У Росії закінчуються "Калібри" та "Іскандери". - Генштаб
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Російські війська використали майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.
"У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії", - відзначається у поідомленні.
Топ коментарі
+47 Остап Покотило
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+24 chishichka kivi
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+24 Yaroslav Vinnitsa
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Ракети - гівно, але з попаданням в 100 м радіусом для спальних районів великих міст саме то (
Ще в совку наробили гидоти і хай комуняки не розповідають, про промисловий потенціал. Вугілля з неглибоких шарів викопали? Кривий Ріг, Комсомольськ - глибоченні рани на землі ради металу. Де той метал? У газопроводах по одній шостій суші розкиданий. Бочки з паливом по всій тундрі. Танків десятки тисяч. А звичайного автомобіля легкового - дуля вам, стійте в черзі років 15. Квартиру - теж не менше. За те по всьому світу своє рило всунути встигали. Промисловість України зав'язали на комплектуючі не ради кооперації, ні. Зав'язали, аби не здумали самостійно жити.
Я вже писав і ще більше укріплююся в своїй думці: справжня причина агресії - поступове, але впевнене відділення від московської опіки. Енергетична система відділена. Газ збиралися добувати сланцевий і на шельфі Чорного моря. З передовими технологіями добувати газ в центрі Європи - яка його собівартість порівняно із добутим за полярним колом? - Мізерна. Тобто все, на що вони в майбутньому збиралися і далі опиратися, вислизало із жадібних московських лап. Якби одесити років із двадцять п'ять тому не вишморгувалися на догоду раші із протестами проти нафтового терміналу, то й нафтопровід Одеса -Броди давно б позбавив монополію раші в продажу нафти в Європу з цього напряму.
У нас працювали Херсонський, Кременчуцький, Лисичанський (здається), і на заході один - чотири великих нафтопереробних підприємств. Окрім того ще й газопереробні теж виробляють бензин із конденсату.
Якщо повернутися і пильно подивитися на минуле - зразу видно рашистську роботу по ослабленню виробничого потенціалу України. Роботу постійну, явну і скриту. І коли в нас закривають виробництва і мало платять, то багато робочих рук подалися в рашу.
Яким же ударом по раші в цьому ключі було відкриття кордонів для українських заробітчан на захід. Вони ж бо відворювали щось типу " цивілізованого" гулагу. Де приїжджі будуть гнути спини, а кацапня буде вертухаями. А без нас у них нічого не виходить.
От і напали. Або зроблять рабами. Або знищать. Щоб усі боялися. І не насміхалися.
А ракеты скоро кончатся-там производственная мощность у РФ небольшая (80-100 штук в год)
Вот из этого и надо нам исходить и не надеятся на каких либо шакалов-хотели бы помочь-помогли бы реальнее
Я думаю не надо говорить ,что население китая на 70 процентов находится компактно на Великой китайской равнине-любое столкновение с ядерной державой там противопоказано априори-так что все потуги на Тайвань или сибирь чреваты
Вбивати москалів потрібно.А для цього,потрібна тотальна роздача зброї,по паспорту.Бо по іншому,їх не перемогти.Вони заходять в села і містечка і нищать без збройних цивільних людей.
Рекомендую підняти хронології в архівах Римської імперії, де чорним по білому
написано все, що було за римлян 2000 років тому у окупованій Палестині - там Ви
знайдете сухий, хронологічний історичний текст усього, що відбувалося і Ви
переконаєтеся на історичних доказах, що все, що пишуть Євангелія про Христа -
є правда. І написали це у свої архіви римляни - противники євреїв.
І це не значить, що зло не буде покаране - це дуже помилкова думка.
Бог визначив час, коли це все буде припинено і написав про це в Біблії.
Також Ви помиляєтесь на рахунок сутності Бога, гадаючи, що максимум в середньому
80-100 років життя тут можуть порівнятися з нескінченністю в житті після тілесної смерті.
Ті безневинні дітки, ненароджені і замордовані - уже не бачуть ні горя, ні сліз, бо є дітьми Його.
А ті нелюди, що це роблять чи вже не можуть цього робити - Бога ніколи не знали і не побачать,
натомість, будуть вічно в муках з тим, кому приготоване озеро огняне. Такий суверинітет Божий.
Бо коли б знали Бога, то не було б війн взагалі, бо Бог є Любов.
А тепер на рахунок війська Божого - якщо почитаєте, то знайдете, що:
1) 1 ангел за ніч вигубив 150 тисяч війська, а ангелів у Бога - легіони
2) Бог за 40 днів потопив усю землю через зло людей на ній
3) Після потопу Бог сказав, що цього Він більше не зробить і дав веселку за пам"ятку.
4) Вдруге Бог прийде вже не як Спаситель, але як Бог і суддя, щоб кожен отримав по приказці
"що посієш - те і пожнеш"
А поки через гріх - князь світу цього - диявол - з усіма витікаючими. До певного часу.
Все це визнавали і козаки наші запорожці. Інакше про духовність козацтва не було б ні згадок
ні церков - нічого. А так ми маємо - великий український спадок і боротьбу за наші цінності.
«Борімося - поборемо!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Та той десант або зовсім відмінили, або... він буде такий же безпорадний та безгузий як і всі їх інших наступи.
Дуже багато трупів кацапів...
Кригсмарине почти всю войну простояло в портах, потому что Германии так и не удалось построить флот, который смог бы хоть как-то соперничать с Британией. Когда стало понятно, что война проиграна, адмиралы почесали репу: "А вот война кончится, и нас назовут трусами - типа, где мы были, когда вермахт гнил в окопах." И решили дать последний, решительный бой - ну, то есть, их матросы должны были дать решительный бой, а адмиралы - сказать кайзеру, что, типа, тоже не без дела сидели.
Ну а кончилось всё тем, что матросы взбунтовались, с их бунта началась революция 1918 года, от которой кайзер сховался в нидерландах. Из позитива - адмиралам не пришлось отвечать перед кайзером.
Обычных ракет там немного,и не думаю что ими пожертвуют ,хотя все может быть.
Кстати Ту-160-летает не совсем на керосине-нужно спецтопливо,его тоже немного производят,что б летать все время