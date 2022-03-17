Вертайтесь до городництва й скотарства! - влада російської Костроми
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Економіка Росії, за словами чиновників, не просто витримує санкції, але й стрімко розвивається. Втім, харчуванням себе краще забезпечити самостійно.
Про це мешканцям Костромщини розповів заступник губернатора з питань економіки Юрій Маков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Кострома today".
"Бувають складні часи. Я жив у 90-ті роки. Мої батьки займалися городом, вирощували худобу. Закликаю всіх охочих зайнятися цією працею, щоб забезпечити рідних та близьких", - сказав Маков.
Видання "Кострома today" зазначає, що місцева влада "готова всіляко допомагати костромичам добувати їжу. У Костромській області всім охочим дають безкоштовні земельні ділянки, де люди можуть вирощувати овочі".
Втім, із тваринництвом можуть виникнути проблеми: в Росії на дачах заборонено тримати не лише худобу, а й навіть курей. Мінімальний штраф за це становить 10 тис. рублів (2675 грн. - Ред.), максимальний - 0,5% вартості дачної ділянки.
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После того как над этим 8 лет все смеялись, они теперь переключились на другой фетиш. Всё, что ни происходит - это "батальон Азов". По самым скромным подсчётам, если судить по рассказам кремлинов, в батальоне - примерно 50-70 миллионов человек.
Будьте ви прокляті , мразі 😠
Процес, до речі, можна зробити православним: дітей м'ясної породи спочатку хрестити, а потім одразу забивати. І душа в рай, і канібалізм не гріх...
Детский мясокомбинат "Православный Каннибал" подаёть пример цельной расее-матушке!
только воровать и разрушать
М. Горький, «пролетарский» писатель (1868 - 1936 гг.)