Росія лишилася без ботоксу й філерів: постачання припинили
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила поставки в Росію ботоксу і філерів, які використовують в естетичній медицині.
Таке рішення компанія прийняла через міжнародні санкції та війну РФ проти України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на її заяву.
"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", - йдеться у заяві.
Ботоксу при цьому можна знайти заміну за рахунок локальних виробників. А от філерам альтернативи не існує.
Раніше із заявами про відмову проведення у РФ клінічних досліджень своїх препаратів виступили ряд іноземних фармацевтичних компаній - Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD.
Будь ласка, зачекайте...
я хочу світ, де за матрьошку на вітрині закидатимуть гнилими помідорами всю крамницю, а за достоєвського на полиці переставатимуть вітатися з цією людиною.
Виють сучки ..виють
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22 ч
Я прямо зауважал АвтоВАЗ, который заявил, что с 4 апреля тоже покидает российский рынок!
Ну або мантажную пєну!