Переговори йдуть важко, для нас принципові питання – недоторканні, - Подоляк
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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав не поширювати брехню про переговорний процес, зазначивши, що переговори між Україною та РФ йдуть важко, позиції сторін різні, для України принципові питання є недоторканними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Михайло Подоляк у твіттері.
"Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", - написав Подоляк
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022
Будь ласка, зачекайте...
Але шо б там не говорили путінферштеєн в ОПі, наміри в них були виключно на капітулірен, один з переговорників вже підтвердив це.
Кремль висуває вимоги "нейтралітету" та "демілітаризації" України виключно для того, щоби наступного разу таки взяти Київ за 72 години.
Погодившись на це, ми приречемо своїх дітей на війну з ще гірших позицій, ніж маємо тепер.
Тому остаточна відповідь на 300-річне питання бути чи не бути Українській Державі має бути отримана тут і зараз.
Як би важко не було - українська нація ще ніколи не мала настільки високих шансів на перемогу.
Отставка военного преступника Владимира Путина как обязательное условие переговоров с Россией в "верхах", безоговорочный вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, признание Россией факта агрессии в отношении Украины с последующими репарациями, требование военно-политического нейтралитета Беларуси, продолжение курса на вступление Украины в НАТО, - вот "неприкосновенные принципиальные вопросы", касающиеся окончания войны и последующей безопасности Украины. Отклонения от них - или глупость, или трусость, или предательство.
За вашу и нашу свободу!
Евгений Крылов из поддерживающей вас Латвии