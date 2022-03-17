Наразі немає підстав хвилюватись за ядерну безпеку на ЧАЕС, - "Укренерго"

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що наразі немає підстав хвилюватись за ядерну безпеку на ЧАЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час ефіру Ukraine Media Center.

"Наразі відсутні підстави хвилюватися про ядерну безпеку України та Європи, пов'язану з якимось проблемами енергопостачання станції чи живлення охолоджених систем для паливних збірок. Ситуація є контрольованою", - розповів він.

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Окрім того, він зазначив, що зараз тривають роботи щодо відновлення надійної схеми енергоживлення ЧАЕС. Це означає що станція має живитись щонайменше двома лініями електропередач.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", 14 березня російські окупанти вдруге пошкодили високовольтну лінію, яка живить Чорнобильську АЕС та Славутич, після того, як НЕК відремонтувала її.

Майданчик ЧАЕС та Славутич були знеструмлені 9 березня внаслідок обстрілу енергоінфраструктури військами РФ.