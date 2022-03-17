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інформація (169) Міністерство культури (559)

Що категорично заборонено публікувати під час війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

увага

Хочете допомогти Збройним силам України швидше здолати окупантів? Тоді дотримуйтеся цих простих правил інформаційної безпеки під час війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Що категорично заборонено публікувати під час війни 01

Що категорично заборонено публікувати під час війни 02
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Топ коментарі
+13
Антоші Геращенку у формі рулона вставте в якесь придатне для ціого місце.
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17.03.2022 16:47
+12
Геращенко фейкомет, который питается на каких-то инфопомойках. Мало того он тащит "нетаких русских". Давайте скажем честно - в России живет больше сотни миллионов человек и, конечно, есть несколько процентов нормальных. Но вряд ли эти нормальные будут лезть комментировать ситуацию в Украине за исключением того что война это плохо. Все кто лезет со своим экспертным мнением это попытка навязать свой русский нарратив и должны быть посланы.
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17.03.2022 16:56
+5
Ты не расколешь с помощью тех, кто в самой России считается агентами Запада и врагами. Но часть этих "агентов" Запада это фсшбшные кроты. Ими насыщена русские либералы. А в остальном послушай песенку Нойза МС, который как раз против войны. Там ценен только последний куплет, чтобы понять психологию русских. Песня с прошлого декабря, а сейчас стало только хуже https://www.youtube.com/watch?v=9prKJDDNiLE :
Говорила ты мне: "Ванечка, ну зачем?
Ну дают же вроде жить, прости Господи!
Нет, ну всё ж таки не Гитлер, не Пиночет
Не барон из фильма "Дюна", весь в оспинах..."
Мы дрожим листом осенним осиновым:
Коль не виноват, то и не отмазаться
Лучше б я молчал, родная, прости меня -
Дома был такой уют без спецназовцев...

Русских расколит своя же черная сотня, нацменьшинства и отсутствие еды. А не правда об Украине. Разве что потери ихние тут. Но это будет накопленное недовольство.
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17.03.2022 17:11
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И где перечень чего нельзя делать?
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17.03.2022 16:45 Відповісти
Певне завантажується.
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17.03.2022 16:47 Відповісти
ну не знаю, мені вдається прочитати
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17.03.2022 17:20 Відповісти
Так,тому що завантажилося
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17.03.2022 17:26 Відповісти
Что-то пошло не по резьбе.
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17.03.2022 16:48 Відповісти
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17.03.2022 17:04 Відповісти
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17.03.2022 17:04 Відповісти
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17.03.2022 17:12 Відповісти
Антоші Геращенку у формі рулона вставте в якесь придатне для ціого місце.
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17.03.2022 16:47 Відповісти
Геращенко і Арестович - офіційні речники, які озвучують затверджену керівництвом інформацію.
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17.03.2022 16:50 Відповісти
Геращенко фейкомет, который питается на каких-то инфопомойках. Мало того он тащит "нетаких русских". Давайте скажем честно - в России живет больше сотни миллионов человек и, конечно, есть несколько процентов нормальных. Но вряд ли эти нормальные будут лезть комментировать ситуацию в Украине за исключением того что война это плохо. Все кто лезет со своим экспертным мнением это попытка навязать свой русский нарратив и должны быть посланы.
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17.03.2022 16:56 Відповісти
Не істери! Пожежа йде за планом.
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17.03.2022 17:06 Відповісти
😀😀😀

Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.

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17.03.2022 17:08 Відповісти
Про Арестовича я нічого не казав.А от Геращенко тупо піариться в стилі "я первый про всё всем расскажу".І так,не пройшло і 20 днів війни,як він починає тягнути сюди всіляку ліберастичну русню-та і менше з тим,якби це робив якийся пересічний дописувач фейсбук-алеж Антоша для когось є ЛСД(лідером суспільної думки)
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17.03.2022 17:03 Відповісти
Вороже суспільство теж треба розколювати.
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17.03.2022 17:05 Відповісти
Ты не расколешь с помощью тех, кто в самой России считается агентами Запада и врагами. Но часть этих "агентов" Запада это фсшбшные кроты. Ими насыщена русские либералы. А в остальном послушай песенку Нойза МС, который как раз против войны. Там ценен только последний куплет, чтобы понять психологию русских. Песня с прошлого декабря, а сейчас стало только хуже https://www.youtube.com/watch?v=9prKJDDNiLE :
Говорила ты мне: "Ванечка, ну зачем?
Ну дают же вроде жить, прости Господи!
Нет, ну всё ж таки не Гитлер, не Пиночет
Не барон из фильма "Дюна", весь в оспинах..."
Мы дрожим листом осенним осиновым:
Коль не виноват, то и не отмазаться
Лучше б я молчал, родная, прости меня -
Дома был такой уют без спецназовцев...

Русских расколит своя же черная сотня, нацменьшинства и отсутствие еды. А не правда об Украине. Разве что потери ихние тут. Но это будет накопленное недовольство.
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17.03.2022 17:11 Відповісти
Последний альбом у Нойза вообще замечательный. Меня больше зацепила "Столетняя война"
https://www.youtube.com/watch?v=EW1byzC0UTY

Кумиры молодости теперь - фанаты старости
Обеспечены милостиво из казны
Скачут бесы в ад верхом на послушных Фаустах
Авторах гимнов радостных заказных
Под железным куполом, за железным занавесом
Прячется наша загадочная душа
Мы любуемся в зеркале - не оттащишь за волосы
Красотой противотанкового ежа
Свет мой, зеркальце, скажи, все ли сдохли падчерицы
Нами без еды отправленные в тёмный лес?
Родина-мачеха не любит, когда отмалчиваются
Ни к чему даме в возрасте лишний стресс
От горьких истин на дёснах - давно оскомины
От гребли против теченья на коже - волдыри
Опричники ностальгируют по былой Московии
Мы русские, с нами Бог, можем повторить...
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17.03.2022 17:33 Відповісти
Ну как бы это было ясно еще с ДДТ и его генерала ФСБ про "страна цвела построже". Это то о чем мечтают русские силовики. Они фашисты.
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17.03.2022 17:37 Відповісти
Спочатку вони будути тут "Ах и ох,как тут хорошо".Спливе небагато часу,і знову почнеться стара пісенька-"вот эти украинцы,со своим языком,да вобщем-то их и нет,и язык у них ненастоящий".Було вже таке не раз,є десь текст художнього твору часів УНР-аналогічна ситуація.
Як тобі заяви типу опозиційної Юлії Латиніної? Типу про те,що мовляв тепер знову буде Русь, "как средоточие всего русского" та Орда-Московщина.Мені особисто тут не треба "средоточие русского",воно мені вороже,я українець,і це моя країна.Я не бажаю у власній хаті вирощувати майбутніх адептів руцькаго міра-а от Антоша Геращенко вже готовий таким роздавати паспорти.
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17.03.2022 17:24 Відповісти
Латынина русский имперец. Она хочет процветания своей стране. Это нормально. Также как и многие другие нетакие русские. Но они в последние годы сдвинулись на поддержке Трампа, что превратило их в американофобов. Потому что Трамп он как бы за те самые зоны влияния о которых мечтает любой русский имперец и Путин. Короче, Путин хочет русский мир, Латынина тоже хочет русский мир. Разница исключительно в том, что Латынина не будет идти ради русского мира на массовые преступления. Но нам то какая разница?
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17.03.2022 17:29 Відповісти
Хто вона така, щоб на неї звертати увагу? Громадянка країни 404? Вони свою державу вже, фактично, просрали, тому повчати когось, або встановлювати для когось правила - йдуть у кільватері руссского воєнного корабля.
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17.03.2022 17:42 Відповісти
Да ладно! Арестович ничего левого не постил. А Геращенко периодически выставляет снимки объектов сразу после обстрела.
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17.03.2022 17:14 Відповісти
Арестович - да. Геращенко и раньше был никто, а с уходом Авакова - никто в квадрате.
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17.03.2022 18:27 Відповісти
https://mkip.gov.ua/news/6971.html
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17.03.2022 16:48 Відповісти
На жаль все це все одно просочується. А Геращенко вже мав би сидіти за таки речі! І Гончаренко!
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17.03.2022 16:55 Відповісти
Виявлення ворожої агентури по аідповідям триває.
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17.03.2022 17:01 Відповісти
И как? Много наловили?
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17.03.2022 18:28 Відповісти
Ви не перший.
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17.03.2022 19:46 Відповісти
Смотря в чём
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17.03.2022 19:49 Відповісти
Те, що несе проклятий ідіот і зрадник подоляк!
Вже у нього і «гарант» знайшовся, проти якого не заперечують кацапи і можливість зняття санкцій з параші і білорусія, виявляється нам не ворог: бо вони не мають можливості вибирати і те, що кацапи з білорусії ведуть бойові дії, це не вина білорусів!
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17.03.2022 17:02 Відповісти
там почти все такие...
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17.03.2022 17:33 Відповісти
Не открывается список
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17.03.2022 17:04 Відповісти
ви шо на приколі? а текстом не можна було?
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17.03.2022 17:11 Відповісти
Кликайте на слово "Повідомляє"
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17.03.2022 17:12 Відповісти
Що не так з відео з ракетами, що летять? Поки не влучили, скоригувати неможливо
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17.03.2022 18:07 Відповісти
Предполагаю, что по направлению полёта можно вычислить куда и как оно полетело. А учитывая никакую точность и отсутствие нормальных карт, то это как-бы дополнительная инфа.
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17.03.2022 18:30 Відповісти
Всю інфу треба подавати через 3-4 дні більш менш важливу коли вона втратила свою медійність і актуальність для ворога.Та й подавати тільки напрямок без області.
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17.03.2022 19:06 Відповісти
 
 