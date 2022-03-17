На європейському радіо щогодини лунатимуть українські пісні

Спільно з першої леді Оленою Зеленською Міністерство культури та інформаційної політики реалізує щогодинну трансляцію українських пісень на європейському радіо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Згідно з попередніми домовленостями з Європейською спілкою радіомовлення – найбільшою у світі професійною асоціацією телерадіомовників, кожна нова година на європейських радіостанціях розпочинатиметься з української пісні.

"Музика є особливою для нас. Піснями пронизане життя кожного українця.І зараз у наших серцях також звучить музика, варто лише дослухатися… Маю мрію, щоб кожну годину європейці чули пісні українських виконавців. Тож давайте спільно створимо перелік цих пісень", – зазначила перша леді Олена Зеленська.

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У коментарях до публікації першої леді Олени Зеленської у фейсбуці українці можуть запропонувати свій ТОП українських музичних композицій часів незалежності України. Далі з цих рекомендацій буде сформовано плей-лист для трансляції в Європі.

"Наша музика є вагомою частиною української культури. Вона завжди була підтримкою духу для кожної людини. А її колорит та етномотиви завойовують дедалі більше поціновувачів у світі. Згадаймо лише минулорічний фурор на Євробаченні. Те, що наші пісні скоро зазвучать на європейському радіо – впевнений, сприятиме ще більшій солідарності з Україною", – додав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.