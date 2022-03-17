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В Северодонецке российские захватчики обстреляли приют для матерей с детьми, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина

В Северодонецке Луганской области российские захватчики обстреляли приют для матерей с детьми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российские звери снова напали на детей. В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Жители и работники учреждения в безопасности. В этом учреждении от вражеских обстрелов скрывались множество мам с малышами, но россия догнала их и там", - написал глава области.

Он добавил, что безопасных мест в Луганской области больше нет.

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не Сєвєродонецьку, а Сіверодонецьку
вчить українську топоніміку
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17.03.2022 19:43 Ответить
Так...і Маріупіль. І Севастопіль.
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17.03.2022 19:46 Ответить
Все правильно:
Маріупіль

Севастопіль. хоча бувають і виключення.
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17.03.2022 19:51 Ответить
Я ще з дитинства казав, що філологія - це геополітика.
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17.03.2022 20:01 Ответить
Дебіли скажуть, що там був азов.
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17.03.2022 19:50 Ответить
Для орков ничего святого нет,будь то церковь,роддом,приют, не люди они и подлежат смерти.
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17.03.2022 19:51 Ответить
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 20:16 Ответить
 
 