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Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння: Перевіряйте "уповноважених", які звертаються по зброю для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння, амуніції та іншої продукції, необхідної Збройним Силам України. Очільник Міноборони закликав бути пильними і уточнювати повноваження "уповноважених осіб" в посольствах та апаратах військових аташе України, аби це не потрапило до зрадників, шахраїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На жаль, як і в будь-якій війні, є й ті, хто прагне заробити на горі. Ці люди можуть представлятися "радниками", "помічниками", "начальниками департаментів" і навіть демонструвати "документи"-підробки. Як міністр, відповідально заявляю: всі вони - покидьки, мародери і зрадники, які не мають жодного стосунку до оборони України, а працюють на власну кишеню та/або ворога. Враховуючи це, я закликаю світову спільноту до пильності і прошу уточнювати повноваження "уповноважених осіб" в посольствах та апаратах військових аташе України, а всіх цих "баронів-зброярів" з липовими документами передавати правоохоронним органам", - зазначив Резніков.

Він заявив, що вся військова допомога, до останнього патрона і цента, іде і буде йти за призначенням - на оборону і захист від російських окупантів, а мародерам - місце за ґратами.

Також читайте: Резніков виступив на засіданні Північноатлантичної Ради НАТО: Кремль зазнає невдачі. Питання лише в ціні, яку заплатить Україна

Автор: Володимир Янченко
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Військовий стан,тих сучяр тре вішати без суду.
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17.03.2022 19:44 Відповісти
Та вони по Європах шастають.
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Це він про кого, про делегацію переговорників?
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17.03.2022 21:59 Відповісти
 
 