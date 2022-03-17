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Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" в РФ, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шойгу

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу надіслав листа міністру культури РФ Ользі Любомовій з проханням виключити президента України Володимира Зеленського "з культурного порядку денного" Росії.

Про це йдеться в листі Шойгу, фотографію якого виданню "Медиазона" надало джерело, близьке до Мінкульту РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Популяризація зазначених осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, ухвалених керівництвом країни та Міноборони", - написав Шойгу.

Окрім Зеленського Шойгу попросив прибрати з "культурного порядку денного" РФ продюсера Олександра Роднянського, який виступає проти вторгнення РФ в Україну.

Читайте: Велика Британія запровадила санкції проти Мішустіна, Собяніна, Пєскова, Шойгу, Медведєва. До оновленого списку потрапили близько 350 росіян

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+76
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

6 ч. ·

Геноцид - це московський спосіб ведення війни, і так було, є і буде, поки Москва Москвою. Комент (із других рук) від лікаря, що працював у Сирії, прислали мені вночі польські друзі, приголомшені злочином у Маріуполі, перекладаю головне:

"...вони бомбили насамперед лікарні, дитсадки, всю необхідну для виживання інфраструктуру, щоб викликати гуманітарну кризу... Єдиним способом уберегти в сирійському місті санітарний пункт від нальоту російської авіації було приховати, що це санітарний пункт. Натомість подавати його координати спостерігачам ООН було просто самогубством, бо тоді його позначали на мапах як медичний заклад (з погляду права недоторканий), і він негайно ставав об'єктом атаки. Цей альтернативний спосіб ведення війни російські сили розробили й застосовували досі в "менш важливих" місцях, як Чечня, Грузія чи Сирія, а тепер просто ткнули нас в нього носом..." (с)

Мені здається, це важливо розуміти: театр у Маріуполі орки бомбили НАВМИСНЕ - саме тому, що ЗНАЛИ, що там сховище.

А звідси висновок: нам усім треба бути максимально обережними з поданням інформації про всі життєво важливі "точки" міської інфраструктури. Постійно пам'ятати, що наші лікарні, дитсадки й бомбосховища - це для орків ЦІЛІ. Не ляпати про них по-мирному безтурботно, шифрувати місцезнаходження в розмовах по телефону й соцмережах. Вчитися мови війни.

І перестаньте вже, нарешті, їм докоряти, як малятам у ясельній групі, - ай-яй-яй, дивіться, що ви наробили, і не стидно вам?.. Їм не має бути стидно. Їм має бути страшно. Іншого способу зупинити терористичну армію не існує.
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17.03.2022 19:24
+30
Hellis



@13Hellis_13

·
4 год



Мосийчук с Климкиным по ТВ. Она круг за кругом пытается выдавить из него, что в НАТО мы идти не должны, ибо "нас там не ждут". Ответы Климкина ее не устраивают, ибо он говорит о поведении нашей власти. Но Климкин непробиваем. Су&а коломойская... Норратив понятен
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17.03.2022 19:31
+26
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 19:25
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

6 ч. ·

Геноцид - це московський спосіб ведення війни, і так було, є і буде, поки Москва Москвою. Комент (із других рук) від лікаря, що працював у Сирії, прислали мені вночі польські друзі, приголомшені злочином у Маріуполі, перекладаю головне:

"...вони бомбили насамперед лікарні, дитсадки, всю необхідну для виживання інфраструктуру, щоб викликати гуманітарну кризу... Єдиним способом уберегти в сирійському місті санітарний пункт від нальоту російської авіації було приховати, що це санітарний пункт. Натомість подавати його координати спостерігачам ООН було просто самогубством, бо тоді його позначали на мапах як медичний заклад (з погляду права недоторканий), і він негайно ставав об'єктом атаки. Цей альтернативний спосіб ведення війни російські сили розробили й застосовували досі в "менш важливих" місцях, як Чечня, Грузія чи Сирія, а тепер просто ткнули нас в нього носом..." (с)

Мені здається, це важливо розуміти: театр у Маріуполі орки бомбили НАВМИСНЕ - саме тому, що ЗНАЛИ, що там сховище.

А звідси висновок: нам усім треба бути максимально обережними з поданням інформації про всі життєво важливі "точки" міської інфраструктури. Постійно пам'ятати, що наші лікарні, дитсадки й бомбосховища - це для орків ЦІЛІ. Не ляпати про них по-мирному безтурботно, шифрувати місцезнаходження в розмовах по телефону й соцмережах. Вчитися мови війни.

І перестаньте вже, нарешті, їм докоряти, як малятам у ясельній групі, - ай-яй-яй, дивіться, що ви наробили, і не стидно вам?.. Їм не має бути стидно. Їм має бути страшно. Іншого способу зупинити терористичну армію не існує.
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17.03.2022 19:24 Відповісти
Дякую, Оксано, за корисну інфу
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17.03.2022 19:33 Відповісти
Це в жодному разі не випадковість, це система
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17.03.2022 19:52 Відповісти
Все це цинічне бомбардування лікарень, пологових будинків, драм-театру в Маріуполі з цивільними всередині, взагалі, сама ситуація з Маріуполем, окрім викликати гуманітарну катастрофу, насамперед, мають ще й ціль психологичного тиску на нас. Аби шантажувати нас.
Щоб бубочка, коли підпиши сдачу України росіянам - могло потім сказати: "я хотів припинити "вбивство українців". Це тиск - посадити нас за "стіл переговорів" та примусити підписати капітуляцію з денаціфікацією-деукраїнізацією-русифікацією, виведенням Росії з під санкцій, ослабленням України, відмовою від НАТО і в кінечному підсумку подальшим загарбанням і перетравленням РФ-ією України.
Українці, не ведіться на це - бо програємо. і всі, абсолютно всі наші жертви стануть марними, а нас наші нащадки проклянуть за це назавжди. Сто років тому вже було так. І закінчилося тотальним грабунком, русифікацією, голодомором, геноцидом українців. Але тоді, ми ще дивом вижили. Зараз Росія нам вже другого шансу не дасть.
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17.03.2022 21:00 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 19:25 Відповісти
Это уже не клиника это агония подху...ловской **********.
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17.03.2022 19:26 Відповісти
Все. Можна переговори не проводити.
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17.03.2022 19:26 Відповісти
Налякав голою сракою їжака.
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17.03.2022 19:27 Відповісти
Шойгу такі слова вивчив - культурний порядок , звідки в мордорі культура і порядок
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17.03.2022 19:27 Відповісти
Чули ми вашу культуру в переговорах.
Ало, ето прачичная?
*********- Министерство культурьі слушает..
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17.03.2022 19:29 Відповісти
Боже убери с земли двух сатанистов
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17.03.2022 19:29 Відповісти
Не двух, а 130 миллионов....ну,или сколько их там на стране-помойке есть.
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17.03.2022 19:37 Відповісти
Фельдмаршал и шаман одновременно всех времён и народов гавно-шойгу посягнул на цветное, сериалы и видосики? Ну такое ему явно не простят, а народ как качал контент из Сети, так и будет. Поэтому и здесь получается : "плыли-плыли и на берегу обисрались"
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17.03.2022 19:29 Відповісти
Включайте Задорнова про тупых американцев, как раз в тему
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17.03.2022 19:31 Відповісти
От цього ми рашці точно не пробачимо.
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17.03.2022 19:31 Відповісти
Hellis



@13Hellis_13

·
4 год



Мосийчук с Климкиным по ТВ. Она круг за кругом пытается выдавить из него, что в НАТО мы идти не должны, ибо "нас там не ждут". Ответы Климкина ее не устраивают, ибо он говорит о поведении нашей власти. Но Климкин непробиваем. Су&а коломойская... Норратив понятен
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17.03.2022 19:31 Відповісти
Самое смешное что это говно думает, что всё будет как до войны.
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17.03.2022 19:33 Відповісти
ви думаєте ні? тоді я вам заздрю... бо дивлячись на наш охлос і його коротку пам"ять, віриться в зворотнє
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17.03.2022 20:05 Відповісти
А это не имеет никакого значения.
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17.03.2022 20:16 Відповісти
НАТО і ЄС для бень "cмерти подобно"
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17.03.2022 19:36 Відповісти
Россия окажется теперь без Сватов? Хороший плюс. Квартал и прочие делали контент на русском, чтобы продавать его в Россию. Теперь может начнут делать на украинском и меньше будут совать туда шовинистических русских стереотипов.
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17.03.2022 19:31 Відповісти
так , це ганьба! міг би і сам наш сонцесяйний своє лайно прибрати, гроші криваві дати на армію і попросити вибачення за ту гидоту, яку лив на Україну....
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17.03.2022 20:07 Відповісти
шойгу знает толк в популизаторстве
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17.03.2022 19:32 Відповісти
так уже путю облизал, так старался...
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17.03.2022 19:33 Відповісти
Хм... ВАЖЛИВО!
Шойгу залазить на не своє "поле" та дає розпорядження, які міг би давати чи Прем'єр, чи Президент.
Уйло вже списали?
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17.03.2022 19:34 Відповісти
Там Володин, Рогозин и Шойгу. Три всадника апокалипсиса.
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17.03.2022 19:37 Відповісти
Три сына шлюх
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17.03.2022 19:59 Відповісти
В связи с беспрецедентным антихрюссийским поведением Украины, шойгу, со всей решимостью объявляет Зеленскому...игнор
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17.03.2022 19:36 Відповісти
Так свати уже фсьо?
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17.03.2022 19:37 Відповісти
та ні! тепер це лайно нам будуть впарювати з потрійною силою. думаєте дарма лисий піарас кашевой аж через тиждень записався в тероборону? завтра об"являть, що добронравов - диверсії вчиняв у тилу врага, і піпл схаває((((
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17.03.2022 20:10 Відповісти
Когда я слышу слово "культура" от Шойга, я звоню в псих лечебницу, не их клиент сбежал из палаты номер 6.
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17.03.2022 19:41 Відповісти
Это они таким образом голову в песок пытаются засунуть. Как страусы. Позорище. Расписываются в собственном бессилии.
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17.03.2022 19:42 Відповісти
Это перерастет в террор против россиян. Ну ладно. Я не против. Лучше быть расстрелянным чем жить в РФ. Они и кучу забункерцев расстреляют как всегда. Во всём есть плюс.
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17.03.2022 20:20 Відповісти
оркі думають що вони дійсно вміють ДУМАТИ)))
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17.03.2022 19:42 Відповісти
Шойгу, напиши листа, щоб у цей перелік включили Ківу (нехай буде почесним гібоном кацапської орди), включіть Шуфрича (нехай буде почесним гівнюком з вічно битим рилом), а також всіх інших опзешопників !
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17.03.2022 19:44 Відповісти
Напевно ***** зажмурили, якщо цей оленейоб вказівки роздає.
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17.03.2022 19:45 Відповісти
А как же "Ржевский против Наполеона"? А "Ирония судьбы 2"?)))
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17.03.2022 19:47 Відповісти
Шойгу включиты в обисрани партянкы!!!
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17.03.2022 19:52 Відповісти
Танки кончаются. Пора Шойгу, как специалисту создавать дивизию на боевых собачьих упряжках.
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17.03.2022 20:01 Відповісти
а у нас не только Зеленский есть, а еще Азов и Правый сектор ))
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17.03.2022 20:02 Відповісти
азов і пс голими сраками перед кацапами крутили? чи може безлєрам і яникам концерти давали?
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17.03.2022 20:12 Відповісти
шульга, а ты оказывается гофнюк, чисто рюзьгого происхождения...
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17.03.2022 20:04 Відповісти
"Такую сильную неприязнь испытываю к потерпевшему, что даже кушать не могу!"
©
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17.03.2022 20:04 Відповісти
Если шойга закроет глаза и засунет свою голову себе в жопу , то ему будет не так страшно.
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17.03.2022 20:05 Відповісти
Що і Сватів русня не побачать?
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17.03.2022 20:10 Відповісти
В России разные башни. Силовики, фсб, грушники. Их агенты это фигуры которыми они играют. Когда надо их убирают с доски. Лучше всего это было видно по ОРДЛО, где лидерами крутили разные группировки, убивали их или смещали время от времени в зависимости от того какая башня влезла.
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Оттого когда говорят - вот смотрите его русские мочат. Того же Навального. Но Навальный просто имеет кураторов из другой башни, вот и всё. И его отдали как жертву в игре. И он сам это знает. Такая его роль. Так делается политика в России - ничего настоящего, театр марионеток.
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17.03.2022 20:59 Відповісти
.... яка припинить існування після перемоги над "підступною рашисткою навалою" - так буде написано в новітніх підручниках історії.
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17.03.2022 20:14 Відповісти
А шо такое? Олени волнуются? Удои падают?
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17.03.2022 20:16 Відповісти
Боже, какой удар по Украине и лично по Зеленскому... Рыдаю... 🤣🤣🤣
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17.03.2022 20:18 Відповісти
Тунгус в погонах определяет культурную повестку дня ватникам, тоже оригинально!
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17.03.2022 20:22 Відповісти
Незабаром раша буде виключена із усіх просторів
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17.03.2022 20:22 Відповісти
хехе, че свати не будут показывать по кацапскому телеку?, мразота
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17.03.2022 20:37 Відповісти
Та невже.В росії є культурний порядок денний.Та Зеленський має пишатися тим що його виключили з цьго порядку
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17.03.2022 21:24 Відповісти
Я конечно могу понять всю иронию комментаторов по шойгу, но меня больше волнует то, что судя по всему зе до сих пор зарабатывал на рассии
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17.03.2022 21:34 Відповісти
Надо так понимать, что культурой в Залесье занимается министерство обороны? Но это хорошо, что они до сих пор считают упомянутую тошнотную продукцию культурой.
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17.03.2022 21:35 Відповісти
Себя исключи бурятский культурный *****.
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17.03.2022 22:52 Відповісти
 
 