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Бомбоубежище в Мариуполе выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые, - Тарута
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бомбоубежище под зданием драмтеатра в Мариуполе выдержало.
Об этом сообщил в фейсбуке местный бизнесмен и политик, экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ.
"После страшной ночи неизвестности на утро 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живы!", - написал он.
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+90 Lada2014
показать весь комментарий17.03.2022 10:32
+51 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+37 Ivan Naumeiko 6ad19381
показать весь комментарий17.03.2022 10:32
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Пожалуйста, подождите...
Діва Марія милостива до свого міста -
Маріуполя
Драмтеатр Марика ! 👿
Вони повинні думати не про дороги, дєтськиц капітал чи каго саджати будемо, а про
Армію, Мову, Віру
тоді жодне ***** не страшне
а ми 30 років її розвалювали
Рашка це - азіатська дика орда
Ну как можно не знать наших соседей?Каждому отдельно о них рассказывать?
Тому кацапня навпаки - скидатиме бомби туди де будуть ці написи .
На відео від помийки Г+Г , причина - чому у військовий час ЗМІ мають бути взяті під контроль військовими. А особливо ця помийка Коломойського.
В погоні за гаряченьким від біженця, який "щойно вирвався з блокади", в ефір фактично дали координати цілей для ворога. У нас ворог - терорист, ми знаємо, що він намагається нас зламати максимальними жертвами серед мирних жителів, а помийка Коломойського в ефір видає йому авіакорегування.
Про свою хату, про нашу хату, треба самим дбати і оберігати
(и строителям не сэкономившим на материалах)
Бог нікого нікуди не заводив... рашкіних ********* веде диявол і *****...
то чому я не маю дякувати Богу???
Маріуполь був антиподом ОРДЛО. Ху.ло ненавидить його містян. Він не просто так їм "дає" коридор до ОРДЛО, бо знає, що там на них чекає МГБ. Це не коридор, це шлях до смерті.
В толстому і в достоєвському
І з гоголя він визира крадькома
Хоч як це мені не прикро
Є путін в тургеневі й тютчеві
Є путін у блоку й єсеніні
Є путін у тихому доні
І в піднятій цілині
Є путін у маяковському
І в пастернаку й в ахматовій
Є путін в васілії тьоркіні
І в гвардії молодій
Є путін в прилєпіні й бикові
В кібірові є і в кабанові
У всіх тих лінорах гораліках
Яких ми довірливо слухали
На арсеналах і форумах
https://zbruc.eu/node/111132
Slava Ukraini !
Slava Nacii !
Школу чи лікарню.
І поставити табличку перед ним: "Пам'ятка про воєнну агресію росії проти України"
"Щоб ти робив - ПАМ'ЯТАЙ !"
рашиська агресія - це результат залишків совкової гнилі всередині кожного із нас
Україна і українці мають остаточно очиститись полум'ям цієї війни!
На каЦапии допам'ятались до того , что сами стали фашистами !
Да и перекручивание истории никто не отменял .
Слава Богу ,что люди вышли ! Дай Бог ,чтобы на этом
хорошие новости не заканчивались !
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/17/7332073/