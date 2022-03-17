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Україна просить у Японії супутникові знімки для відстеження російських військ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

рф,армія,арміярф

Україна запросила у Японії високоякісні супутникові знімки, які б допомогли, завдяки відстеженню, відбивати атаки ворожих військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.

"Це сталося після того, як японські військові заявили, що помітили чотири великі російські десантні кораблі, що пропливають неподалік її островів, коли вони йшли на захід, можливо, в бік Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що японський уряд та приватні компанії використовують супутники, які можуть робити докладні зображення вдень та вночі, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері передавати дані.

За даними ЗМІ, уряд Японії ретельно розгляне це питання на предмет того, чи буде це політично прийнятним та дозволеним у межах чинної правової бази питанням.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Самолет российского министра успел преодолеть 2800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.

Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом". 17.03.202211:49
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17.03.2022 13:26
+6
А обязательно весь мир посвящать в то, что мы делаем? Зачем всем знать?
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17.03.2022 13:44
+5
це Велике Крадійництво (( там разрешение 5 метров на пиксель(( по нынешним временам это не спутник а коррупционный СКАНДААЛ
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17.03.2022 13:39
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Самолет российского министра успел преодолеть 2800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.

Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом". 17.03.202211:49
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17.03.2022 13:26 Відповісти
может увидели таки, что керосина не хватит, кто то залил меньше чем нужно
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17.03.2022 15:31 Відповісти
це Велике Крадійництво (( там разрешение 5 метров на пиксель(( по нынешним временам это не спутник а коррупционный СКАНДААЛ
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17.03.2022 13:39 Відповісти
Какой 5 м ? Там оптика импортная стоит
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17.03.2022 15:32 Відповісти
А обязательно весь мир посвящать в то, что мы делаем? Зачем всем знать?
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17.03.2022 13:44 Відповісти
В даному випадку достатньо повідомити прокуратуру.
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17.03.2022 13:57 Відповісти
Потому,что эти ********** никуда не делись,они безнаказанно продолжают работать
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17.03.2022 13:58 Відповісти
І далі продовжується розголошення, хто і що дає, щоб рашисти знали, що в нас буде і що нам дадуть, ну де розум, вже ж не раз обпеклись.
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17.03.2022 14:01 Відповісти
если направо и налево не ******* вопрос о доречностi отпадает сам по себе
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17.03.2022 16:00 Відповісти
 
 