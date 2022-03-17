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Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" в РФ, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу надіслав листа міністру культури РФ Ользі Любомовій з проханням виключити президента України Володимира Зеленського "з культурного порядку денного" Росії.
Про це йдеться в листі Шойгу, фотографію якого виданню "Медиазона" надало джерело, близьке до Мінкульту РФ, передає Цензор.НЕТ.
"Популяризація зазначених осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, ухвалених керівництвом країни та Міноборони", - написав Шойгу.
Окрім Зеленського Шойгу попросив прибрати з "культурного порядку денного" РФ продюсера Олександра Роднянського, який виступає проти вторгнення РФ в Україну.
Топ коментарі
+76 olele
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+30 Ksenia VB
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6 ч. ·
Геноцид - це московський спосіб ведення війни, і так було, є і буде, поки Москва Москвою. Комент (із других рук) від лікаря, що працював у Сирії, прислали мені вночі польські друзі, приголомшені злочином у Маріуполі, перекладаю головне:
"...вони бомбили насамперед лікарні, дитсадки, всю необхідну для виживання інфраструктуру, щоб викликати гуманітарну кризу... Єдиним способом уберегти в сирійському місті санітарний пункт від нальоту російської авіації було приховати, що це санітарний пункт. Натомість подавати його координати спостерігачам ООН було просто самогубством, бо тоді його позначали на мапах як медичний заклад (з погляду права недоторканий), і він негайно ставав об'єктом атаки. Цей альтернативний спосіб ведення війни російські сили розробили й застосовували досі в "менш важливих" місцях, як Чечня, Грузія чи Сирія, а тепер просто ткнули нас в нього носом..." (с)
Мені здається, це важливо розуміти: театр у Маріуполі орки бомбили НАВМИСНЕ - саме тому, що ЗНАЛИ, що там сховище.
А звідси висновок: нам усім треба бути максимально обережними з поданням інформації про всі життєво важливі "точки" міської інфраструктури. Постійно пам'ятати, що наші лікарні, дитсадки й бомбосховища - це для орків ЦІЛІ. Не ляпати про них по-мирному безтурботно, шифрувати місцезнаходження в розмовах по телефону й соцмережах. Вчитися мови війни.
І перестаньте вже, нарешті, їм докоряти, як малятам у ясельній групі, - ай-яй-яй, дивіться, що ви наробили, і не стидно вам?.. Їм не має бути стидно. Їм має бути страшно. Іншого способу зупинити терористичну армію не існує.
Щоб бубочка, коли підпиши сдачу України росіянам - могло потім сказати: "я хотів припинити "вбивство українців". Це тиск - посадити нас за "стіл переговорів" та примусити підписати капітуляцію з денаціфікацією-деукраїнізацією-русифікацією, виведенням Росії з під санкцій, ослабленням України, відмовою від НАТО і в кінечному підсумку подальшим загарбанням і перетравленням РФ-ією України.
Українці, не ведіться на це - бо програємо. і всі, абсолютно всі наші жертви стануть марними, а нас наші нащадки проклянуть за це назавжди. Сто років тому вже було так. І закінчилося тотальним грабунком, русифікацією, голодомором, геноцидом українців. Але тоді, ми ще дивом вижили. Зараз Росія нам вже другого шансу не дасть.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Ало, ето прачичная?
*********- Министерство культурьі слушает..
@13Hellis_13
·
4 год
Мосийчук с Климкиным по ТВ. Она круг за кругом пытается выдавить из него, что в НАТО мы идти не должны, ибо "нас там не ждут". Ответы Климкина ее не устраивают, ибо он говорит о поведении нашей власти. Но Климкин непробиваем. Су&а коломойская... Норратив понятен
Шойгу залазить на не своє "поле" та дає розпорядження, які міг би давати чи Прем'єр, чи Президент.
Уйло вже списали?
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