Багато санкцій проти Росії запізнилися, щоб зупинити війну, - Зеленський

Багато санкцій проти Росії запізнилися, щоб зупинити війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Бундестазі у четвер удень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я звертаюся до вас після численних зустрічей, заяв та прохань, після кроків, багато з яких запізнилися, санкцій, яких було замало, щоб зупинити війну", - сказав він.

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