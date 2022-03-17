Многие санкции против России опоздали, чтобы остановить войну, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Многие санкции против России опоздали, чтобы остановить войну.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Бундестаге в четверг днем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, заявлений и просьб, после шагов, многие из которых опоздали, санкций, которых было мало, чтобы остановить войну", - сказал он.
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+16 Viktor Orenich 534fb24a
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+14 Super Gut
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А будь финансирование ВСУ на уровне как на дороги, кто би на нас нападал ?
не ври
что на єто ответили арахамии, ермаки и пр.?
почему не рили окопи, а только болтали язиками.
https://youtube.com/watch?v=PoAggzABzsc&t
розкажи про "западные разведки нагнетают абстановку и портят нам инвестиции"
розкажи про "мы можем увеличить затраты на армию но тогда мы не сможем строить дороги а это плохо"
давай бл. пробій ще одно дніще
Тварина ты, лицемерная....