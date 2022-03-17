Україна просить у Японії супутникові знімки для відстеження російських військ

Україна запросила у Японії високоякісні супутникові знімки, які б допомогли, завдяки відстеженню, відбивати атаки ворожих військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian.

"Це сталося після того, як японські військові заявили, що помітили чотири великі російські десантні кораблі, що пропливають неподалік її островів, коли вони йшли на захід, можливо, в бік Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що японський уряд та приватні компанії використовують супутники, які можуть робити докладні зображення вдень та вночі, а також через хмари та інші перешкоди в атмосфері передавати дані.

За даними ЗМІ, уряд Японії ретельно розгляне це питання на предмет того, чи буде це політично прийнятним та дозволеним у межах чинної правової бази питанням.

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