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У Росії закінчуються "Калібри" та "Іскандери". - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські війська використали майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", - відзначається у поідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні, - Пентагон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+47
Чтобы у них закончилось все! И сама Параша закончилась бы как Империя зла!
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17.03.2022 20:51
+24
Ну нафіг, не розслабляємось, лучше тут пере бз дєть чим недо бз деть
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17.03.2022 20:50
+24
Когда китайцы с японцами начнут возвращать свои исторические территории, кацапы будут их встречать голой жопой.
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17.03.2022 20:53
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Ну нафіг, не розслабляємось, лучше тут пере бз дєть чим недо бз деть
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17.03.2022 20:50 Відповісти
У них є ще 700 крилатих ракет Х-55, які Україна віддала за газ при Кучмі, Лазаренці та бабі жЮлі

Ракети - гівно, але з попаданням в 100 м радіусом для спальних районів великих міст саме то (
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17.03.2022 21:17 Відповісти
Так и Х101 наверное еще много...
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17.03.2022 21:28 Відповісти
Так в термоядерном исполнении 100 метров это вообще ниочем,там всеравно при 200 кт,а у Х-555 (с обычной боеголовкой таж Х-55) совсем другое -точность не хуже калибровской ,при большей дальности -они ими сирию не раз обстреливали со своих стратегов
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17.03.2022 21:39 Відповісти
дай Боже щоб це було так
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17.03.2022 20:50 Відповісти
есть такая штука катапульта. загрузят десяток жмуров и огонь.
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17.03.2022 20:50 Відповісти
Чтобы у них закончилось все! И сама Параша закончилась бы как Империя зла!
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17.03.2022 20:51 Відповісти
Треба щоб рашка закінчилася раніше ніж її зброя.
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18.03.2022 12:22 Відповісти
Є повітря -земля 5500 км дальності Х-101 . Рано нам радіти . Нажаль .
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17.03.2022 20:52 Відповісти
Їх мало і якщо кацапи їх усі використвають то ядерної тріади вже не буде.
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17.03.2022 20:57 Відповісти
Я читав , що сотні .
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17.03.2022 21:32 Відповісти
Але багато оснащені ядерними боєголовками.
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18.03.2022 12:23 Відповісти
На которые всего 10 тушек, нада тушки валить, лущее прямо в Энгельсе шоп все сразу.
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17.03.2022 21:08 Відповісти
І як їх ту-шкувати ?
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17.03.2022 21:33 Відповісти
А это вопросы к тому кто х55 пробухал.
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18.03.2022 00:34 Відповісти
Да пізно згадувати, зараз треба думати, тільки варіант диверсії, але дуже складний.
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18.03.2022 12:24 Відповісти
Исчё Ту -141 есть.
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18.03.2022 15:09 Відповісти
Я розумію, що азейбарджанці у війні в якості ударного безпілотника АН-2 використовували, але то все одно не те, навіть дальність тільки 1000 км. А ще спробуйте в нього хоч 500 кг тротилу втиснути, та він напевно навіть не взлетить. А менше нема сенсу. Утопія.
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18.03.2022 16:30 Відповісти
Увага на те, що авіабомб у них ще вдосталь. Тому розслаблятися ще не час.
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17.03.2022 20:52 Відповісти
Вместе с авиабомбами будут падать и кацапские летуны, попадая под удары систем ПВО. А их не так уж и много осталось.
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17.03.2022 20:55 Відповісти
Системи ППО ще треба отримати, бо невідомо скільки ще бюрократичні європейці будуть грати в цю чехарду "можемо - не можемо". А потім - розмістити системи у всіх областях в достатній кількості. То ж не варто казати "гоп", не перестрибнувши.
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17.03.2022 21:07 Відповісти
В Украине и так есть системы ПВО, которые уже под сотню кацапских пепелацев приземлили. Просто их не хватает прикрыть всю территорию Украины, но там, где они есть, кацапы не рискуют залетать и долбают ракетами, которые кстати далеко не все долетают до цели, благодаря тем же ПВО-шникам.
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17.03.2022 21:19 Відповісти
А якщо запускатимуть ракети за 5000 км , то чим їх ? Рогаткою ?
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17.03.2022 21:51 Відповісти
Дорогущие ракеты, которые можно запускать за 5 тыс. км. и чугуниевые бомбы, которых много и не жалко - это все таки разные вещи.
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17.03.2022 22:07 Відповісти
Ти про що ?
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17.03.2022 22:23 Відповісти
стратегічний бомбардувальник може бомбити з висоти і 10км. його не достанеш, а ні стінгером, а ні стрілою. потрібні буки та С300, а в нас їх не багато. ми ними всю Україну не закриємо.
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17.03.2022 21:59 Відповісти
Стратегические бомбардировщики стоят многие сотни миллионов долларов, их число измеряется двухзначной цифрой и посылать их бомбить старыми бомбами туда, где по дороге им может встретиться какой-нибудь "Бук" или МИГ, подкравшийся на малой высоте, никто не будет, так как собственные убытки от такого налета могут сильно превысить возможные убытки противника.
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17.03.2022 22:15 Відповісти
Харош спамити . Це не пивнуха . Ви експерт ?
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17.03.2022 22:24 Відповісти
Да і Ви не представились, людина нормально пише, це я Вам як ППОшник кажу.
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18.03.2022 12:27 Відповісти
Когда китайцы с японцами начнут возвращать свои исторические территории, кацапы будут их встречать голой жопой.
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17.03.2022 20:53 Відповісти
Именно это ждут косорылые. Они ждут когда кацапы весь арсенал на нас потратят.
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17.03.2022 21:01 Відповісти
Уже считай дождались. Могут приступать хоть завтра. Хотя не, через полгодика все будет намного интересней.
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17.03.2022 21:06 Відповісти
от же іпануті, слів немає. **** скільки землі у них, живіть, плодіться, хазяйнуйте. Ні, воно, кацапня драна, лізе по сусідах...
Ще в совку наробили гидоти і хай комуняки не розповідають, про промисловий потенціал. Вугілля з неглибоких шарів викопали? Кривий Ріг, Комсомольськ - глибоченні рани на землі ради металу. Де той метал? У газопроводах по одній шостій суші розкиданий. Бочки з паливом по всій тундрі. Танків десятки тисяч. А звичайного автомобіля легкового - дуля вам, стійте в черзі років 15. Квартиру - теж не менше. За те по всьому світу своє рило всунути встигали. Промисловість України зав'язали на комплектуючі не ради кооперації, ні. Зав'язали, аби не здумали самостійно жити.
Я вже писав і ще більше укріплююся в своїй думці: справжня причина агресії - поступове, але впевнене відділення від московської опіки. Енергетична система відділена. Газ збиралися добувати сланцевий і на шельфі Чорного моря. З передовими технологіями добувати газ в центрі Європи - яка його собівартість порівняно із добутим за полярним колом? - Мізерна. Тобто все, на що вони в майбутньому збиралися і далі опиратися, вислизало із жадібних московських лап. Якби одесити років із двадцять п'ять тому не вишморгувалися на догоду раші із протестами проти нафтового терміналу, то й нафтопровід Одеса -Броди давно б позбавив монополію раші в продажу нафти в Європу з цього напряму.
У нас працювали Херсонський, Кременчуцький, Лисичанський (здається), і на заході один - чотири великих нафтопереробних підприємств. Окрім того ще й газопереробні теж виробляють бензин із конденсату.

Якщо повернутися і пильно подивитися на минуле - зразу видно рашистську роботу по ослабленню виробничого потенціалу України. Роботу постійну, явну і скриту. І коли в нас закривають виробництва і мало платять, то багато робочих рук подалися в рашу.
Яким же ударом по раші в цьому ключі було відкриття кордонів для українських заробітчан на захід. Вони ж бо відворювали щось типу " цивілізованого" гулагу. Де приїжджі будуть гнути спини, а кацапня буде вертухаями. А без нас у них нічого не виходить.
От і напали. Або зроблять рабами. Або знищать. Щоб усі боялися. І не насміхалися.
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17.03.2022 21:28 Відповісти
комент писався під музику, що озвучувала ролик з Волновахи - https://www.youtube.com/watch?v=opiUajt1_S0
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17.03.2022 21:39 Відповісти
хватит у пуйла термояда и на японию и на китай,так что не надейтесь на их помощь,надо больше приземлить обычной авиации ,что б обычными фабами не бомбили с большой высоты.
А ракеты скоро кончатся-там производственная мощность у РФ небольшая (80-100 штук в год)
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17.03.2022 21:44 Відповісти
Чего-то мне кажется, что у москвичей потеря каких-то сраных ****** вызовет гораздо меньшее огорчение, чем большое радиоактивное болото на месте, где раньше была москва, которое неизбежно возникнет, если начать кидаться термоядом.
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17.03.2022 22:21 Відповісти
я просто сказал почему пуйло не боится ни китая ни нато,ни японии-пока у него есть ЯО никаких поползновений на сибирь и курилы он не боится.
Вот из этого и надо нам исходить и не надеятся на каких либо шакалов-хотели бы помочь-помогли бы реальнее
Я думаю не надо говорить ,что население китая на 70 процентов находится компактно на Великой китайской равнине-любое столкновение с ядерной державой там противопоказано априори-так что все потуги на Тайвань или сибирь чреваты
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17.03.2022 22:28 Відповісти
А еси в ваенторге прададут.
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18.03.2022 15:11 Відповісти
доктрину кацапскую на досуге почитайте
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17.03.2022 22:32 Відповісти
Взяти Київ.
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17.03.2022 20:53 Відповісти
Є ще десь 900 ракет х 101. Їх достатньо для руйнування всієї інфраструктури України
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17.03.2022 20:55 Відповісти
Нема там стільки, навіть близько. У 1991 році може було, зараз нема.
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Їх почали робити в 1995
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17.03.2022 21:04 Відповісти
Перепутав з Х-55, так як не сильно спеціаліст у питанні. Але якщо прийняли на озброєння в 2013 році, то їх там точно 900 одиниць навіть близько нема.
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17.03.2022 21:08 Відповісти
Гроза писав що їх всього 1000 але вже сотню потратили на нас мабуть
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17.03.2022 21:19 Відповісти
А проти них як раз і потрібне закриття неба.
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Забудьте вже про це, ніхто повністю небо не закриє.
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18.03.2022 12:29 Відповісти
Апосся начнецца разрушение сруктуры пида рассии.
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17.03.2022 21:10 Відповісти
они в основном под СБЧ рассчитаны
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17.03.2022 21:45 Відповісти
То вони бомби фугасні скидують.Вони тут вже напевне більше 10 тисяч людей вбили.В Київській області всіх цивільних і не тільки загнали в подвали і морять голодом,розстрілюють і тд.Ті хто вирвався звідти,кажуть що люди реально вже не виживуть,а це ще тисячі.

Вбивати москалів потрібно.А для цього,потрібна тотальна роздача зброї,по паспорту.Бо по іншому,їх не перемогти.Вони заходять в села і містечка і нищать без збройних цивільних людей.
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17.03.2022 20:56 Відповісти
весь *********** арсенал полетить на нашу землю,бо цьому підару немає куди відступати
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17.03.2022 20:57 Відповісти
Треба, щоб вони збивалися вже над територією Орди.
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17.03.2022 20:59 Відповісти
Чому Бог не допомагає Україні збивати ворожі літаки, гелікоптери ракети, йому зверху що не видно ? Чи кляті московити і всевишнього зазомбували, що українці - неонацисти ?
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17.03.2022 21:00 Відповісти
Какой из более 2000 придуманных человечеством богов?
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17.03.2022 21:34 Відповісти
Бо 2000 - не боги вони - а придумані людьми - Ви правильно все написали.

Рекомендую підняти хронології в архівах Римської імперії, де чорним по білому
написано все, що було за римлян 2000 років тому у окупованій Палестині - там Ви
знайдете сухий, хронологічний історичний текст усього, що відбувалося і Ви
переконаєтеся на історичних доказах, що все, що пишуть Євангелія про Христа -
є правда. І написали це у свої архіви римляни - противники євреїв.
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17.03.2022 21:43 Відповісти
лечись верун
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17.03.2022 22:28 Відповісти
Тому, що Божі думки є більші за людські, наскільки небо вище за землю.
І це не значить, що зло не буде покаране - це дуже помилкова думка.

Бог визначив час, коли це все буде припинено і написав про це в Біблії.
Також Ви помиляєтесь на рахунок сутності Бога, гадаючи, що максимум в середньому
80-100 років життя тут можуть порівнятися з нескінченністю в житті після тілесної смерті.

Ті безневинні дітки, ненароджені і замордовані - уже не бачуть ні горя, ні сліз, бо є дітьми Його.
А ті нелюди, що це роблять чи вже не можуть цього робити - Бога ніколи не знали і не побачать,
натомість, будуть вічно в муках з тим, кому приготоване озеро огняне. Такий суверинітет Божий.
Бо коли б знали Бога, то не було б війн взагалі, бо Бог є Любов.

А тепер на рахунок війська Божого - якщо почитаєте, то знайдете, що:
1) 1 ангел за ніч вигубив 150 тисяч війська, а ангелів у Бога - легіони
2) Бог за 40 днів потопив усю землю через зло людей на ній
3) Після потопу Бог сказав, що цього Він більше не зробить і дав веселку за пам"ятку.
4) Вдруге Бог прийде вже не як Спаситель, але як Бог і суддя, щоб кожен отримав по приказці
"що посієш - те і пожнеш"

А поки через гріх - князь світу цього - диявол - з усіма витікаючими. До певного часу.

Все це визнавали і козаки наші запорожці. Інакше про духовність козацтва не було б ні згадок
ні церков - нічого. А так ми маємо - великий український спадок і боротьбу за наші цінності.

«Борімося - поборемо!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Таким чином, у них не буде чим підтримувати їх морський десант.
Та той десант або зовсім відмінили, або... він буде такий же безпорадний та безгузий як і всі їх інших наступи.
Дуже багато трупів кацапів...
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17.03.2022 21:01 Відповісти
Я думаю, что идея с десантом была сродни "последнему походу" кригсмарине в конце 1й мировой.

Кригсмарине почти всю войну простояло в портах, потому что Германии так и не удалось построить флот, который смог бы хоть как-то соперничать с Британией. Когда стало понятно, что война проиграна, адмиралы почесали репу: "А вот война кончится, и нас назовут трусами - типа, где мы были, когда вермахт гнил в окопах." И решили дать последний, решительный бой - ну, то есть, их матросы должны были дать решительный бой, а адмиралы - сказать кайзеру, что, типа, тоже не без дела сидели.

Ну а кончилось всё тем, что матросы взбунтовались, с их бунта началась революция 1918 года, от которой кайзер сховался в нидерландах. Из позитива - адмиралам не пришлось отвечать перед кайзером.
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17.03.2022 21:15 Відповісти
только не кригсмарине, а Хохзеефлот (флот открытого моря)
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17.03.2022 21:47 Відповісти
Данке!
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17.03.2022 21:59 Відповісти
России пиз"" в любом случае уже. С Украиной или без Украины. Россию нужно лишить ядерного оружия и ввести прямое управление из США и Европы над этими обезьянами.
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17.03.2022 21:04 Відповісти
Я читал про это дней десять назад. Там разного роде разрушительного говна на пару мировых войн припасено. Так что это все фигня. Пока полностью не закроем небо, пол страны по подвалам сидеть будет еще очень долго.
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17.03.2022 21:18 Відповісти
Це дуже гарна новина! Невибірковою дією значить, що треба буде використовувати літаки залітаючи в глиб української території що зробить їх легкою мішенню для наших ППО.
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17.03.2022 21:34 Відповісти
шановний! У них ще достатньо ракетоносіїв Ту-160 та Ту-22м3... Я вже не кажу за Ту-95МС..які здатні пускати ракети з глибин рашки і близько не підходячи до кордонів України. І це дуже погано..якщо вони цим скористаються. Тож все погане ще попереду.... Нажаль...
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17.03.2022 21:43 Відповісти
то стратеги-их цель доставить стратегические ракеты с СБЧ
Обычных ракет там немного,и не думаю что ими пожертвуют ,хотя все может быть.
Кстати Ту-160-летает не совсем на керосине-нужно спецтопливо,его тоже немного производят,что б летать все время
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17.03.2022 21:51 Відповісти
..х-55 у руснявых вполне достаточно... чтобы нанести нам значительный урон. И это надо учитывать. И у руснявых точно нет проблемы с топливом для Ту-160.... Да и на оставшийся десяток боеотовых тех же 160-х его хватит. Да и летать то им долго не надо. Взлетел с Энгельса... и оттуда и запустить можно...ибо самая дохлая 55-я до 2500 летит.... не говоря уж о модификациях. Так что у руснявых ещё очень большой резерв и это надо учитывать.
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18.03.2022 08:09 Відповісти
Нажаль це абсолютно нічого не означає. Сто відсотків там вже черга продавців зброї з Індії, Пакистану та й взагалі будь-звідки, готових поповнити що завгодно.
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17.03.2022 21:51 Відповісти
Віталій Українець 4726b64e Такі ракети майже ніхто не виготовляє.Індія,Пакистан точно.Навпаки,це москалі всім зброю продають.
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17.03.2022 22:02 Відповісти
Нам повинно стати легше від того, що тепер на нас будуть авіабомби 2 світової скидать. Це що- конкур мод. Яка нам різниця, що вони на наші голови скидають, вони й так не особливо в вибірковості заморачуються
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17.03.2022 22:09 Відповісти
Калібри та іскандери не особо кращі за старі совкові ракети за точністю в реалі
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17.03.2022 22:29 Відповісти
 
 