАМ'ЯТАЙ !"
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17.03.2022 11:42 Ответить
Пам'ятати треба на виборах, в громадянській позиції, в лікарні, на прийомі у чиновника -

рашиська агресія - це результат залишків совкової гнилі всередині кожного із нас

Україна і українці мають остаточно очиститись полум'ям цієї війни!
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17.03.2022 11:46 Ответить
С памятью бывают такие курьёзы …🤪
На каЦапии допам'ятались до того , что сами стали фашистами !
Да и перекручивание истории никто не отменял .
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17.03.2022 12:04 Ответить
Ні. На табличці повинно бути ' Так виглядає мир від москалів і "братська любов" кацапів"
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17.03.2022 11:44 Ответить
и трупик оккупанта. за стеклом.
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17.03.2022 11:48 Ответить
Від "братів".
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17.03.2022 12:09 Ответить
слава Богу ,но----- ичо пилядь одна птица говорун зачем *****ть ,что бы орки снова бросили , закрывайте рты!!!!
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17.03.2022 10:43 Ответить
Тарута , ты ещё живой животное ?
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17.03.2022 10:47 Ответить
У меня там кума ,да вроде живы.Один выход завалило, второй нет черезнего люди вышли.
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17.03.2022 10:49 Ответить
для чого це озвучівати? ну для чого? щоб знову нанесли удар?
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17.03.2022 10:54 Ответить
В бомбоубежищах должно быть ДВА выхода ,проверяйте !
Слава Богу ,что люди вышли ! Дай Бог ,чтобы на этом
хорошие новости не заканчивались !
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17.03.2022 11:00 Ответить
Щось я не вірю, по перше якось по всім каналам почали "різати" інфу про драмтеатр, по друге фото тільки фасаду, що під руїнами? З відео яке було у інтернеті (за годину до авіаудару) ніякого бомбосховища я не бачив. По третє авіудар був скоріше за все від ФАБ 250 М62 чи КАБ Пр можу помилятися, але там було по інформації 1500 мешканців міста. На мою думку цю тему зливают перед черговим раундом перемовного процесу.
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17.03.2022 11:02 Ответить
може дійсно домовитись з рашкою про вивіз на її територію дітей та жінок з Маріуполя. Хоч і ворожа країна, але все ж може спасемо життя цивільних.
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17.03.2022 11:04 Ответить
Кто разгребает не написал?
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17.03.2022 11:06 Ответить
Плачу від радості, що живі, Слава Богу.
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17.03.2022 11:08 Ответить
куди подівся мер Маріуполя, хто знає?
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17.03.2022 11:10 Ответить
за вчорашній день :

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/17/7332073/
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17.03.2022 11:20 Ответить
дякую, я був захвилювався.
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17.03.2022 11:50 Ответить
СЛАВА БОГУ!
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17.03.2022 11:22 Ответить
Надо сначала вывести всех людей от туда, а потом уже писать об этом. Иначе эти садисты могут сбросить еще одну, чтобы добить.
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17.03.2022 11:28 Ответить
а Тарупа откуда постит???
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17.03.2022 11:39 Ответить
Як то откуда??? З бомбосховища звісно!
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17.03.2022 12:43 Ответить
Слава Богу за те що більщість людей вижила
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17.03.2022 11:57 Ответить
 
 