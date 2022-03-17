Многие санкции против России опоздали, чтобы остановить войну, - Зеленский

Многие санкции против России опоздали, чтобы остановить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Бундестаге в четверг днем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, заявлений и просьб, после шагов, многие из которых опоздали, санкций, которых было мало, чтобы остановить войну", - сказал он.

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