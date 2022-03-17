Багато санкцій проти Росії запізнилися, щоб зупинити війну, - Зеленський
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Багато санкцій проти Росії запізнилися, щоб зупинити війну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Бундестазі у четвер удень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я звертаюся до вас після численних зустрічей, заяв та прохань, після кроків, багато з яких запізнилися, санкцій, яких було замало, щоб зупинити війну", - сказав він.
Топ коментарі
+16 Viktor Orenich 534fb24a
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+14 jklpqrs
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+14 Super Gut
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Будь ласка, зачекайте...
А будь финансирование ВСУ на уровне как на дороги, кто би на нас нападал ?
не ври
что на єто ответили арахамии, ермаки и пр.?
почему не рили окопи, а только болтали язиками.
https://youtube.com/watch?v=PoAggzABzsc&t
розкажи про "западные разведки нагнетают абстановку и портят нам инвестиции"
розкажи про "мы можем увеличить затраты на армию но тогда мы не сможем строить дороги а это плохо"
давай бл. пробій ще одно дніще
Тварина ты, лицемерная....