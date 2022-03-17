Росія бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні, - Боррель

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що Росія безсоромно бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Боррель повідомив у мікроблозі Twitter.

"Війна Росії проти України та її народу триває вже впродовж трьох тижнів. 21 день Росія бомбардує міста України. Скоює воєнні злочини. Робить мішенню цивільних. Морить людей голодом. Вбиває дітей. І безсоромно бреше про це", - наголосив Боррель.

"Війна Путіна має припинитися зараз", - заявив Боррель.

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