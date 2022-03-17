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У Сєверодонецьку російські загарбники обстріляли притулок для матерів із дітьми, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

У Сєверодонецьку на Луганщині російські загарбники обстріляли притулок для матерів із дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російські звірі знову напали на дітей. У Сєверодонецьку окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Мешканці та працівники закладу в безпеці. В цьому закладі від ворожих обстрілів переховувалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там", - написав очільник області.

Він додав, що безпечних місць на Луганщині більше немає.

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Автор: Роман Свиридович
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не Сєвєродонецьку, а Сіверодонецьку
вчить українську топоніміку
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17.03.2022 19:43 Відповісти
Так...і Маріупіль. І Севастопіль.
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17.03.2022 19:46 Відповісти
Все правильно:
Маріупіль

Севастопіль. хоча бувають і виключення.
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17.03.2022 19:51 Відповісти
Я ще з дитинства казав, що філологія - це геополітика.
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17.03.2022 20:01 Відповісти
Дебіли скажуть, що там був азов.
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17.03.2022 19:50 Відповісти
Для орков ничего святого нет,будь то церковь,роддом,приют, не люди они и подлежат смерти.
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17.03.2022 19:51 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 20:16 Відповісти
 
 