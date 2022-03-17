Що категорично заборонено публікувати під час війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Хочете допомогти Збройним силам України швидше здолати окупантів? Тоді дотримуйтеся цих простих правил інформаційної безпеки під час війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Топ коментарі
+13 neodoc1976
показати весь коментар17.03.2022 16:47
+12 Nika Joy
показати весь коментар17.03.2022 16:56
+5 Nika Joy
показати весь коментар17.03.2022 17:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
Говорила ты мне: "Ванечка, ну зачем?
Ну дают же вроде жить, прости Господи!
Нет, ну всё ж таки не Гитлер, не Пиночет
Не барон из фильма "Дюна", весь в оспинах..."
Мы дрожим листом осенним осиновым:
Коль не виноват, то и не отмазаться
Лучше б я молчал, родная, прости меня -
Дома был такой уют без спецназовцев...
Русских расколит своя же черная сотня, нацменьшинства и отсутствие еды. А не правда об Украине. Разве что потери ихние тут. Но это будет накопленное недовольство.
https://www.youtube.com/watch?v=EW1byzC0UTY
Кумиры молодости теперь - фанаты старости
Обеспечены милостиво из казны
Скачут бесы в ад верхом на послушных Фаустах
Авторах гимнов радостных заказных
Под железным куполом, за железным занавесом
Прячется наша загадочная душа
Мы любуемся в зеркале - не оттащишь за волосы
Красотой противотанкового ежа
Свет мой, зеркальце, скажи, все ли сдохли падчерицы
Нами без еды отправленные в тёмный лес?
Родина-мачеха не любит, когда отмалчиваются
Ни к чему даме в возрасте лишний стресс
От горьких истин на дёснах - давно оскомины
От гребли против теченья на коже - волдыри
Опричники ностальгируют по былой Московии
Мы русские, с нами Бог, можем повторить...
Як тобі заяви типу опозиційної Юлії Латиніної? Типу про те,що мовляв тепер знову буде Русь, "как средоточие всего русского" та Орда-Московщина.Мені особисто тут не треба "средоточие русского",воно мені вороже,я українець,і це моя країна.Я не бажаю у власній хаті вирощувати майбутніх адептів руцькаго міра-а от Антоша Геращенко вже готовий таким роздавати паспорти.
Вже у нього і «гарант» знайшовся, проти якого не заперечують кацапи і можливість зняття санкцій з параші і білорусія, виявляється нам не ворог: бо вони не мають можливості вибирати і те, що кацапи з білорусії ведуть бойові дії, це не вина білорусів!