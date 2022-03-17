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Многие санкции против России опоздали, чтобы остановить войну, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Многие санкции против России опоздали, чтобы остановить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Бундестаге в четверг днем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, заявлений и просьб, после шагов, многие из которых опоздали, санкций, которых было мало, чтобы остановить войну", - сказал он.

Читайте: Украина призывает страны ЕС к полной торговой блокаде России, - Кубраков
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Топ комментарии
+16
А кто же закупал электроэнергию в росии? Байден?
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17.03.2022 11:35
+14
Особенно санкции против бени. Только вот кто должен был вводить эти санкции?
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17.03.2022 11:33
+14
Якби не війна, то ес та сша вже почали б впроваджувати санкції проти опг квартал95. бо той рівень корупції, який за 2.5 роки відродився, у майбутньому зробив би з України, як мінімум Зімбабве.
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17.03.2022 11:39
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Угу. Щонайменше на 8 років.
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17.03.2022 11:32 Ответить
Алеша Ступин
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17.03.2022 11:32 Ответить
Особенно санкции против бени. Только вот кто должен был вводить эти санкции?
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17.03.2022 11:33 Ответить
А кто же закупал электроэнергию в росии? Байден?
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17.03.2022 11:35 Ответить
А бітум на десятки мільярдів?
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17.03.2022 11:39 Ответить
Ясен пень, что как минимум половину нынешних санкций надо было ещё в 2014-м вводить, а остальные раз в полгода добавлять, но всё крутили-мутили и бесконечные диалоги разводили. Дождались большой войны и всё равно пришлось применять Вежливые антиспецоперационные санкции. "Рационализм" и "продуманность" во всей своей красе
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17.03.2022 11:36 Ответить
Якби не війна, то ес та сша вже почали б впроваджувати санкції проти опг квартал95. бо той рівень корупції, який за 2.5 роки відродився, у майбутньому зробив би з України, як мінімум Зімбабве.
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17.03.2022 11:39 Ответить
Ранее , при барыге санкции вводились регулярно.
А будь финансирование ВСУ на уровне как на дороги, кто би на нас нападал ?
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17.03.2022 11:42 Ответить
і треба було завчасно ділитись розвідданними, щоб напад 24-го не став для нас несподіванкою!. wait, oh shi......
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17.03.2022 11:44 Ответить
👎👎👎
не ври
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17.03.2022 11:46 Ответить
накануни росийского вторжения американци откритим текстом предупредили президента и правительствр Украини.
что на єто ответили арахамии, ермаки и пр.?
почему не рили окопи, а только болтали язиками.
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17.03.2022 11:45 Ответить
"вы не понимаете, это другое, это вырвано из контекста" (с)
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17.03.2022 11:47 Ответить
Украина отталкивает своих союзников.

https://youtube.com/watch?v=PoAggzABzsc&t
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17.03.2022 11:46 Ответить
єто делает не Украина, а вражеская политическая агентура, внедренная задолго до войни в висшие єшелони власти
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17.03.2022 11:48 Ответить
Так може пора вже чистити ту агентуру, тим паче, що вона не дуже й то і ховається?
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17.03.2022 12:14 Ответить
Санкции надо было вводить еще в 2008 году, когда Расея напала на Грузию. Но грузин мало и их еще и сдиди всякие "миротворцы", такие как Обама и Саркози. Тот же "голубь мира" Обама только уже с другим лягушатником Олландом и ***** Меркель, ы 2014 году сделали все чтобы захват Крыма кацапами прошел для них безнаказанно
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17.03.2022 11:46 Ответить
Это правильно. А украинским министрам и чиновникам стоило меньше воровать. Страшная коррупция - первое посему вас ранше в ЕС не взяли.
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17.03.2022 12:21 Ответить
окрім того генерали самі здали Крим указами не відкривати вогонь, дочекались ...
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17.03.2022 12:25 Ответить
Как там твои Є-бабусі не запізнилися?
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17.03.2022 11:51 Ответить
розкажи про "пасху та шашлыки на день пабеды"
розкажи про "западные разведки нагнетают абстановку и портят нам инвестиции"
розкажи про "мы можем увеличить затраты на армию но тогда мы не сможем строить дороги а это плохо"
давай бл. пробій ще одно дніще
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17.03.2022 11:59 Ответить
Какие санкции, котик? Ведь СМИ Штатов, которые орали о грядущем нападении, хуже **********! Напомнить тебе, кто это заявлял? А кто на шашлычки готовился? Запамятовал?
Тварина ты, лицемерная....
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17.03.2022 12:01 Ответить
 
 