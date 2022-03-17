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Багато санкцій проти Росії запізнилися, щоб зупинити війну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Багато санкцій проти Росії запізнилися, щоб зупинити війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Бундестазі у четвер удень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я звертаюся до вас після численних зустрічей, заяв та прохань, після кроків, багато з яких запізнилися, санкцій, яких було замало, щоб зупинити війну", - сказав він.

Також читайте: Зеленський у Бундестазі дорікнув Німеччині за зволікання зі вступом України до ЄС: Для вас це політика, а насправді це каміння для нової стіни, що розділяє Європу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
А кто же закупал электроэнергию в росии? Байден?
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17.03.2022 11:35
+14
Особенно санкции против бени. Только вот кто должен был вводить эти санкции?
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17.03.2022 11:33
+14
Якби не війна, то ес та сша вже почали б впроваджувати санкції проти опг квартал95. бо той рівень корупції, який за 2.5 роки відродився, у майбутньому зробив би з України, як мінімум Зімбабве.
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17.03.2022 11:39
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Угу. Щонайменше на 8 років.
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17.03.2022 11:32 Відповісти
Алеша Ступин
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17.03.2022 11:32 Відповісти
Особенно санкции против бени. Только вот кто должен был вводить эти санкции?
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17.03.2022 11:33 Відповісти
А кто же закупал электроэнергию в росии? Байден?
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17.03.2022 11:35 Відповісти
А бітум на десятки мільярдів?
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17.03.2022 11:39 Відповісти
Ясен пень, что как минимум половину нынешних санкций надо было ещё в 2014-м вводить, а остальные раз в полгода добавлять, но всё крутили-мутили и бесконечные диалоги разводили. Дождались большой войны и всё равно пришлось применять Вежливые антиспецоперационные санкции. "Рационализм" и "продуманность" во всей своей красе
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17.03.2022 11:36 Відповісти
Якби не війна, то ес та сша вже почали б впроваджувати санкції проти опг квартал95. бо той рівень корупції, який за 2.5 роки відродився, у майбутньому зробив би з України, як мінімум Зімбабве.
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17.03.2022 11:39 Відповісти
Ранее , при барыге санкции вводились регулярно.
А будь финансирование ВСУ на уровне как на дороги, кто би на нас нападал ?
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17.03.2022 11:42 Відповісти
і треба було завчасно ділитись розвідданними, щоб напад 24-го не став для нас несподіванкою!. wait, oh shi......
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17.03.2022 11:44 Відповісти
👎👎👎
не ври
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17.03.2022 11:46 Відповісти
накануни росийского вторжения американци откритим текстом предупредили президента и правительствр Украини.
что на єто ответили арахамии, ермаки и пр.?
почему не рили окопи, а только болтали язиками.
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17.03.2022 11:45 Відповісти
"вы не понимаете, это другое, это вырвано из контекста" (с)
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17.03.2022 11:47 Відповісти
Украина отталкивает своих союзников.

https://youtube.com/watch?v=PoAggzABzsc&t
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17.03.2022 11:46 Відповісти
єто делает не Украина, а вражеская политическая агентура, внедренная задолго до войни в висшие єшелони власти
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17.03.2022 11:48 Відповісти
Так може пора вже чистити ту агентуру, тим паче, що вона не дуже й то і ховається?
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17.03.2022 12:14 Відповісти
Санкции надо было вводить еще в 2008 году, когда Расея напала на Грузию. Но грузин мало и их еще и сдиди всякие "миротворцы", такие как Обама и Саркози. Тот же "голубь мира" Обама только уже с другим лягушатником Олландом и ***** Меркель, ы 2014 году сделали все чтобы захват Крыма кацапами прошел для них безнаказанно
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17.03.2022 11:46 Відповісти
Это правильно. А украинским министрам и чиновникам стоило меньше воровать. Страшная коррупция - первое посему вас ранше в ЕС не взяли.
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17.03.2022 12:21 Відповісти
окрім того генерали самі здали Крим указами не відкривати вогонь, дочекались ...
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17.03.2022 12:25 Відповісти
Как там твои Є-бабусі не запізнилися?
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17.03.2022 11:51 Відповісти
розкажи про "пасху та шашлыки на день пабеды"
розкажи про "западные разведки нагнетают абстановку и портят нам инвестиции"
розкажи про "мы можем увеличить затраты на армию но тогда мы не сможем строить дороги а это плохо"
давай бл. пробій ще одно дніще
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17.03.2022 11:59 Відповісти
Какие санкции, котик? Ведь СМИ Штатов, которые орали о грядущем нападении, хуже **********! Напомнить тебе, кто это заявлял? А кто на шашлычки готовился? Запамятовал?
Тварина ты, лицемерная....
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17.03.2022 12:01 Відповісти
 
 