Чернігів не здасться за жодних обставин, - мер Атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що ситуація в місті є дуже складною. Але воно не здасться окупанту за жодних обставин.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За будь-яку ціну ми переможемо. Місто Чернігів здаватися не буде за жодних обставин. Питання тільки в ціні цієї перемоги. Я вважаю, що багато поколінь українців будуть ненавидіти Росію і росіян. І росіяни будуть виплачувати Україні великі кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури", - сказав Атрошенко.

За словами мера, останнім часом у Чернігові значно збільшилась кількість обстрілів російсько-окупаційних військ.

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"Зараз за останні півтори доби значно збільшилась інтенсивність обстрілів ворога з усіх видів зброї по житловому сектору. Саме по житловому сектору. Абсолютно ніякої вибірковості немає. Ворог б'є звідки завгодно, навмання по всьому місту", - зазначив Атрошенко.

Він уточнив, що загоряються житлові багатоповерхові будинки, міни і снаряди влучають в магазини.

"Ворог починає бомбардування з дуже великих висот, щоби його не вражали наші засоби ППО. Спеціалісти кажуть, що це 8 тисяч метрів і вище. Ніякої точності з такої висоти не може бути. Відповідно, бомби падають куди завгодно", - пояснив Атрошенко.

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