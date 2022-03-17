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Новости За рубежом
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Россия (91187) санкции (10609)

Россия осталась без ботокса и филлеров: поставки прекратили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Американская биофармацевтическая компания AbbVie прекратила поставки в Россию ботокса и филлеров, использующихся в эстетической медицине.

Такое решение компания приняла из-за международных санкций и войны РФ против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление.

"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", - говорится в заявлении.

Ботоксу при этом можно найти замену за счет локальных производителей. А вот филлерам альтернативы не существует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агентство по авиабезопасности ЕС лишило лицензий авиаперевозчиков из России

Ранее с заявлениями об отказе в проведении в РФ клинических исследований своих препаратов выступили ряд иностранных фармацевтических компаний - Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD.
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Топ комментарии
+41
Путлер в бункере растечётся по полу.
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17.03.2022 09:13
+29
мисс моцква 2022
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17.03.2022 09:16
+24
@SergejTalk

·
22 ч



Я прямо зауважал АвтоВАЗ, который заявил, что с 4 апреля тоже покидает российский рынок!
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17.03.2022 09:18
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Путлер в бункере растечётся по полу.
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17.03.2022 09:13 Ответить
Заходи лошадь в бункер а там куча говна
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17.03.2022 09:15 Ответить
автостанція чайка@pereproshuyu



я хочу світ, де за матрьошку на вітрині закидатимуть гнилими помідорами всю крамницю, а за достоєвського на полиці переставатимуть вітатися з цією людиною.
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17.03.2022 09:22 Ответить
ну раз Раша-- это Путин.... то Путин --это Раша ......тому ботоксу нема и не будет.... а будет гнилой ком на роже...
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17.03.2022 09:44 Ответить
Ботокс не проблема - можна одержати із "командіровчних" солдатиків з України

Тільки хай забере - на всіх рашкованських красавіца і красавцов вистачить !
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17.03.2022 12:33 Ответить
фошызды! и как быть без ботокса?
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17.03.2022 09:14 Ответить
...і бояри
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17.03.2022 09:14 Ответить
о по стратегическому продукту ударили
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17.03.2022 09:14 Ответить
Карл Філер (нім. Karl Fiehler; 31 серпня 1895, Брауншвейг - 8 грудня 1969, Діссен-ам-Аммерзее) - партійний діяч НСДАП, рейхсляйтер (2 червня 1933 - 8 травня 1945), імперський керівник Головного управління муніципальної політики НСДАП (1930-1945), обер-бургомістр Мюнхена (20 травня 1933 - 30 квітня 1945), почесний обергруппенфюрер СС (30 січня 1942).
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17.03.2022 09:33 Ответить
це біда для *****
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17.03.2022 09:14 Ответить
Ничего. По дипломатическим каналам доставят припрятав в труселях))
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17.03.2022 09:18 Ответить
+пару кило герача
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17.03.2022 10:31 Ответить
Еще в начале войны одна крупная международная компания прекратила поставку в Рашку силиконовых вставок для грудей.Сказали пусть русские бабы так ходят.
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17.03.2022 09:14 Ответить
А как-же путин? Без ботокса все-же увидят что это старый хрыч...
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17.03.2022 09:14 Ответить
Как же теперь проститутки в интсаграмм и на порнхаб видео заливать будут.
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17.03.2022 09:14 Ответить
Все...Гаплик їхнім інстаграм.
Виють сучки ..виють
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17.03.2022 09:16 Ответить
Капець, уся краса витече з кацапів
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17.03.2022 09:15 Ответить
Мішки для сміття стерплять
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17.03.2022 09:55 Ответить
Не біда. Можуть використовувати парафін, гудрон.
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17.03.2022 09:15 Ответить
Глицеринчика ! Да со стрихнинчиком ! Цианидик,Новичок ...
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17.03.2022 09:19 Ответить
..асфальт.
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17.03.2022 09:34 Ответить
Гліфовіт,дуже кориссний
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17.03.2022 09:54 Ответить
Вы посмотрите, как сразу постарело *****....
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17.03.2022 09:16 Ответить
Теперь ***** сморщится
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17.03.2022 09:16 Ответить
мисс моцква 2022
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17.03.2022 09:16 Ответить
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17.03.2022 09:18 Ответить
Дякую, струганув.
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17.03.2022 09:19 Ответить
на здоров'я
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17.03.2022 09:30 Ответить
присниццо же такоє
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17.03.2022 11:18 Ответить
теперь путин обвиснет
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17.03.2022 09:16 Ответить
Ботоксный Пукемон не простит проклятому Западу эту санкцию!
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17.03.2022 09:18 Ответить
@SergejTalk

·
22 ч



Я прямо зауважал АвтоВАЗ, который заявил, что с 4 апреля тоже покидает российский рынок!
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17.03.2022 09:18 Ответить
мочу колоть будут!)
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17.03.2022 09:18 Ответить
Тепер рашинські жінки стануть самими страшнішими в світі.
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17.03.2022 09:18 Ответить
куда уж страшнее
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17.03.2022 09:19 Ответить
Нет предела совершенству.
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17.03.2022 09:19 Ответить
Вот несколько победительниц конкурса "Мисс Москва":





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17.03.2022 11:03 Ответить
бідні стерхи... вони летіли на запах ботоксу
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17.03.2022 09:19 Ответить
Чиновники Пентагону кажуть, що велика кількість загиблих на війні, що зростає, може зруйнувати волю до продовження бойових дій. Результат, за їхніми словами, показано у звітах розвідки, які високопосадовці в адміністрації Байдена читають щодня: один нещодавній звіт був присвячений низькому моральному духу серед російських військовослужбовців і описував, як солдати просто паркували свої машини та йшли до лісу... к сожалению чиновники Пентагона строят свои догадки на том, что в рашке нормальные люди, однако это далеко не так, вот отсутствие ботокса и филеров может пошатнуть устои, а море трупов - вряд ли, их готовили сдохнуть за родину с рождения...
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17.03.2022 09:22 Ответить
Скажу как непользующаяся ботоксомми филлерами, но как женщина - это катастрофа для московских кошелок.
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17.03.2022 09:24 Ответить
рашка, "салон краси", 2023р :

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17.03.2022 09:29 Ответить
Хай вазелін закачують))
Ну або мантажную пєну!
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17.03.2022 09:31 Ответить
В тех просроченных консервах что росийским воякам выдали , полно ботокса с ботулизмом.
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17.03.2022 09:32 Ответить
Кому шо нас вбивають вбивають а вони про ботокс.
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17.03.2022 09:33 Ответить
***** здуется...
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17.03.2022 09:35 Ответить
Придется пуйлу свою морду кислыми щами колоть.
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17.03.2022 09:37 Ответить
Скоро мордашка сдуется.
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17.03.2022 09:47 Ответить
Как представила... куча разозленных дам с обвисшими щеками, идущих свергать упыря... жутко
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17.03.2022 11:19 Ответить
Надо киношникам бегом снимать документальный зомби-апокалипсис.
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17.03.2022 12:09 Ответить
С*ка, с козырей зашли.....))))
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17.03.2022 09:48 Ответить
та філерів впараше повно)))
Філе́р (від фр. fileur - «той, хто стежить») - детектив, агент охоронного відділення, або кримінально-розшукової поліції у Російській імперії кінця XIX - початку XX століття, в обов'язки якого входили проведення зовнішнього спостереження і негласний збір інформації про осіб, що становлять інтерес.
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17.03.2022 11:16 Ответить
Лишь бы вазелин не закончился - для высокой и чистой любви.
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17.03.2022 12:05 Ответить
Не переживайте! Для фюрера знайдуть. Доставлять по каналах розвідки...
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17.03.2022 12:43 Ответить
 
 