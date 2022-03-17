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Вертайтесь до городництва й скотарства! - влада російської Костроми

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія

Економіка Росії, за словами чиновників, не просто витримує санкції, але й стрімко розвивається. Втім, харчуванням себе краще забезпечити самостійно.

Про це мешканцям Костромщини розповів заступник губернатора з питань економіки Юрій Маков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Кострома today".

"Бувають складні часи. Я жив у 90-ті роки. Мої батьки займалися городом, вирощували худобу. Закликаю всіх охочих зайнятися цією працею, щоб забезпечити рідних та близьких", - сказав Маков.

Видання "Кострома today" зазначає, що місцева влада "готова всіляко допомагати костромичам добувати їжу. У Костромській області всім охочим дають безкоштовні земельні ділянки, де люди можуть вирощувати овочі".

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Втім, із тваринництвом можуть виникнути проблеми: в Росії на дачах заборонено тримати не лише худобу, а й навіть курей. Мінімальний штраф за це становить 10 тис. рублів (2675 грн. - Ред.), максимальний - 0,5% вартості дачної ділянки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+54
Пусть лучше сразу к собирательству, пока палки-копалки не освоят...))
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17.03.2022 12:32
+54
Кацап та землеробство це несумістні речі
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17.03.2022 12:33
+45
У Кремля раньше был фетиш - Ярош.
После того как над этим 8 лет все смеялись, они теперь переключились на другой фетиш. Всё, что ни происходит - это "батальон Азов". По самым скромным подсчётам, если судить по рассказам кремлинов, в батальоне - примерно 50-70 миллионов человек.
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17.03.2022 12:35
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Пусть лучше сразу к собирательству, пока палки-копалки не освоят...))
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17.03.2022 12:32 Відповісти
Есть уже проработанный для орков вариант - опарышевые питомники и мушиные фермы. Опарыши на муку, мухи сушеные на котлеты.
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17.03.2022 13:06 Відповісти
Кацап та землеробство це несумістні речі
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17.03.2022 12:33 Відповісти
Русиш зольдатен и официрен, родина мать завёт, вертайтесь назад с бессмысленной войны, кончайте *********** и подымайте свою экономику, пока есть чё жрать.
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17.03.2022 12:34 Відповісти
У Кремля раньше был фетиш - Ярош.
После того как над этим 8 лет все смеялись, они теперь переключились на другой фетиш. Всё, что ни происходит - это "батальон Азов". По самым скромным подсчётам, если судить по рассказам кремлинов, в батальоне - примерно 50-70 миллионов человек.
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17.03.2022 12:35 Відповісти
Так всю Україну можна назвати "Батальон Азов" !
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17.03.2022 12:39 Відповісти
По уточненим даним - приблизно 40млн, рахуючи жінок і дітей
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17.03.2022 13:19 Відповісти
Перевожу: Кацапки, выращивайте огурцы и кабачки побольше и возвращайтесь к скотоложству. Ваши орки из Украины не вернутся!
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17.03.2022 12:35 Відповісти
И вставить, не отрывая от ботвы...
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17.03.2022 13:47 Відповісти
На фото беседа двух русских.
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17.03.2022 12:35 Відповісти
а из шкур животных можно шить красивую одежду
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17.03.2022 12:36 Відповісти
Особенно,москвичи с ленинградцы
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17.03.2022 12:36 Відповісти
Кацап може розводити тільки зелених мух. От і буде їх жрати.
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17.03.2022 12:36 Відповісти
Крокодильчик и Баяра!
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17.03.2022 12:38 Відповісти
Крокодильчик их наркотик разлагающий организм
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17.03.2022 12:39 Відповісти
🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂ДЫБИЛ!!!поРаше полный писздеццц!!!
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17.03.2022 12:36 Відповісти
Кацапи не звикли працювати - вони звикли пиячити , вбивати та грабувати інші народи !

Будьте ви прокляті , мразі 😠
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17.03.2022 12:36 Відповісти
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17.03.2022 12:38 Відповісти
А где на фотке свинья? Непонятно что-то.
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17.03.2022 12:38 Відповісти
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17.03.2022 12:38 Відповісти
В деревню? К тётке ? В глушь, в Саратов? Та ні, к їбеній матері !
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17.03.2022 12:42 Відповісти
Мордорщина пропонує дозволити працюва дітям починаючі з 13 років. І то вірно, нащо рабам освіта, матом володіють і досить
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17.03.2022 12:38 Відповісти
Батька прапал безвести при спецаперации, помощи нет, пенсии нет нада идти работать.
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17.03.2022 13:01 Відповісти
Перевод на украинский: хватит скиглить, берите лопату и пи...дуйте на...уй копать капусту.
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17.03.2022 12:38 Відповісти
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17.03.2022 12:43 Відповісти
Не треба скіглити. Треба брать лапату і гадувать сваю сєм'ю. (с) Кіля Азіров
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17.03.2022 12:44 Відповісти
Можно еще заняться пчеловодством и бандитизмом
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17.03.2022 12:46 Відповісти
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17.03.2022 13:05 Відповісти
Також лічінусів можна народжувати не тільки для гарматного м'яса, але також на м'ясо у власному значенні цього слова. З одного новонародженого оно скільки пяльменів можна навертіти!
Процес, до речі, можна зробити православним: дітей м'ясної породи спочатку хрестити, а потім одразу забивати. І душа в рай, і канібалізм не гріх...
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17.03.2022 14:07 Відповісти
кацапи, відірвіться від скотства, вертайте до скотарства
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17.03.2022 12:49 Відповісти
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17.03.2022 13:04 Відповісти
Там в перспективе только опарышевые питомники и мушиные фермы. Опарыши на муку, мухи сушеные на котлеты.
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17.03.2022 13:09 Відповісти
Уявляю собі, як ці губасті та цицкасті замість мопсиків свиней в хоромах на персидських килимах будуть відгодовувати ! В гаражах замість "Бентлі" корова буде стояти. А в клітці замість папуги кури яйця будуть нести ! Я пісяю кип"ятком з їхніх ідей !!!!!!!!!!!!!!!!
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17.03.2022 12:54 Відповісти
Так це вже було ж.
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17.03.2022 12:57 Відповісти
у вас помилочка. мова оригіналу: браті лапаті і капаті
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17.03.2022 13:29 Відповісти
Нехай рашка візьме цього "фахівця" в свій уряд - він знає що треба робити росінцям.
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17.03.2022 14:10 Відповісти
Кацап і городи - то речі несумісні. Бачив, що вони там вирощують, коли бував ще у 2010-му...
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17.03.2022 12:58 Відповісти
Дебіли й господарство Бугага...
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17.03.2022 13:03 Відповісти
Охота и собирательство для них подходящие занятия
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17.03.2022 13:19 Відповісти
Ну, рібЙатки, у вас це зараз не получиться від слова НІЯК. Для реалізації оцього ВЕРТАЙТЕСЯ потрібно приблизно стільки ж скільки оте городництво і скотарство нищилося на костромщині. А це як мінімум 30(рф), а як максимум 30+70(+роки ссср). Село в Котромській області нищилося послідовно з часів розпаду російської імперії. Причому нищилося не тільки село, а нелюдніла послідовно й сама територія. В 1897 році на території Костромської області проживало 1 387 015 жителів, зараз там - 620 658. Причому майже половина жителів живе в областному центрі, а всі інші в нещадно деградуючих вбогих населених пунктах (т зв. посьолках). Села ж там вже по суті немає. Відкрийте в Вікіпедії і візьміть любий район. Межевський район, населення - 3376, адм. центр с. Георгиевское - 2767 жителів; Павинский - 3786, с.Павино - 3067... - рукалице просто, весь район по суті живе в одному селі. Московія викачала звідти весь людський ресурс. Площа Костромської майже вдвічі більша від найбільшої української області, а населення там менше як в найменшій за населенням області в Україні. Кому там городництвом займатися??? ))) Я вже мовчу про те, що для скотарства, городництва потрібен посівний та племінний матеріал. А там не тільки цього не має, а й села ті вже зотліли й заросли, тобто повертатися нема вже куди.
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17.03.2022 13:28 Відповісти
це проблема не тільки якоїсь окремої області чи регіону, а цілої ерефії! Там в більшості зовсім не придатна територія для проживання і ерефія знаходиться на самому дні серед всіх країн світу по щільності населення. Тому вони і регулярно нападають на своїх сусідів, бо в самих себе вдома жити практично нереально чисто фізично!
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17.03.2022 13:47 Відповісти
Та це загнув про непридатні території для проживання! Століттями там жили і якось годувалися. Інша справа народ став непридатним для господарської діяльності, руки з жопи стали рости та лінь матінка. От Фінляндія, приблизно такий клімат, природа, а як хазяйнують на землі! Вже всі забули про вологодське масло для Європи, так це історичний факт.
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17.03.2022 15:34 Відповісти
Бабищи! Готовьтеся рожать не только пушечное мясо - на пропятание личинусы тожыть годятся-т! Кажинный корытник - енто от трёх кялограм мяса, можноть и пяльменей навертеть, и щей посытнее наварить!
Детский мясокомбинат "Православный Каннибал" подаёть пример цельной расее-матушке!
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17.03.2022 13:57 Відповісти
кацапы не умеют созидать
только воровать и разрушать
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17.03.2022 14:28 Відповісти
В каменный век возвращайтесь, к натуральному хозяйству, россияне!
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17.03.2022 15:00 Відповісти
"В русском крестьянине как бы еще не изжит инстинкт кочевника, он смотрит на труд пахаря как на проклятие Божье и болеет «охотой к перемене мест»"
М. Горький, «пролетарский» писатель (1868 - 1936 гг.)
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17.03.2022 15:20 Відповісти
 
 