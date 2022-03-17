Россия осталась без ботокса и филлеров: поставки прекратили

Американская биофармацевтическая компания AbbVie прекратила поставки в Россию ботокса и филлеров, использующихся в эстетической медицине.

Такое решение компания приняла из-за международных санкций и войны РФ против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление.

"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", - говорится в заявлении.

Ботоксу при этом можно найти замену за счет локальных производителей. А вот филлерам альтернативы не существует.

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Ранее с заявлениями об отказе в проведении в РФ клинических исследований своих препаратов выступили ряд иностранных фармацевтических компаний - Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD.