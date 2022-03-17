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Росія (30627) санкції (3341)

Росія лишилася без ботоксу й філерів: постачання припинили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Американська біофармацевтична компанія AbbVie припинила поставки в Росію ботоксу і філерів, які використовують в естетичній медицині.

Таке рішення компанія прийняла через міжнародні санкції та війну РФ проти України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на її заяву.

"Оскільки трагічні події в Україні продовжують розгортатися, AbbVie тимчасово призупинила роботу всіх наших продуктів для естетичної медицини в Росії. У нас немає виробничих підприємств в регіоні", - йдеться у заяві.

Ботоксу при цьому можна знайти заміну за рахунок локальних виробників. А от філерам альтернативи не існує.

Також читайте: Через санкції російські виробники сталі втратять $9 мільярдів

Раніше із заявами про відмову проведення у РФ клінічних досліджень своїх препаратів виступили ряд іноземних фармацевтичних компаній - Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD.

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Топ коментарі
+27
Путлер в бункере растечётся по полу.
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17.03.2022 09:13
+18
мисс моцква 2022
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17.03.2022 09:16
+17
@SergejTalk

·
22 ч



Я прямо зауважал АвтоВАЗ, который заявил, что с 4 апреля тоже покидает российский рынок!
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17.03.2022 09:18
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Путлер в бункере растечётся по полу.
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17.03.2022 09:13 Відповісти
Заходи лошадь в бункер а там куча говна
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17.03.2022 09:15 Відповісти
автостанція чайка@pereproshuyu



я хочу світ, де за матрьошку на вітрині закидатимуть гнилими помідорами всю крамницю, а за достоєвського на полиці переставатимуть вітатися з цією людиною.
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17.03.2022 09:22 Відповісти
ну раз Раша-- это Путин.... то Путин --это Раша ......тому ботоксу нема и не будет.... а будет гнилой ком на роже...
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17.03.2022 09:44 Відповісти
фошызды! и как быть без ботокса?
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17.03.2022 09:14 Відповісти
...і бояри
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17.03.2022 09:14 Відповісти
о по стратегическому продукту ударили
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17.03.2022 09:14 Відповісти
Карл Філер (нім. Karl Fiehler; 31 серпня 1895, Брауншвейг - 8 грудня 1969, Діссен-ам-Аммерзее) - партійний діяч НСДАП, рейхсляйтер (2 червня 1933 - 8 травня 1945), імперський керівник Головного управління муніципальної політики НСДАП (1930-1945), обер-бургомістр Мюнхена (20 травня 1933 - 30 квітня 1945), почесний обергруппенфюрер СС (30 січня 1942).
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17.03.2022 09:33 Відповісти
це біда для *****
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17.03.2022 09:14 Відповісти
Ничего. По дипломатическим каналам доставят припрятав в труселях))
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17.03.2022 09:18 Відповісти
Еще в начале войны одна крупная международная компания прекратила поставку в Рашку силиконовых вставок для грудей.Сказали пусть русские бабы так ходят.
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17.03.2022 09:14 Відповісти
А как-же путин? Без ботокса все-же увидят что это старый хрыч...
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17.03.2022 09:14 Відповісти
Как же теперь проститутки в интсаграмм и на порнхаб видео заливать будут.
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17.03.2022 09:14 Відповісти
Все...Гаплик їхнім інстаграм.
Виють сучки ..виють
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17.03.2022 09:16 Відповісти
Капець, уся краса витече з кацапів
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17.03.2022 09:15 Відповісти
Мішки для сміття стерплять
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17.03.2022 09:55 Відповісти
Не біда. Можуть використовувати парафін, гудрон.
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17.03.2022 09:15 Відповісти
Глицеринчика ! Да со стрихнинчиком ! Цианидик,Новичок ...
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17.03.2022 09:19 Відповісти
..асфальт.
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17.03.2022 09:34 Відповісти
Гліфовіт,дуже кориссний
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17.03.2022 09:54 Відповісти
Вы посмотрите, как сразу постарело *****....
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17.03.2022 09:16 Відповісти
Теперь ***** сморщится
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17.03.2022 09:16 Відповісти
мисс моцква 2022
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17.03.2022 09:16 Відповісти
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17.03.2022 09:18 Відповісти
Дякую, струганув.
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17.03.2022 09:19 Відповісти
на здоров'я
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17.03.2022 09:30 Відповісти
теперь путин обвиснет
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17.03.2022 09:16 Відповісти
Ботоксный Пукемон не простит проклятому Западу эту санкцию!
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17.03.2022 09:18 Відповісти
@SergejTalk

·
22 ч



Я прямо зауважал АвтоВАЗ, который заявил, что с 4 апреля тоже покидает российский рынок!
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17.03.2022 09:18 Відповісти
мочу колоть будут!)
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17.03.2022 09:18 Відповісти
Тепер рашинські жінки стануть самими страшнішими в світі.
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17.03.2022 09:18 Відповісти
куда уж страшнее
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17.03.2022 09:19 Відповісти
Нет предела совершенству.
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17.03.2022 09:19 Відповісти
бідні стерхи... вони летіли на запах ботоксу
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17.03.2022 09:19 Відповісти
Чиновники Пентагону кажуть, що велика кількість загиблих на війні, що зростає, може зруйнувати волю до продовження бойових дій. Результат, за їхніми словами, показано у звітах розвідки, які високопосадовці в адміністрації Байдена читають щодня: один нещодавній звіт був присвячений низькому моральному духу серед російських військовослужбовців і описував, як солдати просто паркували свої машини та йшли до лісу... к сожалению чиновники Пентагона строят свои догадки на том, что в рашке нормальные люди, однако это далеко не так, вот отсутствие ботокса и филеров может пошатнуть устои, а море трупов - вряд ли, их готовили сдохнуть за родину с рождения...
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17.03.2022 09:22 Відповісти
Скажу как непользующаяся ботоксомми филлерами, но как женщина - это катастрофа для московских кошелок.
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17.03.2022 09:24 Відповісти
рашка, "салон краси", 2023р :

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17.03.2022 09:29 Відповісти
Хай вазелін закачують))
Ну або мантажную пєну!
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17.03.2022 09:31 Відповісти
В тех просроченных консервах что росийским воякам выдали , полно ботокса с ботулизмом.
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17.03.2022 09:32 Відповісти
Кому шо нас вбивають вбивають а вони про ботокс.
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17.03.2022 09:33 Відповісти
***** здуется...
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17.03.2022 09:35 Відповісти
Придется пуйлу свою морду кислыми щами колоть.
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17.03.2022 09:37 Відповісти
Скоро мордашка сдуется.
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17.03.2022 09:47 Відповісти
С*ка, с козырей зашли.....))))
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17.03.2022 09:48 Відповісти
 
 