Акція "Українським дітям - українську книгу"

Держкомтелерадіо спільно з Офісом президента України і Міністерством культури та інформаційної політики України започатковує акцію із забезпечення дітей, які були змушені переселитися, рятуючись від російських агресорів, підручниками, навчальними посібниками, художньою літературою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України

"Зараз із західних областей в інші регіони України, які постраждали від агресії, прямують вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою", - сказано в повідомленні.

На зворотньому шляху цей транспорт міг би забирати із Києва книги та перевозити їх для подальшого розповсюдження серед дітей в пунктах гуманітарної допомоги Львова, Ужгорода, Тернополя та в інших містах Західної України.

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Держкомтелерадіо закликає видавництва, на складах яких зберігається така література, долучитися до цієї акції. "Нехай наші діти продовжують навчання".

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