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Подоляк Михайло (296) переговори з Росією (547)

Переговори йдуть важко, для нас принципові питання – недоторканні, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав не поширювати брехню про переговорний процес, зазначивши, що переговори між Україною та РФ йдуть важко, позиції сторін різні, для України принципові питання є недоторканними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Михайло Подоляк у твіттері.

"Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", - написав Подоляк

Читайте також: Ключові аспекти мирної угоди – негайне припинення вогню та виведення військ РФ з України, - Подоляк
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Топ коментарі
+22
воно вже закриеться сьогодні?
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17.03.2022 18:27
+18
Крим і Донбас - невід'ємна частина України! Якось так.
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17.03.2022 18:29
+16
Надо ********* ещё тысяч двадцать кацапов и переговоры пойдут полегче ...оружие нам идёт ,сердца наши горят ..придёт время поговорим ...
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17.03.2022 18:29
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примерно поровну
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17.03.2022 19:29 Відповісти
Дамо орді спуск, набіги будуть повторятись через деякий час, кожні 8 років прибл."Смысл этого всего", навіщо було тоді починати битись. Деякі тут"переговорні люди" не виставляйте свою тупість і дурість , ватність на показ.!
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17.03.2022 19:22 Відповісти
Що він несе?Так ми від твоїх заяв офігіваємо!То "мирний договір"!То "нова коаліція" щоб зупинити рашку у майбутньому!Що ти несеш?Який "договір мирний" з ворогом?Яка нах "коаліція"?Ти просто пропонуєш відкласти війну з рашкою на потім?Нашим дітям?
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17.03.2022 19:34 Відповісти
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17.03.2022 20:34 Відповісти
в 1953 році судили берію., одним з основних пунктів звинувачення був зондаж у серпні 1942 року переговорів з німцями, в тому числі Сталін погоджувався провести кордон по Волзі.Все проводилось ч ерез посла Богларії (Болгарія війни не оголошувала). Про це перед смертю повідомив Судоплатов, якому також інкримінували це як зрада батьківщині і повідомив тільки після того як у 1992 році йому змінили статтю. ЦІ наміри про укладення миру були через 14 місяців після початку війни (Сталінград). А тут на третій день нгаступу без оголошення війни в невідомому місці, коли тільки організовується спротив, вже деякі особи ведуть переговори та ще і на ворожій території. І ніхто нічого не повідомляє, то які думки можуть виникнути в захисників ? А вже Переляк починає ображати, "мяко" закривати рот диванним експертам, Ви не в темі, ви мовчіть ?
Але шо б там не говорили путінферштеєн в ОПі, наміри в них були виключно на капітулірен, один з переговорників вже підтвердив це.
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17.03.2022 19:37 Відповісти
Валерій Прозапас - офіційна сторінка





Кремль висуває вимоги "нейтралітету" та "демілітаризації" України виключно для того, щоби наступного разу таки взяти Київ за 72 години.

Погодившись на це, ми приречемо своїх дітей на війну з ще гірших позицій, ніж маємо тепер.

Тому остаточна відповідь на 300-річне питання бути чи не бути Українській Державі має бути отримана тут і зараз.

Як би важко не було - українська нація ще ніколи не мала настільки високих шансів на перемогу.













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17.03.2022 19:49 Відповісти
Які ***** перемовини , що аони несуть перемрвони тільки після 200 тис російських трупів
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17.03.2022 20:11 Відповісти
Я вибачаюсь, а пункт про відсторонення путіна від влади та притягнення до відповідальності є? А якщо немає, то чому?
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17.03.2022 20:28 Відповісти
Активное обсуждение действий власть предержащих - это не "брехня", а нормальное явление в демократическом обществе. В условиях реальной демократии руководство страны надо постоянно критиковать (и даже ругать), чтобы оно не заносилось и помнило: носителем верховной власти является народ, а правящая верхушка - всего лишь сменяемые уполномоченные от народа. Господину Подоляку не понравилась критика? А разве патриотам Украины и тем, кто их поддерживает может понравиться факт переговоров с фашистским государством, которое принесло в Украину неописуемое зло? Разве могут понравиться рукопожатия между украинской делегацией и путинскими "шестёрками" - на фоне бомбёжек и гибели мирных жителей Украины? А теперь без эмоций - только факты. Отказ от вступления в НАТО и нейтралитет взамен на сказки о "гарантиях безопасности" от третьих стран - это путь к утрате Украиной государственной независимости. Никто по своей воле не будет воевать с ракетно-ядерной Россией за Украину. В итоге она останется один-на-один с Россией, в которой правит Путин. Самое страшное, что Россия тоже фигурирует в списке потенциальных "гарантов". Для Путина возможность "гарантировать нейтралитет" Украины на практике будет означать узаконенную возможность вмешиваться во внутренние дела Украины, вплоть до новой интервенции. Повод найдётся. Сокращение армии до "австрийско-шведских масштабов"? Вооружённые силы Украины по состоянию на сегодня - единственная сила, которая обеспечивает существование Украины как государства. В этих условиях допускать возможность сокращения армии - уже предательство.
Отставка военного преступника Владимира Путина как обязательное условие переговоров с Россией в "верхах", безоговорочный вывод всех российских войск с территории Украины в границах 1991 года, признание Россией факта агрессии в отношении Украины с последующими репарациями, требование военно-политического нейтралитета Беларуси, продолжение курса на вступление Украины в НАТО, - вот "неприкосновенные принципиальные вопросы", касающиеся окончания войны и последующей безопасности Украины. Отклонения от них - или глупость, или трусость, или предательство.

За вашу и нашу свободу!

Евгений Крылов из поддерживающей вас Латвии
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17.03.2022 20:38 Відповісти
Головне, що в Україні немає недоторканої влади - щонайменший крок до здачі, і втекти нікуди не встигнете!
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17.03.2022 21:55 Відповісти
То озвучте,накінець,ці не прості принципові питання,а не ходіть з Арахамією кругами.
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29.03.2022 20:17 Відповісти
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