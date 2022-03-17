До Росії застосували вже понад 6000 санкцій, - Мінцифри

Світові лідери вже застосували понад 6000 санкцій до країни-агресора й на цьому не зупиняються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

"Почалася 22-га доба захисту України від російського вторгнення. І кожен день їхньої агресії наближає Росію до занепаду. Світові лідери вже застосували понад 6000 санкцій до окупанта й на цьому не зупиняються", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві нагадують:

Росію виключили зі складу Ради Європи після 26 років участі в організації. Це перша країна в історії Ради Європи, яка була виключена з організації.



За даними аналітичної компанії Sensor Tower, з російського App Store були видалені 6982 застосунки з початку війни в Україні.



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Міжнародна шахова федерація FIDE перенесла Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року з Москви до Індії і також тимчасово усунула збірні РФ та Білорусі від участі у змаганнях.