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До Росії застосували вже понад 6000 санкцій, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

москва,кремль,росія,санкції

Світові лідери вже застосували понад 6000 санкцій до країни-агресора й на цьому не зупиняються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

"Почалася 22-га доба захисту України від російського вторгнення. І кожен день їхньої агресії наближає Росію до занепаду. Світові лідери вже застосували понад 6000 санкцій до окупанта й на цьому не зупиняються", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві нагадують: 

Росію виключили зі складу Ради Європи після 26 років участі в організації. Це перша країна в історії Ради Європи, яка була виключена з організації.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, з російського App Store були видалені 6982 застосунки з початку війни в Україні.

Головний офіс Samsung у Кореї стверджує, що вони припинили поставки своєї продукції в Росію.

Лідер розробки та дослідження бездротових засобів зв'язку Qualcomm зупинив продаж своїх продуктів російським компаніям.

Games Workshop призупиняють продаж продукції Warhammer у РФ.

Кінокомпанія Paramount призупинила роботу на території РФ.

Фармацевтичні компанії Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD відмовляються проводити в Росії клінічні дослідження своїх препаратів. Раніше ці компанії повідомили про зупинення діяльності в Росії.

Кава Illy припиняє постачання до РФ.

Міжнародна шахова федерація FIDE перенесла Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року з Москви до Індії і також тимчасово усунула збірні РФ та Білорусі від участі у змаганнях.
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Топ коментарі
+6
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17.03.2022 11:48
+4
Мало ,надо ещё столько-же и всё вместе умноженное на десять ..
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17.03.2022 11:47
+4
6000 - это хорошо. А наилучшая санкция - завалить фюрера *****.
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17.03.2022 11:48
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17.03.2022 11:46 Відповісти
хоть в чем-то чемпионом мира раша стала
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17.03.2022 11:46 Відповісти
Мало ,надо ещё столько-же и всё вместе умноженное на десять ..
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17.03.2022 11:47 Відповісти
6000 - это хорошо. А наилучшая санкция - завалить фюрера *****.
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17.03.2022 11:48 Відповісти
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17.03.2022 11:48 Відповісти
зачем предупреждаешь кацапов? пусть сдихают. или ти на их стороне?
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17.03.2022 11:51 Відповісти
да ладно, они настолько шваркнутіе на всю голову, что могут еще и поверить
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17.03.2022 11:53 Відповісти
санкции хорошо, а истребители лучше
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17.03.2022 11:50 Відповісти
Лучше-и то и другое
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17.03.2022 11:56 Відповісти
Только пепел должен остаться от росс
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17.03.2022 11:50 Відповісти
Додайте ще. Бо скрепні кажуть що їм це на користь, вони крепчають
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17.03.2022 11:51 Відповісти
Коротко..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 11:55 Відповісти
Не астанавливайтесь.
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17.03.2022 12:41 Відповісти
Не надо считать. Надо делать. Должен быть результат и поскорее.
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17.03.2022 13:28 Відповісти
 
 