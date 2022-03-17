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Росія бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що Росія безсоромно бреше про скоєння воєнних злочинів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Боррель повідомив у мікроблозі Twitter.

"Війна Росії проти України та її народу триває вже впродовж трьох тижнів. 21 день Росія бомбардує міста України. Скоює воєнні злочини. Робить мішенню цивільних. Морить людей голодом. Вбиває дітей. І безсоромно бреше про це", - наголосив Боррель.

"Війна Путіна має припинитися зараз", - заявив Боррель.

Також читайте: Коли хтось закликає до безпольотної зони, це означало б переростання конфлікту в Третю світову війну, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
А підаРасія колись говорила правду? Вона навіть коли мовчить, то бреше.
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17.03.2022 13:41
+15
Росія країна-терорист №1 у світі. І її русофашистський режим має бути знищеним навіки !
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17.03.2022 13:46
+8
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17.03.2022 13:52
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А підаРасія колись говорила правду? Вона навіть коли мовчить, то бреше.
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17.03.2022 13:41 Відповісти
раньше это знали только мы, а теперь доходит и до европы
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17.03.2022 14:30 Відповісти
А ты лично, Борелль, обещал летаки
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17.03.2022 13:42 Відповісти
Боррель не обіцяв літаків , а обіцяв фінансову підтримку 😠
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17.03.2022 13:56 Відповісти
он не обещал, а тупо слил информацию раньше времени
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19.03.2022 16:57 Відповісти
Лаптя, ти як сюди потрапила?
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17.03.2022 14:00 Відповісти
Неужели прозревать начали. Странно.
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17.03.2022 13:45 Відповісти
Росія країна-терорист №1 у світі. І її русофашистський режим має бути знищеним навіки !
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17.03.2022 13:46 Відповісти
Московіти звикли брехати , так як для цих неземних потвор , слово ПРАВДА , це щось неземне !
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17.03.2022 13:47 Відповісти
Абсолютно точно, це в них називається - смєкалачка.
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17.03.2022 13:56 Відповісти
Андрій Смолій

19 ч. ·



Підписання хоча б 1-2 пунктів з тих що зазначені нібито в «проекті договору» між Україною та московією, як це пише Financial Times, означають одне - країна буде відкинута в далекий 2010 рік.

Це означатиме, що все що було після Революції Гідності - знищено. Все над чим працювали - даремно.

І тут вже навіть не йдеться лише про «відмову від НАТО».
Кілька пунктів взагалі виглядають прямою загрозою для державності та Незалежності країни:
позаблоковий статус та «нейтралітет». Ми вже мали це при Януковичі. Результат - війна.

статус московській мові. Результат - «русскій мір» та війна.

зменшення чисельності армії. Результат війна.

Поки не зрозуміла позиція по Криму та «ДНР/ДНР», але в цьому проекті йде мова про «вихід рф на позиції 24 лютого», тобто по суті також велике питання.

Будь який з цих пунктів - це війна та знищення держави в перспективі. Рік-два-три. Давайте дамо московитам ще час і зруйнуємо все що будували 8 років?

Фактично це повернення УРСР. Або Білорусь -2. Називайте як хочете.

Не може бути ЖОДНИХ з цих вимог.
Підписання хоч одного пункту - ЗРАДА. Без перебільшення цього слова.

Невже комусь це не доходить?
І поки ці «документи» є «проектами на 15 пунктів» ще є час відмовитись раз і назавжди.

Документ може бути один:
Повна капітуляція окупанта та виплата репарацій. Все. Інше призведе до нищення нашої державності.



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17.03.2022 14:35 Відповісти
Москаль не збреше..не проживе.
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 13:47 Відповісти
Москалі воду вкрали? В тій воді і втопим.
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17.03.2022 13:51 Відповісти
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17.03.2022 13:52 Відповісти
волаю
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17.03.2022 15:18 Відповісти
Хвороба "кацап" спадкова, лікується тільки одним способом.
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17.03.2022 14:01 Відповісти
А то бордель спам'ятався.
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17.03.2022 14:03 Відповісти
Чи раша бреше про нескоєння війсьсових злочинів в Україні - Як вірно??
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17.03.2022 14:13 Відповісти
У них навіть газета "правда" постійно бреше
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17.03.2022 14:17 Відповісти
А когда дьявол говорил правду??
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17.03.2022 14:28 Відповісти
Серйозно? І це до нього щойно дішло? В них немає розвідок? Вони сліпі і глухі? Вони і справді такі, чи прикидаються?
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17.03.2022 14:32 Відповісти
 
 