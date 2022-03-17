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Новини За кордоном
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Франція має готуватися до війни високої інтенсивності у Європі, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час передвиборчого заходу у Парижі заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.

Макрона цитує Liberation, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У своїй промові Макрон анонсував, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, тоді як нині він становить трохи більше 40 млрд євро.

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За його словами, Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі.

Макрон сказав, що хоче "інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент".

Він також оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності поліції та жандармерії без подальших подробиць.
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Топ коментарі
+40
Смішний . Треба терміново зайнятися дорогами .
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17.03.2022 19:11
+27
Предвыборная кампания началась.
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17.03.2022 19:10
+23
Месьё Эммануэль, чтобы самим не воевать уже у себя дома, а то боюсь парижане не вынесут этой душераздирающей перспективы, лучше нам хорошенько помочь, здесь и сейчас
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17.03.2022 19:12
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Предвыборная кампания началась.
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17.03.2022 19:10 Відповісти
Это выглядит немного странно, он ведь не бюджетникам подымает зарплату, а говорит о перспективе войны в Европе. Вот так просто проснулся с утра и заговорил о войне в Европе....
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17.03.2022 19:24 Відповісти
ну так,большинство электората европейского против войны раиси в Украине.почему бы не поюзать тему?
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17.03.2022 19:32 Відповісти
он кажется с Хйлом недавно трындел. видимо прозрел. тот наверное ему еще Наполеона вспомнил, типа, можем повторить до Парижу.
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17.03.2022 21:53 Відповісти
предпохоронная, как политика...
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17.03.2022 19:25 Відповісти
Нихрена он не понимает - надо как Зеленский - сериальчик о Голобородько забабахать и пару видосиков снять -и стадо сразу тебя президентом выберет!
А Порошенко тоже о Армии и вооружении перед выборами говорил - баранам это оказалось ненужным...
Так что Макрону стоит задуматься...
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17.03.2022 19:35 Відповісти
У Франции запасов вооружения, как пишут эксперты, на 3-4 дня войны.
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17.03.2022 19:11 Відповісти
Так он поэтому и толкнул такую речь, чтобы отмазаться от помощи Украине вооружением.
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17.03.2022 19:24 Відповісти
тоді питання а на шо вони тратять 40 лярдів зелених?
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17.03.2022 19:32 Відповісти
Їм, навіть лінії Мажино непоиагають. Засравоїни
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17.03.2022 19:49 Відповісти
Смішний . Треба терміново зайнятися дорогами .
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17.03.2022 19:11 Відповісти
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17.03.2022 19:27 Відповісти
о,еманюель нарешті прокинулась...
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17.03.2022 19:11 Відповісти
Месьё Эммануэль, чтобы самим не воевать уже у себя дома, а то боюсь парижане не вынесут этой душераздирающей перспективы, лучше нам хорошенько помочь, здесь и сейчас
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17.03.2022 19:12 Відповісти
Ще древні знали: "Воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому. А найкраще - чужими руками."
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17.03.2022 19:25 Відповісти
США так завжди і робить. Мудрі люди.
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17.03.2022 19:46 Відповісти
А,їм недаав Господь розуму
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17.03.2022 19:48 Відповісти
це типу для тих, хто ще не знає, що ти мудило?
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17.03.2022 19:13 Відповісти
А цей, аби попіариться. Зброю дай, небо закрий і не буде в тебе війни, гімно
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17.03.2022 19:18 Відповісти
Не Макрон , а о-Мікрон
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17.03.2022 19:19 Відповісти
Мімікріон
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17.03.2022 19:23 Відповісти
А іще він сказав, шо хранцузська армія єдина боєздатна в Європі 😂😂😂
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17.03.2022 19:22 Відповісти
*****************
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17.03.2022 19:24 Відповісти
З жабоїдів такі вояки, як з кацапів люди
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17.03.2022 19:23 Відповісти
А що війна вже в Європі!?
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17.03.2022 19:23 Відповісти
Жарти?
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17.03.2022 19:46 Відповісти
Замість того щоб реально дієво допомогти Україні здолати кремлівське падло і закінчити війну, воно несе якусь дурню. Чи вони готуються до капітуляціі і колабораціі як у Другу світову війну?
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17.03.2022 19:23 Відповісти
А чим він дієво може допомогти Україні? Надіслати свою армію?
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17.03.2022 19:48 Відповісти
Може надати системи ППО та ПКР.
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17.03.2022 19:54 Відповісти
Які системи? Ті, через які нещодавно безпілотник пролетів непоміченим 3 країни НАТО? Не сміши. У французів, думаю, ППО нічим не краще.
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17.03.2022 20:56 Відповісти
Не плутай божий дар з яєчнею. Під системами ППО я мав на увазі різні ЗРК. А ти - систему організації ППО, розташування ЗРК та ефективність їх роботи. Якщо в найкращий ЗРК посадити роздовбаїв, або самі ЗРК розташувати погано, то вони здатні пропускати певні літаючі апарати. Довше за все той безпілотник знаходився в повітряному просторі Угорщині. А Угорщина в НАТО - ганебна пляма на джинсах капіталізму.
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17.03.2022 21:45 Відповісти
50х50. Хоч роздовбаям довір найкращу в світі техніку, хоч найкращим в світі спеціалістам - добиту до ручки техніку рівня 60-х минулого століття, та ще й напівсправну - результат буде той же самий. Тобто, майже нульовий.
ПС. А джинси капіталізму нині всі в плямах. Навіть те ж саме НАТО. Ще кілька років тому були статті в західній пресі і про катастрофічний стан техніки армії бундесверу, і про те, що, навіть, в американській армії не все так гладко. Не просто ж так вони ніяк не наважаться вступити в прямий конфлікт з кацапами, все чекають, поки ми виснажимо їхню армію до краю. І справа тут, швидше за все, не лише в наявності в кацапів ЯО...
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17.03.2022 22:33 Відповісти
Не треба ля-ля. Я служив свого часу на СОЦ (станция обнаружения целей) кінця 60-х років випуску. Найчастіше у нас виходили з ладу блоки низьковольтних випрямлячів. Але у нас їх було не менше 4-х в гарячому резерві (коли виходить з ладу основний - клацаєш тумблер і вже працює резервний.) Вже в техніці 80-х таке роблося автоматично.
За час моєї служби на БД наша СОЦ ні разу не припинила бойової роботи. Хоча випадки чп були, але підготовлений екіпаж багато що може усунути і власними силами.
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17.03.2022 23:04 Відповісти
Може. Але всьому є межа. Межа сроку служби і можливостей. Інакше б не конструювали нічого нового і не було б спеціалізованих ремонтних підприємств. Ніякий екіпаж не всесильний, який би підготовлений він не був.
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17.03.2022 23:19 Відповісти
Ви десь вичитали, що ЗРК, які може надати Франція всі на межі виработки ресурсу? Де саме?
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17.03.2022 23:57 Відповісти
Я вас цілком підтримую, але я мав на увазі скромніші запити-С-300 і не від Франції. Від Франції потрібно тільки не заважати! До речі Франція з 2015 до2020р була найбільшим постачальником зброї до раші.
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19.03.2022 00:38 Відповісти
Дати зброю, а армия в нас є своя і ще краща!
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17.03.2022 21:42 Відповісти
у вас есть шанс значительно снизить эти затраты, перенаправив часть из них в нужное русло... но вы опять готовитесь все прое@ать...
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17.03.2022 19:24 Відповісти
Яке воно тупе, жах. Про який континент воно там мямле ? На твоєму падло контененті уже 21 день йде повномасштабна війна. Куколд чортовий, хто продавав оминувши санкції збою і комплектуючі кацапам? Не ви з нацистами меркельшами,шредерами і остальним гімном?
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17.03.2022 19:26 Відповісти
В Макарона вибори незабаром, от воно й бігає, вдає "миротворця" та верзе казна що... Аби мерехтіти перед очима виборців.
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17.03.2022 20:30 Відповісти
Понятно, значит силы НАТО в Европе вообще никакие.
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17.03.2022 19:28 Відповісти
Навіть жаб'ятники зрозуміли
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17.03.2022 19:45 Відповісти
а ты, сучёнок, ещё пожуй сопли пару месяцев, и получишь
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17.03.2022 19:28 Відповісти
Звичайна практика:
Передвиборчий піар на самій гарячої темі.
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17.03.2022 19:29 Відповісти
Війна вже йде на континенті.
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17.03.2022 19:33 Відповісти
Прпуоізьма,їзнє Все
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17.03.2022 19:44 Відповісти
Що там готуватись, ці чуваки звикли здаватись на другий день.
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17.03.2022 19:35 Відповісти
Вони вміють гучно перднути,й обісратися
Обидві Світові війни
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17.03.2022 19:43 Відповісти
НАТА,НАТА, віра в НАТУ
Що швабня зробила з НАТАй
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17.03.2022 19:41 Відповісти
для начала было бы неплохо жабоедам прикрыть леруа и ашан в кацапии. А то как-то диковато выглядит подготовка до війни високої інтенсивності
и по поставкам оружия посл. 5 лет кацапии, которым сейчас убивают украинцев, он не хочет покаяться?
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17.03.2022 19:55 Відповісти
Хм, так Леруа Мурлен і Ашот Ашан прикриють же від нападу на Хранцію.
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17.03.2022 20:05 Відповісти
Тут можно разделить на 2 вопроса.
"Готовиться к войне". С кем? С англией
"Высокой интенсивности". Нет слов
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17.03.2022 20:27 Відповісти
Готують суспільну думку й привід до того, щоб тиснути на Україну підписати з "уйлом капітуляцію. Мовляв, домовтеся "припинити цю війну", щоб, мовляв, не було "третьої світової". Брехня. Війну Росії проти України припинити дуже легко - ввести якумога швидше й повніше ембарго на російські нафту та газ. А також надати Україні якнайбільшу віськову підтримку - самольотами, ППО, ударними безпілотниками. І останнє можна зробити дуже легко й швидко, й навіть не обов'язково про це голосно афішувати. Головне - щоб було бажання. Більше не треба нічого.
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17.03.2022 21:14 Відповісти
 
 