Франція має готуватися до війни високої інтенсивності у Європі, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Франції Емманюель Макрон під час передвиборчого заходу у Парижі заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.
Макрона цитує Liberation, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
У своїй промові Макрон анонсував, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, тоді як нині він становить трохи більше 40 млрд євро.
За його словами, Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі.
Макрон сказав, що хоче "інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент".
Він також оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності поліції та жандармерії без подальших подробиць.
Будь ласка, зачекайте...
А Порошенко тоже о Армии и вооружении перед выборами говорил - баранам это оказалось ненужным...
Так что Макрону стоит задуматься...
ПС. А джинси капіталізму нині всі в плямах. Навіть те ж саме НАТО. Ще кілька років тому були статті в західній пресі і про катастрофічний стан техніки армії бундесверу, і про те, що, навіть, в американській армії не все так гладко. Не просто ж так вони ніяк не наважаться вступити в прямий конфлікт з кацапами, все чекають, поки ми виснажимо їхню армію до краю. І справа тут, швидше за все, не лише в наявності в кацапів ЯО...
За час моєї служби на БД наша СОЦ ні разу не припинила бойової роботи. Хоча випадки чп були, але підготовлений екіпаж багато що може усунути і власними силами.
Передвиборчий піар на самій гарячої темі.
Обидві Світові війни
Що швабня зробила з НАТАй
и по поставкам оружия посл. 5 лет кацапии, которым сейчас убивают украинцев, он не хочет покаяться?
АшотАшан прикриють же від нападу на Хранцію.
"Готовиться к войне". С кем? С англией
"Высокой интенсивности". Нет слов