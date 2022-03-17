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Росія бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що Росія безсоромно бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Боррель повідомив у мікроблозі Twitter.
"Війна Росії проти України та її народу триває вже впродовж трьох тижнів. 21 день Росія бомбардує міста України. Скоює воєнні злочини. Робить мішенню цивільних. Морить людей голодом. Вбиває дітей. І безсоромно бреше про це", - наголосив Боррель.
"Війна Путіна має припинитися зараз", - заявив Боррель.
Топ коментарі
+18 экзорцист
показати весь коментар17.03.2022 13:41
+15 Геннадий Прищепович
показати весь коментар17.03.2022 13:46
+8 Юрий Хорошунов
показати весь коментар17.03.2022 13:52
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19 ч. ·
Підписання хоча б 1-2 пунктів з тих що зазначені нібито в «проекті договору» між Україною та московією, як це пише Financial Times, означають одне - країна буде відкинута в далекий 2010 рік.
Це означатиме, що все що було після Революції Гідності - знищено. Все над чим працювали - даремно.
І тут вже навіть не йдеться лише про «відмову від НАТО».
Кілька пунктів взагалі виглядають прямою загрозою для державності та Незалежності країни:
позаблоковий статус та «нейтралітет». Ми вже мали це при Януковичі. Результат - війна.
статус московській мові. Результат - «русскій мір» та війна.
зменшення чисельності армії. Результат війна.
Поки не зрозуміла позиція по Криму та «ДНР/ДНР», але в цьому проекті йде мова про «вихід рф на позиції 24 лютого», тобто по суті також велике питання.
Будь який з цих пунктів - це війна та знищення держави в перспективі. Рік-два-три. Давайте дамо московитам ще час і зруйнуємо все що будували 8 років?
Фактично це повернення УРСР. Або Білорусь -2. Називайте як хочете.
Не може бути ЖОДНИХ з цих вимог.
Підписання хоч одного пункту - ЗРАДА. Без перебільшення цього слова.
Невже комусь це не доходить?
І поки ці «документи» є «проектами на 15 пунктів» ще є час відмовитись раз і назавжди.
Документ може бути один:
Повна капітуляція окупанта та виплата репарацій. Все. Інше призведе до нищення нашої державності.
..
Слава нації
Смерть москалям