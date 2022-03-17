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Понад 350 закладів критичної інфраструктури отримують електроенергію безкоштовно, зокрема військові та медичні заклади, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова забезпечує безкоштовною електроенергією понад 350 закладів критичної інфраструктури. Серед них військові та медичні заклади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Наразі ДТЕК безкоштовно забезпечує електроенергією військові та силові структури, медичні заклади, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та виробників хліба у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях", - йдеться в ньому.

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Зазначається, що загальне середньомісячне споживання цих закладів становить понад 5 млн кВт-год приблизно на 50 млн гривень.

Також ДТЕК разом із Фондом Ріната Ахметова активно надає гуманітарну допомогу. Зокрема, було забезпечено три дитячі лікарні Києва харчами, засобами гігієни, водою і одягом, а також придбано необхідні медикаменти для територіальних громад у регіонах присутності.
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