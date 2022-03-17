Россия осталась без ботокса и филлеров: поставки прекратили
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американская биофармацевтическая компания AbbVie прекратила поставки в Россию ботокса и филлеров, использующихся в эстетической медицине.
Такое решение компания приняла из-за международных санкций и войны РФ против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление.
"Поскольку трагические события в Украине продолжают разворачиваться, AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", - говорится в заявлении.
Ботоксу при этом можно найти замену за счет локальных производителей. А вот филлерам альтернативы не существует.
Ранее с заявлениями об отказе в проведении в РФ клинических исследований своих препаратов выступили ряд иностранных фармацевтических компаний - Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD.
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я хочу світ, де за матрьошку на вітрині закидатимуть гнилими помідорами всю крамницю, а за достоєвського на полиці переставатимуть вітатися з цією людиною.
Тільки хай забере - на всіх рашкованських красавіца і красавцов вистачить !
Виють сучки ..виють
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22 ч
Я прямо зауважал АвтоВАЗ, который заявил, что с 4 апреля тоже покидает российский рынок!
Ну або мантажную пєну!
Філе́р (від фр. fileur - «той, хто стежить») - детектив, агент охоронного відділення, або кримінально-розшукової поліції у Російській імперії кінця XIX - початку XX століття, в обов'язки якого входили проведення зовнішнього спостереження і негласний збір інформації про осіб, що становлять інтерес.